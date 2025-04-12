Дексаметазон и противомикробные средства

ТОБРИНЕКСТ КОМБИ (TOBRINEXT COMBI)

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Тобринекст Комби
Тобринекст Комби
Мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
от 166,22 грн
в 372 аптеках
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Тобринекст Комби
Тобринекст Комби
Капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
от 156,89 грн
в 370 аптеках
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Цены в Киев
от 156,89 грн
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Характеристики
Производитель
Nextpharm GmbH
Форма выпуска
Мазь глазная
Условия продажи
По рецепту
Вес
5 г
ATC-группа
Регистрация
UA/17883/01/01 от 13.09.2024