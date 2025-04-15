ТОБРИНЕКСТ КОМБИ (TOBRINEXT COMBI)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
207,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
222,45
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
199,40
Экономия при брони: -14,00 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
251,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
232,87
Экономия при брони: -32,63 грн
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
207,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
238,83
Экономия при брони: -39,44 грн
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
207,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
211,50
Экономия при брони: -26,10 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
197,80
Экономия при брони: -12,40 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
220,50
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
199,70
Экономия при брони: -14,30 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
208,05
Экономия при брони: -29,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
209,11
Экономия при брони: -14,34 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
197,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
199,50
Экономия при брони: -14,10 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
220,56
Экономия при брони: -28,45 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
251,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
199,50
Экономия при брони: -14,10 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
220,50
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
188,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
227,10
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
231,53
Экономия при брони: -23,02 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
241,21
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
210,06
Экономия при брони: -10,99 грн
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
207,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
197,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH