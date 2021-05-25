Гонал-Ф применяют только для п/к или в/м инъекций. Непосредственно перед введением препарата растворяют порошок в прилагаемом растворителе. Во избежание введения большого объема жидкости в 1 мл растворителя можно сразу растворить содержимое до 3 ампул Гонала-Ф по 75 или 150 МЕ.

Режим дозирования у женщин с гипоталамо-гипофизарной дисфункцией на фоне олигоменореи или аменореи (II группа по классификации ВОЗ)

Целью лечения препаратом Гонал-Ф является стимуляция созревания одного везикулярного яичникового фолликула, из которого после введения хорионического гонадотропина высвобождается яйцеклетка.

Гонал-Ф можно назначать как курс ежедневных инъекций. При наличии менструаций лечение необходимо начать на протяжении первых 7 дней менструального цикла.

Режим дозирования и схема введения зависят от индивидуальной реакции, которую оценивают путем определения размера фолликула при ультразвуковом исследовании и/или уровня секреции эстрогенов. Обычно применяют такую схему лечения: сначала ежедневно вводят по 75–150 МЕ ФСГ, а затем при необходимости дозу повышают каждые 7 или 14 дней на 37,5 МЕ (но не более чем на 75 МЕ) для получения адекватной, но не чрезмерной реакции. Если через 5 нед такого лечения адекватная реакция не проявилась, курс лечения следует прекратить.

При наличии адекватной реакции проводят однократное введение хорионического гонадотропина в дозе 10 000 МЕ через 24–48 ч после последней инъекции Гонала-Ф. Половой акт рекомендуется проводить в день введения и на следующий день после введения хорионического гонадотропина.

При чрезмерной реакции лечение необходимо прекратить, а введение хорионического гонадотропина — отменить. Возобновить лечение можно уже в период следующей менструации с введения препарата в более низкой дозе, чем в предшествующем менструальном цикле.

Режим дозирования у женщин, которым необходима суперовуляция для проведения оплодотворения in vitro или других методик вспомогательной репродукции

Для индукции суперовуляции Гонал-Ф вводят ежедневно в дозе 150–225 МЕ начиная со 2–3-го дня менструального цикла. Такое лечение продолжают до адекватного развития фолликулов (по оценке концентрации эстрогенов в сыворотке крови и/или данных УЗИ). Дозу устанавливают с учетом индивидуальной реакции, обычно она не превышает 450 МЕ/сут.

Для окончательного созревания фолликулов проводят одноразовое введение хорионического гонадотропина в дозе 10 000 МЕ через 24–48 ч после последней инъекции Гонала-Ф.

В целях контроля уровня ЛГ и предупреждения повышения уровня эндогенного ЛГ часто применяют агонист гонадотропин-РГ. Распространенной схемой лечения в этом случае является введение Гонала-Ф с началом инъекций через 2 нед после первого введения агониста гонадотропин-РГ, оба препарата применяют вплоть до достижения адекватного развития фолликулов. Например, после 2 нед введения агониста гонадотропин-РГ начинают каждый день дополнительно вводить по 225 МЕ Гонала-Ф (п/к или в/м) на протяжении первых 7 дней. Потом дозу корригируют с учетом реакции со стороны яичников.