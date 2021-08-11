диосмектит следует с осторожностью применять у пациентов с тяжелым хроническим запором в анамнезе.

Следует избегать применения лекарственного средства Бионорм Детокс у младенцев и детей в возрасте до 2 лет. Эталоном лечения острой диареи является р-р для пероральной регидратации.

Детей в возрасте старше 2 лет с острой диареей необходимо лечить в комплексе с ранним применением р-ра для пероральной регидратации с целью предотвращения дегидратации. Следует избегать хронического применения лекарственного средства Бионорм Детокс.

У взрослых лечение не исключает регидратацию по необходимости.

Объем регидратации с помощью р-ра для пероральной регидратации или в/в регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей заболевания.

Пациента следует проинформировать о необходимости:

регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости вследствие диареи (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 л);

поддержании приема пищи, пока продолжается диарея:

— с исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;

— с предпочтением запеченного мяса и риса.

Если нарушения не исчезают в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.

Если боль связана с высокой температурой тела или рвотой, следует обратиться к врачу немедленно.

Лекарственное средство содержит аспартам, являющийся источником фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Данные о применении диосмектита у беременных отсутствуют или ограничены (менее 300 случаев беременности).

Исследования на животных не достаточны для выводов относительно репродуктивной токсичности. Не рекомендуется применять лекарственное средство Бионорм Детокс в период беременности.

Кормление грудью. Данные о применении диосмектита при кормлении грудью ограничены. Не рекомендуется применять лекарственное средство Бионорм Детокс во время кормления грудью.

Фертильность. Воздействие этого препарата на фертильность у человека не исследовали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования способности управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами под влиянием этого лекарственного средства не проводились. Однако ожидается, что его влияние незначительно или отсутствует.