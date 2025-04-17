ТОБРИНЕКСТ КОМБИ (TOBRINEXT COMBI)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
220,50
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
205,72
Экономия при брони: -27,04 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
213,18
Экономия при брони: -25,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
216,52
Экономия при брони: -11,56 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
225,20
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
200,35
Экономия при брони: -21,67 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
205,54
Экономия при брони: -17,65 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тобринекст Комби мазь глазная туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
206,60 грн
Тобринекст Комби капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
250,50 грн