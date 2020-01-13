Препарат принимают до еды.

Взрослым и детям старше 14 лет — по 15 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям 6–14 лет — по 10 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям 2–6 лет — по 5 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям в возрасте от 2 до 6 лет определенную дозу сиропа разводят в необходимом количестве кипяченой воды (10–15 мл).

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от эффективности терапии и обычно составляет 7–14 дней.