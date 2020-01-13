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Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm) (554991) - инструкция по применению ATC-классификация

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Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)
Цена в городе Киев
от 81,70 грн
Без рецепта
1 шт от 81,70 грн
В наличии в 336 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
ATC-група
R05C A05 Корень алтея
Регистрационное удостоверение
UA/14469/01/01 от 13.01.2020
Международное название
ALTHAEA OFFICINALIS*& (АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ*&)

Алтейка-Тернофарм инструкция по применению

Состав

действующее вещество: алтейного корня экстракт сухой (4: 1);

5 мл сиропа содержат алтейного корня экстракта сухого (Althaeae radix еxtractum siccum) (4: 1) (экстрагент — вода) в пересчете на полисахариды 7,5 мг;

вспомогательные вещества: натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), кислота лимонная, сахар кондитерский, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сиропоподобная жидкость от светло-коричневого до красно-бурого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Корни алтея.

Код АТХ R05C А05.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Отхаркивающее средство прямого действия. Растительный препарат, основными действующими веществами которого являются полисахариды, а также пектины, аминокислоты, крахмал и тому подобное. Полисахариды препарата всасываются в кровь, частично выделяются бронхиальных желез и оказывают на слизистую оболочку верхних дыхательных путей обволакивающее, смягчающее и противовоспалительное действие, в определенной степени увеличивая выделение жидкой составляющей бронхиального секрета и нормализуя ее реологические свойства (вязкость, эластичность, адгезивность). Усиливает перистальтические движения бронхиол и моторную функцию мерцательного эпителия бронхов, способствуя выведению мокроты.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний органов дыхания: ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма, коклюш.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например кодеином).

Способ применения и дозы

Препарат принимают до еды.

Взрослым и детям старше 14 лет — по 15 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям 6–14 лет — по 10 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям 2–6 лет — по 5 мл сиропа 4–6 раз в сутки.

Детям в возрасте от 2 до 6 лет определенную дозу сиропа разводят в необходимом количестве кипяченой воды (10–15 мл).

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от эффективности терапии и обычно составляет 7–14 дней.

Дети

Препарат применяют детям от 2 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка. В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение препаратом и обратиться к врачу.

Срок годности

 2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

После вскрытия хранить не более 14 суток при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или 200 мл во флаконе; по 1 флакону с ложкой мерной или стаканом мерным в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1
от 81,70 грн
В наличии в 336 аптеках
Цены в аптеках
Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1
от 81,70 грн
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