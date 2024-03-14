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Активные вещества — “Ф”ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (FOLLITROPINUM ALFA)

ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (FOLLITROPINUM ALFA) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Бемфола раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1 Gedeon Richter
В 9 аптеках
от 1769,50 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1 Gedeon Richter
В 8 аптеках
от 2755,14 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1 Gedeon Richter
В 7 аптеках
от 955,34 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1 Gedeon Richter
В 5 аптеках
от 3794,03 грн
Цены в аптеках
Гонал-Ф® раствор для инъекций, 300 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 0.5 мл, с 8-ю иглами, с 8-ю иглами, № 1; Ares Trading
Гонал-Ф® Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 0.5 мл, с 8-ю иглами, с 8-ю иглами, № 1 Ares Trading
Нет в наличии
Гонал-Ф® раствор для инъекций, 450 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 0.75 мл, с 12-ю иглами, с 12-ю иглами, № 1; Ares Trading
Гонал-Ф® Раствор для инъекций, 450 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 0.75 мл, с 12-ю иглами, с 12-ю иглами, № 1 Ares Trading
Нет в наличии
Гонал-Ф® раствор для инъекций, 900 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 1.5 мл, с 20 иглами, с 20 иглами, № 1; Ares Trading
Гонал-Ф® Раствор для инъекций, 900 ме, картридж, вложенный в ручку для введения, 1.5 мл, с 20 иглами, с 20 иглами, № 1 Ares Trading
Нет в наличии
Гонал-Ф® порошок для раствора для инъекций, 75 ме, флакон, с раств. в шприце по 1 мл, + игла д/п р-ра + д/введ. р-ра, раств. в шприце 1 мл, + иглы, № 1; Ares Trading
Гонал-Ф® Порошок для раствора для инъекций, 75 ме, флакон, с раств. в шприце по 1 мл, + игла д/п р-ра + д/введ. р-ра, раств. в шприце 1 мл, + иглы, № 1 Ares Trading
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 5; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 5 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 10; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 5; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 5 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 10; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 5; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 5 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 10; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 5; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 5 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 10; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 1 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 5; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 5 Gedeon Richter
Нет в наличии
Бемфола раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 10; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 450 ме, картридж, 0.75 мл, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Форма выпуска: лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра, р-р для инъекций.

рекомбинантный RhFSH-агглютинин антирезус ФСГ. Оказывает фолликулостимулирующее действие. Связываясь с соответствующими рецепторами в клетках-мишенях, вызывает повышение уровня эстрогенов, пролиферацию эндометрия. Стимулирует развитие фолликулов и овуляцию у женщин с дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы, проявляющуюся олигоменореей или аменореей. Способствует развитию множественных фолликулов (необходимость суперовуляции при использовании технологий искусственной репродукции: оплодотворение in vivo, пересадка гаметы или зиготы внутрь фаллопиевой трубы).
После в/в введения распределяется во внеклеточной жидкости. При п/к и в/м введении величина абсолютной биодоступности составляет около 70%. При повторном введении накапливается в течение 3–4 дней в количестве, в 3 раза превышающем концентрацию после разового введения.

бесплодие, обусловленное гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, сопровождающееся олигоменореей (в сочетании с хорионическим гонадотропином); необходимость суперовуляции (оплодотворение in vivo и другие репродуктивные технологии).

п/к, в/м. Сухое вещество растворяют в дистиллированной воде непосредственно перед применением. В 1 мл р-ра можно растворить до 450 МЕ, что позволяет уменьшить объем вводимой инъекции. При ановуляторном бесплодии пациенткам с сохраненным менструальным циклом лечение начинают в первые 7 дней цикла. Курс необходимо согласовывать с индивидуальной реакцией пациентки, определяемой путем измерения размеров фолликулов на УЗИ и/или по секреции эстрогена. Лечение начинают с ежедневной дозы 75–150 МЕ, которую при необходимости через 7–14 дней повышают на 37–75 МЕ. Если через 5 нед положительная динамика отсутствует, лечение необходимо прекратить. Через 24–48 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ. В день инъекции хорионического гонадотропина человека и на следующий день пациентке рекомендуется иметь коитус. При проведении вспомогательных репродуктивных методик назначают ежедневно по 150–225 МЕ начиная со 2–3-го дня цикла. Лечение продолжается до образования адекватных фолликулов, что определяют по концентрации эстрогена в плазме крови и/или с помощью УЗИ. Дозу корригируют в соответствии с реакцией пациентки на проводимое лечение. Максимальная доза — 450 МЕ. Через 24 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ, что способствует индуцированию окончательно созревших фолликулов.

абсолютные — повышенная чувствительность к фоллитропину альфа, увеличение яичника или единичные кисты яичника (не связанные с поликистозом яичника), влагалищные кровотечения неустановленной этиологии, карцинома яичника, матки или молочной железы, опухоли гипоталамуса или гипофиза, отсутствие яичника, пороки развития половых органов и опухоли матки, несовместимые с беременностью, период беременности и кормления грудью; относительные — непроходимость фаллопиевых труб (опасность развития внематочной беременности).

синдром гиперстимуляции яичников (у 1–2% пациенток): боль внизу живота, тошнота, рвота, увеличение массы тела, увеличение яичников, образование кист яичников, асцит, гидроторакс; тромбоэмболия, боль и гиперемия в месте инъекции, лихорадка, артралгия.

до лечения пациентка должна пройти обследование для исключения других причин бесплодия, в частности гипотиреоза, адренокортикальной недостаточности, гиперпролактинемии, наличие опухолей гипофиза и гипоталамуса и др. Строгое следование рекомендуемым дозам сводит к минимуму риск развития синдрома гиперстимуляции яичника.

вероятность образования фолликулов повышают другие средства, стимулирующие овуляцию.