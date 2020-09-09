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Ares Trading
11 препаратов
11 препаратов
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Кринон
Гель вагинальный 8 % аппликатор однодозовый №15
Ares Trading
от
2677,50
грн
в 294 аптеках
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Овитрел
Раствор для инъекций 6500 ме шприц 0.5 мл №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Гонал-Ф®
Раствор для инъекций 300 ме картридж, вложенный в ручку для введения 0.5 мл с 8-ю иглами №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Перговерис®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 150 ме + 75 ме флакон с растворителем во флаконах по 1 мл №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Гонал-Ф®
Раствор для инъекций 900 ме картридж, вложенный в ручку для введения 1.5 мл с 20 иглами №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Гонал-Ф®
Раствор для инъекций 450 ме картридж, вложенный в ручку для введения 0.75 мл с 12-ю иглами №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Гонал-Ф®
Порошок для раствора для инъекций 75 ме флакон с раств. в шприце по 1 мл, + игла д/п р-ра + д/введ. р-ра №1
Ares Trading
Нет в наличии
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Сайзен® 8 мг Клик. Изи
Порошок для приготовления инъекционного раствора 8 мг флакон с растворителем в картриджах , устр. д/раствор. (клик изи) №1
Merck Serono International
Нет в наличии
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Сайзен® 8 мг Клик. Изи
Порошок для приготовления инъекционного раствора 8 мг флакон с растворителем в картриджах , устр. д/раствор. (клик изи) №5
Ares Trading
Нет в наличии
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Цетротид® 0,25 мг
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 0,25 мг флакон + р-ль в шприце, иглы для внесения р-ля и п/к ин., 2 тампона №7
Ares Trading
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Эрбитукс®
Раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Merck europe b.v
Нет в наличии
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