Беклометазон-Здоровье (BECLOMETASONE-ZDOROVYE)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
1.8 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
208,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 7
7.1 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
201,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
9.4 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
205,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 7
10.2 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
205,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
12.2 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -32,20 грн
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14.0 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
19.8 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 74-А
21.2 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
24.0 км
Беклометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон №1
Корпорация Здоровье
241,10
Экономия при брони: -10,90 грн