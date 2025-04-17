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Закроется в 21:00
Турбов, ул. Мира, 103
19.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
458,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
537,20
Экономия при брони:
-39,20 грн
498,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Винницкая, 25
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 13:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
541,47
Экономия при брони:
-100,77 грн
440,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
556,56
Экономия при брони:
-115,86 грн
440,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
73.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 18.04 после 13:00
Авк фарм
Открыто
Закроется в 16:50
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
470,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
379,85
Экономия при брони:
-11,40 грн
368,45
грн
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