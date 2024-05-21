Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системыДамен уро Дамен уро (521259) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 334,90 грн Без рецепта 60 шт от 334,90 грн В наличии в 69 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Biodeal Pharmaceuticals Private Limited Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы