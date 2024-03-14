ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (FOLLITROPINUM ALFA) Действующее вещество
рекомбинантный RhFSH-агглютинин антирезус ФСГ. Оказывает фолликулостимулирующее действие. Связываясь с соответствующими рецепторами в клетках-мишенях, вызывает повышение уровня эстрогенов, пролиферацию эндометрия. Стимулирует развитие фолликулов и овуляцию у женщин с дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы, проявляющуюся олигоменореей или аменореей. Способствует развитию множественных фолликулов (необходимость суперовуляции при использовании технологий искусственной репродукции: оплодотворение in vivo, пересадка гаметы или зиготы внутрь фаллопиевой трубы).
После в/в введения распределяется во внеклеточной жидкости. При п/к и в/м введении величина абсолютной биодоступности составляет около 70%. При повторном введении накапливается в течение 3–4 дней в количестве, в 3 раза превышающем концентрацию после разового введения.
бесплодие, обусловленное гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, сопровождающееся олигоменореей (в сочетании с хорионическим гонадотропином); необходимость суперовуляции (оплодотворение in vivo и другие репродуктивные технологии).
п/к, в/м. Сухое вещество растворяют в дистиллированной воде непосредственно перед применением. В 1 мл р-ра можно растворить до 450 МЕ, что позволяет уменьшить объем вводимой инъекции. При ановуляторном бесплодии пациенткам с сохраненным менструальным циклом лечение начинают в первые 7 дней цикла. Курс необходимо согласовывать с индивидуальной реакцией пациентки, определяемой путем измерения размеров фолликулов на УЗИ и/или по секреции эстрогена. Лечение начинают с ежедневной дозы 75–150 МЕ, которую при необходимости через 7–14 дней повышают на 37–75 МЕ. Если через 5 нед положительная динамика отсутствует, лечение необходимо прекратить. Через 24–48 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ. В день инъекции хорионического гонадотропина человека и на следующий день пациентке рекомендуется иметь коитус. При проведении вспомогательных репродуктивных методик назначают ежедневно по 150–225 МЕ начиная со 2–3-го дня цикла. Лечение продолжается до образования адекватных фолликулов, что определяют по концентрации эстрогена в плазме крови и/или с помощью УЗИ. Дозу корригируют в соответствии с реакцией пациентки на проводимое лечение. Максимальная доза — 450 МЕ. Через 24 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека — до 10 000 МЕ, что способствует индуцированию окончательно созревших фолликулов.
абсолютные — повышенная чувствительность к фоллитропину альфа, увеличение яичника или единичные кисты яичника (не связанные с поликистозом яичника), влагалищные кровотечения неустановленной этиологии, карцинома яичника, матки или молочной железы, опухоли гипоталамуса или гипофиза, отсутствие яичника, пороки развития половых органов и опухоли матки, несовместимые с беременностью, период беременности и кормления грудью; относительные — непроходимость фаллопиевых труб (опасность развития внематочной беременности).
синдром гиперстимуляции яичников (у 1–2% пациенток): боль внизу живота, тошнота, рвота, увеличение массы тела, увеличение яичников, образование кист яичников, асцит, гидроторакс; тромбоэмболия, боль и гиперемия в месте инъекции, лихорадка, артралгия.
до лечения пациентка должна пройти обследование для исключения других причин бесплодия, в частности гипотиреоза, адренокортикальной недостаточности, гиперпролактинемии, наличие опухолей гипофиза и гипоталамуса и др. Строгое следование рекомендуемым дозам сводит к минимуму риск развития синдрома гиперстимуляции яичника.
вероятность образования фолликулов повышают другие средства, стимулирующие овуляцию.