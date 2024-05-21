у пациентов с раком молочной железы или немелкоклеточным раком легких при отсутствии противопоказаний премедикация ГКС для перорального применения, такими как дексаметазон 16 мг/сут (например 8 мг дважды в сутки) в течение 3 дней, начиная за 1 день до назначения доцетаксела, может снизить частоту развития и выраженность аллергических реакций. У пациентов с раком предстательной железы премедикацию проводят пероральным препаратом дексаметазона в дозе 8 мг за 12; 3 и 1 ч до начала инфузии доцетаксела.

Гематологические изменения при применении препарата . Частая побочная реакция при лечении доцетакселом — нейтропения. Низкие уровни нейтрофилов отмечают в среднем на 7-й день лечения, но время достижения пика нейтропении может быть короче у пациентов, которые ранее неоднократно получали курсы противоопухолевой терапии. У всех пациентов, принимающих доцетаксел, необходимо проводить тщательный мониторинг картины периферической крови. Доцетаксел можно вводить повторно в составе нового цикла химиотерапии только после того, как количество нейтрофилов после завершения предыдущего цикла восстановится до ≥1500 клеток/мл3. Если на фоне лечения доцетакселом развивается тяжелая нейтропения (<500 клеток/мл3 в течение 7 дней или дольше), рекомендуется снизить дозу препарата в следующем цикле химиотерапии или применить соответствующее симптоматическое лечение. У пациентов, получавших комбинированную терапию доцетакселом, цисплатином и 5-флуороурацилом (TCF), фебрильная нейтропения и нейтропенические инфекции развивались реже, если применялся Г-КСФ. Пациенты, которые лечатся TCF, для снижения риска осложненных нейтропений (фебрильной нейтропении, длительной нейтропении или нейтропенических инфекций) должны получать профилактически Г-КСФ. Пациенты, которые лечатся TCF, должны находиться под тщательным наблюдением.

У пациентов, получавших лечение доцетакселом в комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом (TAC), фебрильная нейтропения и/или нейтропеническая инфекция возникали реже, если больные проходили первичную профилактику с помощью Г-КСФ. Для пациентов, которые получают адъювантную терапию TAC по поводу рака молочной железы, целесообразно рассмотреть возможность первичной профилактики Г-КСФ с целью снижения риска осложненной нейтропении (фебрильной нейтропении, пролонгированной нейтропении или нейтропенической инфекции). Пациенты, получающие лечение по схеме TAC, должны находиться под тщательным наблюдением (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Реакции гиперчувствительности . Необходимо тщательно контролировать состояние пациентов относительно возможных реакций гиперчувствительности, особенно во время первой и второй инфузии. Реакции гиперчувствительности могут развиваться уже в первые минуты после начала инфузии доцетаксела, поэтому следует иметь в наличии все необходимые средства для лечения артериальной гипотензии и бронхоспазма. Реакция гиперчувствительности с незначительными симптомами, такими как покраснение или локализованные кожные реакции, не требует прерывания терапии. Однако тяжелые реакции, такие как выраженная артериальная гипотензия, бронхоспазм или генерализованная сыпь/эритема, требуют немедленного прекращения введения доцетаксела и проведения соответствующей терапии. Пациентам, перенесшим тяжелую реакцию гиперчувствительности, повторное применение доцетаксела не показано.

Реакции со стороны кожи . Отмечали случаи развития локализованной эритемы кожи конечностей (на ладонях и подошвах стоп), сопровождающейся отеком и последующей десквамацией эпителия. Сообщалось также о случаях тяжелых симптомов, например распространенной кожной сыпи с последующей десквамацией эпителия, которые обусловливали необходимость прерывания лечения доцетакселом или полной отмены препарата.

Задержка жидкости в организме . Необходимо тщательно контролировать состояние пациентов, у которых отмечается значительная задержка жидкости в организме, например, в виде плеврального, перикардиального выпота и асцита.

Пациенты с нарушением функции печени . Пациенты, у которых на фоне монотерапии доцетакселом 100 мг/м2 определяются повышенные уровни трансаминаз (АлАТ и/или АсАТ) более чем в 1,5 раза по сравнению с ВГН и ЩФ более чем в 2,5 раза по сравнению с ВГН, подвержены более высокому риску развития тяжелых побочных реакций, в том числе с летальным исходом, в результате токсического действия препарата (в частности из-за сепсиса или летальных кишечных кровотечений), фебрильной нейтропении, инфекций, тромбоцитопении, стоматита и астении. В связи с этим рекомендуемая доза доцетаксела для пациентов с повышенными уровнями печеночных ферментов составляет 75 мг/м2; содержание печеночных ферментов необходимо определять перед началом лечения и перед каждым новым циклом химиотерапии. Для пациентов, у которых отмечают повышение уровня билирубина (>ВГН) и/или АлАТ и АсАТ более чем в 3,5 раза по сравнению с ВГН, которое сопровождается повышением уровня ЩФ больше чем в 6 раз по сравнению с ВГН, снижение дозы не рекомендуется, но доцетаксел вообще не следует применять, если нет крайней необходимости. В ходе опорного клинического исследования доцетаксел в комбинации с цисплатином и 5-флуороурацилом у больных с аденокарциномой желудка одними из критериев исключения пациентов были повышенные уровни АлАТ и/или АсАТ более чем в 1,5 раза по сравнению с ВГН, ЩФ — более чем в 2,5 раза по сравнению с ВГН, билирубина — больше ВГН; следовательно, для таких пациентов снижение дозы доцетаксела не может быть рекомендовано, и препарат вообще не следует применять у этой категории больных, если нет крайней необходимости. Данных о применении доцетаксела в составе комбинированной терапии при других показаниях больным с нарушением функции печени нет.

Пациенты с нарушением функции почек . Данных о лечении доцетакселом пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек нет.

Нервная система . Возникновение серьезных периферических нейротоксических явлений требует снижения дозы препарата.

Кардиотоксическое действие . У пациентов, принимавших доцетаксел в комбинации с трастузумабом, особенно если в предыдущем курсе химиотерапии применялись антрациклины (доксорубицин или эпирубицин), отмечали случаи развития сердечной недостаточности. Такая сердечная недостаточность могла быть умеренной или тяжелой и ассоциировалась с высоким риском смерти. Если есть необходимость применять доцетаксел в комбинации с трастузумабом, следует до начала терапии оценить состояние сердечно-сосудистой системы пациента. Во время лечения этими препаратами необходимо регулярно контролировать функцию сердца (например каждые 3 мес), что поможет выявить пациентов, у которых может развиться кардиальная дисфункция. Более подробная информация содержится в общей характеристике лекарственного средства трастузумаба.

Другие предостережения . Во время лечения и в течение не менее 6 мес после окончания курса терапии следует использовать эффективные методы контрацепции.

Дополнительные предостережения относительно применения доцетаксела для адъювантной терапии рака молочной железы

Осложненная нейтропения . Для пациентов, у которых развивается осложненная нейтропения (длительная нейтропения, фебрильная нейтропения или инфекции), следует рассмотреть целесообразность применения Г-КСФ и снижение дозы доцетаксела.

Со стороны ЖКТ . Такие симптомы, как боль в животе, чувствительность и болезненность живота при пальпации, лихорадка, диарея (на фоне нейтропении или без нее), могут быть проявлениями серьезной гастроинтестинальной токсичности и требуют немедленного обследования и лечения.

Застойная сердечная недостаточность . Во время лечения и периода последующего наблюдения необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов с целью выявления симптомов застойной сердечной недостаточности. Продемонстрировано, что у пациентов, получающих лечение по схеме ТАС по поводу рака молочной железы с поражением регионарных лимфоузлов, в течение первого года лечения существует повышенный риск возникновения ЗСН (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Лейкоз . Риск отсроченной манифестации миелодисплазии или развития острого миелолейкоза у пациентов, лечившихся комбинацией доцетаксела, доксорубицина и циклофосфамида (TAC), обусловливает необходимость контроля основных гематологических показателей в ходе дальнейшего наблюдения.

Пациенты с метастазами в ≥4 лимфатических узлов . В ходе промежуточного анализа соотношение польза/риск для TAC для пациентов, которые имеют метастазы в ≥4 лимфатические узлы, полностью не выяснено.

Пациенты пожилого возраста . Существуют ограниченные данные по применению доцетаксела в комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом у пациентов в возрасте от 70 лет. Во время одного из исследований рака предстательной железы среди 333 пациентов, получавших лечение доцетакселом каждые 3 нед, 209 пациентов были в возрасте от 65 лет и 68 пациентов — в возрасте старше 75 лет. При лечении доцетакселом каждые 3 нед у пациентов, возраст которых превышал 65 лет, частота возникновения связанных с лечением изменений ногтей была на >10% больше по сравнению с таковой у молодых пациентов. Частота возникновения связанных с лечением повышения температуры тела, диареи, анорексии и периферических отеков была на ≥10% выше у пациентов, возраст которых превышал 75 лет, по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет. Во время исследования аденокарциномы желудка среди 300 пациентов (221 пациент в части клинического исследования III фазы и 79 пациентов в части клинического исследования II фазы), которые получали доцетаксел в комбинации с цисплатином и 5-флуороурацилом, 74 человека были в возрасте 65 лет и старше и 4 человека — в возрасте 75 лет и старше. Частота возникновения тяжелых побочных явлений у пациентов пожилого возраста была выше по сравнению с молодыми пациентами. Частота развития таких побочных явлений (всех степеней тяжести), как вялость, стоматит, нейтропенические инфекции, была более чем на 10% выше у пациентов, возраст которых превышал 65 лет, по сравнению с молодыми пациентами. При лечении по схеме TCF следует обеспечить тщательное наблюдение за пациентами пожилого возраста.

Предостережения относительно вспомогательных веществ . После разведения этот лекарственный препарат содержит этиловый спирт. Это обусловливает пагубность препарата для пациентов с алкоголизмом, а также при лечении детей и пациентов, относящихся к группам высокого риска, например лиц с заболеваниями печени или эпилепсией.

Подготовка препарата к в/в введению . Подробная информация по приготовлению р-ра для инфузий представлена в разделе Особые меры безопасности.

Каждый флакон предназначен для одноразового использования и его следует использовать немедленно после открывания. Если препарат не был использован немедленно, то за продолжительностью и условиями его хранения должно следить лицо, работающее с ним.

Особые меры безопасности. Доцетаксел следует применять только в отделениях, специализирующихся на применении потенциально токсичных онкологических препаратов, под контролем квалифицированного врача, имеющего опыт проведения химиотерапии при лечении раковых заболеваний.

Обращение с этим потенциально токсичным веществом требует от медицинского персонала соблюдения всех предостерегающих мер для гарантии защиты работника и его окружения.

Приготовление р-ров для инъекций потенциально токсичных веществ должен осуществлять опытный специалист, знакомый с вопросами применения этих лекарственных средств, с соблюдением условий, гарантирующих защиту окружающей среды и прежде всего персонала, работающего с этими лекарственными средствами. Необходимо наличие специально предназначенного места для осуществления подготовительных операций. В отведенном для этого участке запрещено курить, принимать пищу или напитки.

Персонал должен быть обеспечен соответствующими защитными средствами, например стерильными одноразовыми перчатками, контейнерами и пакетами для сбора отходов.

Особая осторожность необходима при контакте с экскрементами и рвотными массами больного.

Следует предупредить беременных о необходимости избегать работы с потенциально токсичными веществами.

С любой поврежденной упаковкой необходимо обращаться с соблюдением этих мер и считать ее загрязненными отходами.

При попадании концентрата доцетаксела, восстановленного р-ра или р-ра для инфузий на кожу/слизистые оболочки следует немедленно и тщательно промыть пораженный участок водой с мылом/водой.

Утилизация . Любые остатки препарата и все предметы, которые применялись для растворения и введения доцетаксела, необходимо уничтожить в соответствии со стандартной процедурой утилизации потенциально токсичных отходов в соответствии с действующими нормативными актами относительно уничтожения токсичных отходов.

Особенности приготовления р-ра для инфузии

Приготовление промежуточного р-ра . Для того чтобы получить необходимую для пациента дозу, может потребоваться несколько флаконов препарата Доцетаксел, концентрат для р-ра для инфузий.

1. Соблюдая правила асептики, отбирают необходимое количество доцетаксела и растворителя — 13% спирта (если флаконы хранились в холодильнике, выдерживают их при комнатной температуре).

2. Используя калиброванный шприц с иглой, соблюдая правила асептики, отбирают весь растворитель из флакона с растворителем (около 1,8 мл для доцетаксела концентрата для р-ра для инфузий 0,5 мл во флаконе, и около 7,1 мл для доцетаксела концентрата для р-ра для инфузий по 2 мл во флаконе), содержащийся в одной упаковке с концентратом доцетакселом.

3. Вводят растворитель в соответствующий флакон с концентратом доцетаксела.

4. Вынув шприц с иглой из флакона, переворачивая флакон, перемешивают полученную смесь растворителя и концентрата в течение 45 с. НЕ ВСТРЯХИВАТЬ! Полученный промежуточный р-р содержит 10 мг/мл доцетаксела.

5. Оставляют флакон с приготовленным р-ром при комнатной температуре на 5 мин, после этого проверяют гомогенность и прозрачность р-ра (наличие пены даже через 5 мин является нормой, поскольку в состав препарата входит полисорбат 80).

6. С микробиологической точки зрения, разведение/растворение препарата следует проводить в контролируемых и асептических условиях, а промежуточный р-р, содержащий 10 мг/мл доцетаксела, следует использовать немедленно. Однако было продемонстрировано, что промежуточный р-р, приготовленный в соответствии с рекомендациями, остается физически и химически стабильным на протяжении периода до 8 ч при условии хранения при температуре 2–8 °С или при комнатной температуре.

Приготовление р-на для инфузий . Готовя инфузионный р-р, следует помнить, что 1 мл приготовленного промежуточного р-ра содержит 10 мг доцетаксела. Используя калиброванный шприц с иглой, необходимое количество промежуточного р-ра вводят путем однократной инъекции (за один раз) в 250-миллилитровый мешок или флакон для инфузий, содержащий 5% р-р глюкозы или 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций для получения р-ра для инфузий с концентрацией 0,3–0,74 мг/мл. Если необходимая доза превышает 190 мг доцетаксела, следует использовать больший объем жидкости для инфузии, чтобы концентрация доцетаксела не была выше 0,74 мг/мл.

Колебательными движениями перемешивают содержимое инфузионного мешка или флакона. Р-р для инфузий следует использовать в течение следующих 4 ч путем инфузии, которая длится 1 ч, в асептических условиях, при нормальном освещении помещения и комнатной температуре.

Так же, как и другие препараты для парентерального введения, промежуточный р-р или р-р для инфузии следует визуально осмотреть перед применением. Если при его осмотре выявлен осадок, такой р-р надо уничтожить.

Р-р доцетаксела для инфузии является перенасыщенным р-ром, поэтому со временем может кристаллизоваться. В случае появления кристаллов такой р-р нельзя использовать и его следует уничтожить.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данных о применении доцетаксела у беременных нет. В ходе экспериментов на животных доцетаксел оказывал эмбриотоксическое и фетотоксическое влияние; кроме того, у крыс применение препарата привело к снижению фертильности. Как и другие цитотоксические лекарственные препараты, доцетаксел в случае применения у беременных может оказать вредное влияние на плод. В связи с этим доцетаксел не следует назначать в период беременности. Женщинам репродуктивного возраста, принимающим доцетаксел, необходимо рекомендовать избегать беременности и немедленно сообщить врачу в случае наступления беременности. В течение всего периода лечения следует пользоваться эффективными методами контрацепции.

В ходе доклинических исследований доцетаксел оказывал генотоксическое действие и мог влиять на фертильность подопытных животных-самцов. Таким образом, мужчинам, принимающим доцетаксел, рекомендуется применять надлежащие средства контрацепции во время лечения и в течение 6 мес после его прекращения. Им следует обратиться за консультацией относительно консервирования спермы перед началом лечения.

Доцетаксел является липофильной субстанцией, но неизвестно, проникает ли он в грудное молоко. Поэтому учитывая риск развития побочных эффектов у младенцев, находящихся на вскармливании грудным молоком, в течение курса лечения доцетакселом следует прекратить кормление грудью.

Дети. Доцетаксел не рекомендуется к применению у детей из-за ограниченного количества доказательных данных по безопасности и/или эффективности препарата для этой категории больных.

Результаты исследований по эффективности и безопасности применения доцетаксела у детей не получены.

Безопасность и эффективность доцетаксела для лечения карциномы носоглотки у детей в возрасте от 1 мес до 18 лет пока не установлены.

Нет значимых доказательных данных о применении доцетаксела у детей для лечения рака молочной железы, немелкоклеточного рака легких, рака предстательной железы, карциномы желудка, а также рака головы и шеи, за исключением низкодифференцированной карциномы носоглотки II и III типов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследования влияния доцетаксела на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились. Спирт, содержащийся в приготовленном р-ре доцетаксела, может нарушать способность пациентов управлять транспортными средствами и работать с механизмами.