фармакодинамика.

Механизм действия. Силденафил является препаратом для перорального применения, который предназначен для лечения эректильной дисфункции. При сексуальном возбуждении препарат обновляет сниженную эректильную функцию путем усиления притока крови к половому члену.

Физиологический механизм эрекции полового члена состоит в высвобождении оксида азота (NO) в кавернозном теле при сексуальной стимуляции. Высвобожденный оксид азота активирует фермент гуанилатциклазу, который стимулирует повышение уровня цГМФ, который, в свою очередь, вызывает расслабление гладких мышц кавернозного тела, способствуя усилению притока крови.

Силденафил является мощным и селективным ингибитором цГМФ-специфической фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5) в кавернозном теле, где ФДЭ-5 отвечает за распад цГМФ. Эффекты силденафила на эрекцию носят периферический характер. Силденафил не оказывает непосредственного релаксирующего действия на изолированное кавернозное тело человека, но мощно усиливает расслабляющее действие NO на данную ткань. При активации метаболического пути NO/цГМФ, что происходит при половой стимуляции, ингибирование силденафилом ФДЭ-5 приводит к повышению уровня цГМФ в кавернозном теле. Таким образом, для того чтобы силденафил вызвал необходимый фармакологический эффект, необходимо сексуальное возбуждение.

Влияние на фармакодинамику. Исследования in vitro продемонстрировали селективность влияния силденафила на ФДЭ-5, что принимает активное участие в процессе эрекции. Эффект силденафила на ФДЭ-5 мощнее, чем на другие известные ФДЭ. Этот эффект в 10 раз мощнее, чем эффект на ФДЭ-6, который принимает участие в процессах фотопреобразования в сетчатке. При применении максимальных рекомендованных доз селективность силденафила к ФДЭ-5 в 80 раз превышает его селективность к ФДЭ-1, в 700 раз выше, чем к ФДЭ-2, ФДЭ-3, ФДЭ-4, ФДЭ-7, ФДЭ-8, ФДЭ-9, ФДЭ-10 и ФДЭ-11. В частности, селективность силденафила к ФДЭ-5 в 4000 раз превышает его селективность к ФДЭ-3 — цГМФ-специфической изоформы ФДЭ, что принимает участие в регуляции сердечных сокращений.

Фармакокинетика

Абсорбция. Силденафил быстро абсорбируется. C max препарата в плазме крови достигается на протяжении 30–120 мин (с медианой 60 мин) после его перорального применения натощак. Средняя абсолютная биодоступность после перорального применения составляет 41% (с диапазоном значений 25–63%). В рекомендуемом диапазоне доз (25–100 мг) показатели AUC и C max силденафила после его перорального применения повышаются пропорционально дозе.

При применении силденафила во время приема пищи степень абсорбции снижается со средним удлинением T max до 60 мин и средним уменьшением C max на 29%.

Распределение. Средний равновесный объем распределения (V d ) составляет 105 л, что свидетельствует о распределении препарата в тканях организма. После однократного перорального применения силденафила в дозе 100 мг средняя C max силденафила составляет около 440 нг/мл (коэффициент вариации составляет 40%). Поскольку связывание силденафила и его главного N-десметил-метаболита с белками плазмы крови достигает 96%, средняя C max свободного силденафила достигает 18 нг/мл (38 нмоль). Степень связывания с белками плазмы крови не зависит от общих концентраций силденафила.

У здоровых добровольцев, применявших силденафил однократно в дозе 100 мг, через 90 мин в эякуляте определялось <0,0002% (в среднем — 188 нг) примененной дозы.

Биотрансформация. Метаболизм силденафила осуществляется главным образом при участии микросомальных изоферментов печени CYP 3A4 (основной путь) и CYP 2C9 (второстепенный путь). Главный циркулирующий метаболит образовывается путем N-деметилирования силденафила. Селективность метаболита по отношению к ФДЭ-5 сопоставима с селективностью силденафила, а активность метаболита по отношению к ФДЭ-5 составляет приблизительно 50% активности исходного вещества. Концентрации этого метаболита в плазме крови составляют приблизительно 40% концентраций силденафила в плазме крови. N-деметилированный метаболит подвергается дальнейшему метаболизму, а T ½ равняется приблизительно 4 ч.

Элиминация. Общий клиренс силденафила составляет 41 л/ч, предопределяя T ½ продолжительностью 3–5 ч. Как после перорального, так и после в/в применения, экскреция силденафила в виде метаболитов осуществляется главным образом с калом (около 80% введенной пероральной дозы) и в меньшей степени — с мочой (около 13% введенной пероральной дозы).

Фармакокинетика в особых групп пациентов

Пациенты пожилого возраста. У здоровых добровольцев пожилого возраста (в возрасте ≥65 лет) отмечалось снижение клиренса силденафила, что предопределяло повышение плазменных концентраций силденафила и его активного N-деметилированного метаболита приблизительно на 90% по сравнению с соответствующими концентрациями у здоровых добровольцев младшего возраста (18–45 лет). В связи с возрастными отличиями в связывании с белками плазмы крови соответствующее повышение плазменной концентрации свободного силденафила составляло около 40%.

Почечная недостаточность. У добровольцев с нарушениями функции почек легкой и умеренной степени тяжести (клиренс креатинина — 30–80 мл/мин) фармакокинетика силденафила оставалась неизменной после его однократного перорального применения в дозе 50 мг. Средние AUC и C max N-деметилированного метаболита повышались на 126 и 73% соответственно по сравнению с такими показателями у добровольцев аналогичного возраста без нарушений функции почек. Однако в связи с высокой межиндивидуальной вариабельностью эти отличия не были статистически значимыми. У добровольцев с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) клиренс силденафила снижался, что приводило к средним повышениям AUC и C max на 100 и 88% соответственно по сравнению с добровольцами аналогичного возраста без нарушений функции почек. Кроме того, значения AUC и C max N-деметилированного метаболита значительно повышались на 200 и 79% соответственно.

Печеночная недостаточность. У добровольцев с циррозом печени легкой и умеренной степени тяжести (классов А и В по классификации Чайлд-Пью) клиренс силденафила снижался, что приводило к повышению AUC (84%) и C max (47%) по сравнению с добровольцами аналогичного возраста без нарушений функций печени. Фармакокинетика силденафила у пациентов с нарушениями функций печени тяжелой степени не изучалась.