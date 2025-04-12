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Дексаметазон и противомикробные средства
ТОБРИНЕКСТ КОМБИ (TOBRINEXT COMBI)
2 препарата
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Тобринекст Комби
Мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
от
166,22
грн
в 372 аптеках
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Тобринекст Комби
Капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
от
156,89
грн
в 370 аптеках
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Форма выпуска
кап. глаз., сусп.
мазь глаз.
Упаковка
туба-канюля 5 г
фл.-капельн. 5 мл
Цены в
Киев
от
156,89
грн
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Характеристики
Производитель
Nextpharm GmbH
Форма выпуска
Мазь глазная
Условия продажи
По рецепту
Вес
5 г
ATC-группа
S01C A01 Дексаметазон и противомикробные средства
Регистрация
UA/17883/01/01 от 13.09.2024
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