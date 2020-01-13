Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm) (554991) - инструкция по применению ATC-классификация
Алтейка-Тернофарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: алтейного корня экстракт сухой (4: 1);
5 мл сиропа содержат алтейного корня экстракта сухого (Althaeae radix еxtractum siccum) (4: 1) (экстрагент — вода) в пересчете на полисахариды 7,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), кислота лимонная, сахар кондитерский, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: сиропоподобная жидкость от светло-коричневого до красно-бурого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Корни алтея.
Код АТХ R05C А05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Отхаркивающее средство прямого действия. Растительный препарат, основными действующими веществами которого являются полисахариды, а также пектины, аминокислоты, крахмал и тому подобное. Полисахариды препарата всасываются в кровь, частично выделяются бронхиальных желез и оказывают на слизистую оболочку верхних дыхательных путей обволакивающее, смягчающее и противовоспалительное действие, в определенной степени увеличивая выделение жидкой составляющей бронхиального секрета и нормализуя ее реологические свойства (вязкость, эластичность, адгезивность). Усиливает перистальтические движения бронхиол и моторную функцию мерцательного эпителия бронхов, способствуя выведению мокроты.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний органов дыхания: ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма, коклюш.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например кодеином).
Способ применения и дозы
Препарат принимают до еды.
Взрослым и детям старше 14 лет — по 15 мл сиропа 4–6 раз в сутки.
Детям 6–14 лет — по 10 мл сиропа 4–6 раз в сутки.
Детям 2–6 лет — по 5 мл сиропа 4–6 раз в сутки.
Детям в возрасте от 2 до 6 лет определенную дозу сиропа разводят в необходимом количестве кипяченой воды (10–15 мл).
Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от эффективности терапии и обычно составляет 7–14 дней.
Дети
Препарат применяют детям от 2 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка. В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение препаратом и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
После вскрытия хранить не более 14 суток при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или 200 мл во флаконе; по 1 флакону с ложкой мерной или стаканом мерным в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Тернофарм».