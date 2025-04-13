Киев
Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)

Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 310 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
143,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
139,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
155,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
154,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
142,99 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
157,85 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
154,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
142,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
143,42 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
157,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
143,87
Экономия при брони: -19,26 грн
124,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
142,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
155,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
155,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
154,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
140,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
158,12 грн
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