Инфекционно-воспалительные заболевания носовых путей и придаточных пазух не являются специфическим противопоказанием для назначения лекарственного средства, но в таком случае следует проводить соответствующую терапию.

С осторожностью следует назначать лекарственное средство больным при переводе их с лечения системными стероидами, учитывая возможность нарушения функции надпочечников, а также больным с недостаточностью надпочечников.

После недавних хирургических вмешательств в полости носа и травмы носа и при наличии язв слизистой оболочки из-за повышенного риска перфорации перегородки носа, следует проконсультироваться с врачом перед применением лекарственного средства. Возможно возникновение системного действия назальных кортикостероидов, в частности при больших дозах в течение длительного времени. Такое системное действие менее вероятно, чем при применении оральных кортикостероидов, и может отличаться как у отдельных пациентов, так и при применении различных кортикостероидных препаратов. Системное действие может проявляться синдромом Кушинга, кушингоидными признаками, угнетением надпочечников, катарактой, глаукомой и (реже) психическими и поведенческими расстройствами, включая психомоторную гиперактивность, нарушение сна, беспокойство, депрессию или агрессию (особенно у детей).

Лечение более высокими дозами, чем рекомендованные, может вызвать клинически значимое подавление надпочечников. При установлении превышения рекомендованных доз беклометазона необходима дополнительная системная кортикостероидная терапия в течение стрессовых периодов или элективных операций.

Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение или местные реакции.

Не следует применять этот препарат на протяжении более 1 месяца без присмотра врача. Если больной применяет другие лекарственные средства в любых лекарственных формах, включающих кортикостероиды, а также препараты для лечения бронхиальной астмы, следует проконсультироваться с врачом перед применением беклометазона дипропионата.

При превышении дозы интраназального беклометазона, индивидуальной повышенной чувствительности или вследствие недавнего системного применения стероидов может иметь место системное действие, включая задержку роста.

Хотя беклометазона дипропионат в большинстве случаев контролирует симптомы сезонного аллергического ринита, в некоторых тяжелых случаях, связанных с наличием аллергенов в летний период, может возникнуть необходимость в дополнительном лечении, особенно симптомов со стороны органов зрения.

Нарушение зрения

При системном и местном применении кортикостероидов возможны случаи нарушения зрения. Если у пациента наблюдаются такие симптомы как размытое зрение или другие нарушения зрения, ему следует обратиться к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ), о случаях которой сообщалось во время системного и местного применения кортикостероидов.