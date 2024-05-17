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Бажана капсулы, №30 - Львов (769875) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
503,57
Экономия: -66,59 грн
436,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы (20)
489,99
Экономия: -65,48 грн
424,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
405,24 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: капсулы (20)
485,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
539,99
Экономия: -115,48 грн
424,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
515,99
Экономия: -91,48 грн
424,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
433,67
Экономия: -30,16 грн
403,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: капсулы (20)
485,29
Экономия: -95,03 грн
390,26 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: капсулы (20)
509,99
Экономия: -85,48 грн
424,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: капсулы (10)
582,99
Экономия: -158,48 грн
424,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
392,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
475,99
Экономия: -51,48 грн
424,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
509,99
Экономия: -85,48 грн
424,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
473,42
Экономия: -70,17 грн
403,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: капсулы (20)
589,99
Экономия: -165,48 грн
424,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн