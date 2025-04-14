Харьков (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
561,60
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
554,12
Экономия при брони: -85,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
553,83
Экономия при брони: -95,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited