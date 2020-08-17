Геделикс сироп от кашля следует применять неразведенным, независимо от приема пищи.

Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.

Ниже приведена таблица применения препарата для разных возрастных групп.

Таблица

Применение сиропа от кашля у пациентов разных возрастных групп



Возрастная группа Количество приемов в сутки Разовая доза, мл Максимальная суточная доза активного компонента, мг Взрослые и дети старше 10 лет 3 5 300 Дети в возрасте 4–10 лет 4 2,5 200 Дети в возрасте от 1 года до 4 лет 3 2,5 150 Дети в возрасте до 1 года 1 2,5 50



В упаковке Геделикс сироп от кашля находится мерная ложечка емкостью 5 мл, которая имеет деления 1/ 4 , 1/ 2 и 3/ 4 , что соответствует 1,25; 2,50 и 3,75 мл.

Геделикс капли без спирта следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

Детям рекомендуется принимать препарат разведенным во фруктовом соке или чае.

Длительность применения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболевания дыхательных путей лечение необходимо проводить не менее 1 нед. После исчезновения симптомов заболевания лечение следует продолжить 2–3 дня.

Длительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.

Применения препарата для разных возрастных групп.

