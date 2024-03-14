п/к, в/м. Сухое вещество растворяют в дистиллированной воде непосредственно перед применением. В 1 мл р-ра можно растворить до 450 МЕ, что позволяет уменьшить объем вводимой инъекции. При ановуляторном бесплодии пациенткам с сохраненным менструальным циклом лечение начинают в первые 7 дней цикла. Курс необходимо согласовывать с индивидуальной реакцией пациентки, определяемой путем измерения размеров фолликулов на УЗИ и/или по секреции эстрогена. Лечение начинают с ежедневной дозы 75–150 МЕ, которую при необходимости через 7–14 дней повышают на 37–75 МЕ. Если через 5 нед положительная динамика отсутствует, лечение необходимо прекратить. Через 24–48 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ. В день инъекции хорионического гонадотропина человека и на следующий день пациентке рекомендуется иметь коитус. При проведении вспомогательных репродуктивных методик назначают ежедневно по 150–225 МЕ начиная со 2–3-го дня цикла. Лечение продолжается до образования адекватных фолликулов, что определяют по концентрации эстрогена в плазме крови и/или с помощью УЗИ. Дозу корригируют в соответствии с реакцией пациентки на проводимое лечение. Максимальная доза — 450 МЕ. Через 24 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ, что способствует индуцированию окончательно созревших фолликулов.