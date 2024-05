Фармакодинамика.

Механизм действия . Рамиприлат, активный метаболит рамиприла, ингибирует фермент дипептидилкарбоксипептидазу I (синонимы: АПФ; кининаза II). В плазме крови и тканях этот фермент катализирует превращение ангиотензина I в активное сосудосуживающее вещество (вазоконстриктор) ангиотензин II, а также расщепление активного вазодилататора брадикинина. Уменьшение образования ангиотензина II и ингибирование расщепления брадикинина приводит к расширению кровеносных сосудов.

Поскольку ангиотензин II также стимулирует высвобождение альдостерона, рамиприлат способствует уменьшению секреции альдостерона. Реакция на монотерапию ингибиторами АПФ в среднем была менее выражена у пациентов негроидной расы (афро-карибского происхождения) с АГ (популяция, для которой характерен низкий уровень ренина при АГ), чем у других рас.

Антигипертензивные свойства

Прием рамиприла приводит к значительному понижению периферического артериального сопротивления. Обычно значительных изменений почечного плазмотока или скорости клубочковой фильтрации (СКФ) не происходит. Применение рамиприла пациентам с артериальной гипертензией приводит к снижению АД как в горизонтальном, так и в вертикальном положении больного, что не сопровождается компенсаторным повышением частоты сердечных сокращений.

У большинства пациентов антигипертензивный эффект наступает через 1-2 ч после приема однократной дозы препарата. Максимальный эффект однократной дозы обычно достигается через 3-6 ч. Антигипертензивный эффект после однократной дозы обычно сохраняется в течение 24 ч.

Максимальный антигипертензивный эффект при длительном лечении рамиприлом наблюдается через 3-4 недели. Доказано, что при длительной терапии антигипертензивный эффект сохраняется в течение 2 лет.

Внезапное прекращение приема рамиприла не приводит к быстрому и чрезмерному повышению АД (феномен рикошета).

Сердечная недостаточность . Доказано, что применяемый в качестве дополнения к традиционной терапии диуретиками и, если необходимо, сердечными гликозидами рамиприл эффективен для пациентов с сердечной недостаточностью II-IV функциональных классов по NYHA. Препарат оказывает благоприятное влияние на сердечную гемодинамику (снижение давления наполнения левого и правого желудочков, ОПСС, повышение сердечного выброса и улучшение сердечного индекса). Он также уменьшает нейроэндокринную активацию.

Клиническая эффективность и безопасность

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний/нефропротекция

Было проведено превентивное плацебо-контролируемое исследование (исследование HOPE) с участием более 9200 пациентов, дополнительно к стандартной терапии получавших рамиприл. В этом исследовании принимали участие пациенты с высоким риском возникновения сердечно-сосудистого заболевания после перенесенного атеротромботического сердечно-сосудистого заболевания (наличие в анамнезе ишемической болезни сердца, инсульта или заболевания периферических сосудов) или пациенты с сахарным диабетом (по крайней мере, еще один дополнительный фактор риска). документально подтвержденная микроальбуминурия, АГ, повышенный уровень общего ХС, ХС ЛПНП или курение).

Это исследование продемонстрировало, что рамиприл статистически достоверно уменьшает частоту возникновения инфаркта миокарда, сердечно-сосудистой смерти и инсульта как по отдельности, так и в комбинации (первичная комбинированная конечная точка).

Исследование HOPE: основные результаты



Показатель Рамиприл % Плацебо % Относительный риск (95% доверительный интервал (ДИ)) Значение p Все пациенты n=4,645 n =4,652 Первичная комбинированная конечная точка 14 17,8 0,78 (0,7-0,86) <0,001 Инфаркт миокарда 9,9 12,3 0, 80 (0,7-0,9) <0,001 Сердечно-сосудистая смерть 6,1 8,1 0,74 (0,64-0,87) <0,001 Инсульт 3,4 4,9 0,68 (0,56-0,84) <0,001 Вторичные конечные точки Смерть по какой-либо причине 10,4 12,2 0,84 (0,75-0,95) 0,005 Потребность в реваскуляризации 16,0 18,3 0,85 (0,77-0,94) 0,002 Госпитализация по поводу нестабильной стенокардии 12,1 12,3 0,98 (0,87−1,1) не достоверно Госпитализация по поводу сердечной недостаточности 3,2 3,5 0,88 (0,7-1,1) 0,25 Осложнения, связанные с сахарным диабетом 6,4 7,6 0,84 (0,72-0,98) 0,03