Геделикс® (Hedelix®) (52538) - инструкция по применению ATC-классификация
Геделикс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Геделикс сироп от кашля и Геделикс капли без спирта — лекарственные средства растительного происхождения, содержащие активное вещество экстракт густой листьев плюща, терапевтический эффект которого при воспалительных заболеваниях дыхательных путей основан на секретолитическом, муколитическом и спазмолитическом свойствах гликозидных сапонинов, которые содержатся в листьях плюща.
Терапевтическое действие препаратов предположительно обусловлено раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.
Показания Геделикс
симптоматическое лечение кашля при простудных заболеваниях дыхательных путей, хронических заболеваниях бронхов.
Применение Геделикс
Геделикс сироп от кашля следует применять неразведенным, независимо от приема пищи.
Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.
Ниже приведена таблица применения препарата для разных возрастных групп.
Таблица
Применение сиропа от кашля у пациентов разных возрастных групп
|Возрастная группа
|Количество приемов в сутки
|Разовая доза, мл
|Максимальная суточная доза активного компонента, мг
|Взрослые и дети старше 10 лет
|3
|5
|300
|Дети в возрасте 4–10 лет
|4
|2,5
|200
|Дети в возрасте от 1 года до 4 лет
|3
|2,5
|150
|Дети в возрасте до 1 года
|1
|2,5
|50
В упаковке Геделикс сироп от кашля находится мерная ложечка емкостью 5 мл, которая имеет деления 1/4, 1/2 и 3/4, что соответствует 1,25; 2,50 и 3,75 мл.
Геделикс капли без спирта следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.
Детям рекомендуется принимать препарат разведенным во фруктовом соке или чае.
Длительность применения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболевания дыхательных путей лечение необходимо проводить не менее 1 нед. После исчезновения симптомов заболевания лечение следует продолжить 2–3 дня.
Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.
Применения препарата для разных возрастных групп.
|Возрастная группа
|Разовая доза
|Кратность приема
|Суточная доза
|Взрослые и дети старше 10 лет
|31 капля
|3 раза/сут
|93 капли
|Дети в возрасте 4–10 лет
|21 капля
|3 раза/сут
|63 капли
|Дети в возрасте 2–4 года
|16 капель
|3 раза/сут
|48 капель
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, БА и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выраженной чувствительностью дыхательных путей; недостаточность в организме аргининосукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины). Сироп не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы. Для препарата в форме капель — также склонность к ларингоспазму.
Побочные эффекты
частота возникновения побочных реакций, приведенных ниже, оценивается следующим образом:
очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); редко (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (>1/10 000).
Иммунная система. Очень редко могут отмечаться аллергические реакции (одышка, отек Квинке, экзантема, крапивница, зуд, кожные реакции (сыпь на коже)). Отек слизистых оболочек при приеме капель.
ЖКТ. У пациентов с повышенной чувствительностью иногда могут возникать нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).
Особые указания
если симптомы заболевания сохраняются в течение длительного времени (более 4–5 дней) или при появлении одышки, повышении температуры тела, а также при отхождении гнойной мокроты или мокроты с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.
Поскольку Геделикс капли без спирта не содержит этанола и сахара, его можно применять больным сахарным диабетом.
Геделикс сироп от кашля подходит для применения у больных сахарным диабетом, 5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбита (соответствует 0,44 г фруктозы), что составляет около 0,15 ХЕ (хлебных единиц). 1 ХЕ соответствует количеству продуктов питания, в которых содержится 12 г углеводов. Сорбит может оказывать незначительное слабительное действие.
Применение в период беременности и кормления грудью. Геделикс сироп от кашля и Геделикс капли без спирта не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью, поскольку исследования по проникновению действующего вещества через плаценту или в грудное молоко не проводились. Применение препарата возможно в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.
Дети. Геделикс сироп от кашля Возможно применение у детей в возрасте до 1 года.
Геделикс капли без спирта Противопоказан детям в возрасте до 2 лет (из-за наличия в составе ментола, масла мяты перечной, масла эвкалиптового).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Предполагается, что препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
симптомы: возможен гастроэнтерит, который в основном обусловлен содержанием в составе препарата сапонинов, тошнота, диарея, рвота.
Лечение: симптоматическое.
Условия хранения
Геделикс сироп от кашля — при температуре 15–25 °C. Срок годности после вскрытия флакона — 6 мес.
Геделикс капли без спирта — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.