Бажана — это комбинация лиофилизированных дрожжей (Saccharomyces boulardii), 2 пробиотических штаммов и пребиотика, что помогает восстановить баланс микрофлоры кишечника и нормальную перистальтику. Это комплекс полезной микрофлоры, способствует общему укреплению организма, повышению иммунитета, нормализации функционирования ЖКТ, восстановлению баланса микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и усвоения пищи, снижению проявления аллергии. Помогает восстановлению и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые оказывают благоприятное действие в случае нарушений желудочно-кишечной флоры. Они поддерживают функции ЖКТ и способствуют нормальной перистальтике.

Saccharomyces boulardii — это вид пробиотика (лиофилизированные дрожжи), который оказывает прямое антимикробное действие, выводя патогенные микроорганизмы из кишечника и тем самым позволяя собственным бифидо– и лактобактериям размножаться. Уменьшает выработку токсинов и ускоряет их выведение. Повышает уровень иммунной защиты в кишечнике, стимулируя выработку секреторного иммуноглобулина А (IgA), что особенно важно при вирусных инфекциях. Производит фактор, который блокирует активность и защищает от токсинов, вырабатываемых кишечной палочкой — бактерией, которая вызывает диарею у путешественников.

Lactobacillus acidophilus — это разновидность бактерии из семейства Lactobacillaceae, которая входит в состав нормальной микрофлоры толстой кишки человека. Она участвует в процессах поддержания микрофлоры кишечника в здоровом и сбалансированном состоянии, также поддерживая процессы усвоения пищи и минералов. Эта молочнокислая бактерия вырабатывают антитела против патогенных микроорганизмов; участвует в синтезе различных ферментов, минералов и витаминов; применяется при лечении заболеваний, связанных с дисбактериозом (нарушен баланс микрофлоры кишечника).

Lactobacillus rhamnosus принадлежит к роду Lactobacillus — разновидность бактерий, продуцирующих фермент лактазу. Этот фермент расщепляет лактозу, содержащуюся в молоке, до молочной кислоты. Это наиболее клинически изученный пробиотический штамм, имеющий множество благоприятных воздействий на организм человека: защищает ЖКТ, способствует лучшему усвоению питательных веществ, поддерживает пищеварение и защитный барьер человеческого организма, способствует размножению полезных бактерий.

Инулин — пребиотик, неперевариваемый питательный ингредиент/клетчатка/,благоприятный эффект которого заключается в стимулировании роста и развития полезных кишечных бактерий. Таким образом он поддерживает и усиливает действие пробиотиков. Инулин способствует уменьшению частоты и продолжительности диареи, повышает чувство сытости и помогает поддерживать нормальную массу тела.