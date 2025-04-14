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Дамен уро

Дамен уро

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 228 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
561,60
Экономия при брони: -18,05 грн
543,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
456,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
554,12
Экономия при брони: -85,33 грн
468,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
447,78 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
457,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
458,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
448,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
553,83
Экономия при брони: -95,29 грн
458,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
496,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
446,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
458,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
525,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
526,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
448,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
496,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
507,42 грн
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