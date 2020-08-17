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Геделикс® (Hedelix®) (52538) - инструкция по применению ATC-классификация

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Геделикс<sup>&reg;</sup> (Hedelix<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 140,83 грн
Без рецепта
1 шт от 140,83 грн 1 шт от 124,74 грн
В наличии в 110 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
100 мл
ATC-група
R05C A12 Листья плюща
Регистрационное удостоверение
UA/3521/01/01 от 17.08.2020
Международное название
HEDERA HELIX*& (ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ*&)

Геделикс инструкция по применению

Фармакологические свойства

Геделикс сироп от кашля и Геделикс капли без спирта — лекарственные средства растительного происхождения, содержащие активное вещество экстракт густой листьев плюща, терапевтический эффект которого при воспалительных заболеваниях дыхательных путей основан на секретолитическом, муколитическом и спазмолитическом свойствах гликозидных сапонинов, которые содержатся в листьях плюща.
Терапевтическое действие препаратов предположительно обусловлено раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

Показания Геделикс

симптоматическое лечение кашля при простудных заболеваниях дыхательных путей, хронических заболеваниях бронхов.

Применение Геделикс

Геделикс сироп от кашля следует применять неразведенным, независимо от приема пищи.
Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.
Ниже приведена таблица применения препарата для разных возрастных групп.
Таблица
Применение сиропа от кашля у пациентов разных возрастных групп

Возрастная группаКоличество приемов в суткиРазовая доза, млМаксимальная суточная доза активного компонента, мг
Взрослые и дети старше 10 лет35300
Дети в возрасте 4–10 лет42,5200
Дети в возрасте от 1 года до 4 лет32,5150
Дети в возрасте до 1 года12,550


В упаковке Геделикс сироп от кашля находится мерная ложечка емкостью 5 мл, которая имеет деления 1/4, 1/2 и 3/4, что соответствует 1,25; 2,50 и 3,75 мл.
Геделикс капли без спирта следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.
Детям рекомендуется принимать препарат разведенным во фруктовом соке или чае.
Длительность применения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболевания дыхательных путей лечение необходимо проводить не менее 1 нед. После исчезновения симптомов заболевания лечение следует продолжить 2–3 дня.
Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.
Применения препарата для разных возрастных групп.

Возрастная группаРазовая дозаКратность приемаСуточная доза
Взрослые и дети старше 10 лет31 капля3 раза/сут93 капли
Дети в возрасте 4–10 лет21 капля3 раза/сут63 капли
Дети в возрасте 2–4 года16 капель3 раза/сут48 капель

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, БА и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выраженной чувствительностью дыхательных путей; недостаточность в организме аргининосукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины). Сироп не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы. Для препарата в форме капель — также склонность к ларингоспазму.

Побочные эффекты

частота возникновения побочных реакций, приведенных ниже, оценивается следующим образом:
очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); редко (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (>1/10 000).
Иммунная система. Очень редко могут отмечаться аллергические реакции (одышка, отек Квинке, экзантема, крапивница, зуд, кожные реакции (сыпь на коже)). Отек слизистых оболочек при приеме капель.
ЖКТ. У пациентов с повышенной чувствительностью иногда могут возникать нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).

Особые указания

если симптомы заболевания сохраняются в течение длительного времени (более 4–5 дней) или при появлении одышки, повышении температуры тела, а также при отхождении гнойной мокроты или мокроты с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.
Поскольку Геделикс капли без спирта не содержит этанола и сахара, его можно применять больным сахарным диабетом.
Геделикс сироп от кашля подходит для применения у больных сахарным диабетом, 5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбита (соответствует 0,44 г фруктозы), что составляет около 0,15 ХЕ (хлебных единиц). 1 ХЕ соответствует количеству продуктов питания, в которых содержится 12 г углеводов. Сорбит может оказывать незначительное слабительное действие.
Применение в период беременности и кормления грудью. Геделикс сироп от кашля и Геделикс капли без спирта не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью, поскольку исследования по проникновению действующего вещества через плаценту или в грудное молоко не проводились. Применение препарата возможно в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.
Дети. Геделикс сироп от кашля Возможно применение у детей в возрасте до 1 года.
Геделикс капли без спирта Противопоказан детям в возрасте до 2 лет (из-за наличия в составе ментола, масла мяты перечной, масла эвкалиптового).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Предполагается, что препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

симптомы: возможен гастроэнтерит, который в основном обусловлен содержанием в составе препарата сапонинов, тошнота, диарея, рвота.
Лечение: симптоматическое.

Условия хранения

Геделикс сироп от кашля — при температуре 15–25 °C. Срок годности после вскрытия флакона — 6 мес.
Геделикс капли без спирта — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Геделикс сироп от кашля
Геделикс® сироп от кашля сироп флакон 100 мл, №1
от 140,83 грн
В наличии в 110 аптеках
Цены в аптеках
Геделикс сироп от кашля
Геделикс® сироп от кашля сироп флакон 100 мл, №1
от 140,83 грн
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