избегать попадания препарата в глаза.

Крем Дермазин следует с осторожностью применять у пациентов с повышенной чувствительностью к сульфонамидам (из-за возможного возникновения аллергических реакций); с врожденным дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (при лечении незначительных поверхностных ожогов); с нарушениями функции почек или печени (может происходить кумуляция; для таких пациентов необходим контроль уровня сульфонамида в плазме крови).

Не применяют у пациентов с порфирией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Местное применение крема может привести к возникновению порфирии.

Во время лечения сульфадиазином сообщалось об опасных кожных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения таких реакций существует в первые недели лечения. При первых проявлениях гиперчувствительности (прогрессирующая кожная сыпь, часто с пузырьками и поражением слизистой оболочки, гематологические реакции) применение препарата следует прекратить. Нельзя назначать повторно крем Дермазин таким пациентам. В качестве исключения возможно возникновение транзиторной лейкопении на 2–3-й день после начала лечения лиц с ожогами, которая исчезает через несколько дней без прекращения лечения сульфадиазином серебра. Рекомендуется мониторинг показателей крови.

Только при незначительных поверхностных ожогах крем можно применять самостоятельно. Пациентам с более глубокими ожогами следует всегда консультироваться с врачом перед началом лечения. Ожоги, поражающие 2% и более площади поверхности тела (примерно 1 ладонь пациента соответствует 1% площади поверхности его тела), а также ожоги, поражающие глаза, уши, лицо, руки, ноги и/или промежность, требуют медицинской оценки.

Консультация с врачом необходима при кожных ранах, содержащих инородные материалы, которые невозможно удалить; при глубоких колотых ранах; укусах животных; при ранах со значительным покраснением, внезапным развитием отека и ранах, сопровождающихся лихорадкой.

Если лечение предполагает длительное применение крема Дермазин на больших участках кожи, необходим контроль показателей крови, поскольку возможно возникновение лейкопении, тромбоцитопении и эозинофилии. При лечении массивных ран концентрации сульфадиазина в плазме крови могут достигать терапевтических уровней. Могут развиться системные побочные эффекты сульфонамидов. Поэтому рекомендуется контролировать концентрацию сульфадиазина в плазме крови, функцию почек, а также исследовать мочу относительно возможности возникновения кристаллурии.

Как и при применении других местных противомикробных средств, во время лечения может развиться суперинфекция.

Очень редко возможно повышение температуры тела, что связано с нежелательными побочными эффектами.

Вспомогательные вещества метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат могут вызвать аллергические реакции, в том числе отсроченные, в отдельных случаях — бронхоспазм.

Дермазин содержит масло арахисовое. Пациентам с повышенной чувствительностью к арахисовому ореху или сое не следует применять этот препарат.

Пропиленгликоль, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение кожи.

Спирт цетиловый также может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Наличие ионов серебра может вызвать аргирию. Аргирия может проявится при воздействии солнечных лучей (их УФ-спектра) на участки кожи, на которых препарат применялся в течение длительного времени. Для предотвращения аргирии эти участки кожи следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Из-за опасности загрязнения препарат желательно использовать индивидуально. Крем не оставляет пятен на одежде и белье и легко удаляется при ежедневной гигиенической обработке раны.

Применение в период беременности и кормления грудью. Учитывая ограниченный опыт и риски (сульфонамиды при системном применении вытесняют билирубин из мест связывания с альбумином в плазме крови, что может привести к гипербилирубинемии и ядерной желтухе у новорожденных), препарат не следует применять в период беременности. Сульфадиазин серебра следует с осторожностью назначать женщинам, планирующим беременность.

Известно, что сульфонамиды повышают риск билирубиновой энцефалопатии у новорожденных, поэтому применение крема противопоказано в период кормления грудью.

Дети. В связи с опасностью возникновения ядерной желтухи нельзя применять сульфадиазин серебра у недоношенных детей, новорожденных и детей в возрасте до 3 мес.

Поскольку эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте от 3 мес не определяли, рекомендуется назначать препарат пациентам этой возрастной категории после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного воздействия.