фармакодинамика. Доцетаксел является антинеопластическим препаратом, механизм действия которого базируется на том, что препарат способствует накоплению тубулина в микротрубочках клеток и препятствует их распаду, что ведет к значительному снижению уровня свободного тубулина. Связывание доцетаксела с микротрубочками не изменяет количество протофиламентов.

Исследования in vitro показали, что доцетаксел нарушает микротубулярную сеть, которая играет важную роль в реализации жизненно важных функций клетки как во время митоза, так и в интерфазе.

Клоногенный анализ in vitro показал цитотоксичность доцетаксела относительно различных мышиных и человеческих линий опухолевых клеток, а также только что удаленных клеток опухолей человека. Доцетаксел достигает значительных концентраций в межклеточной жидкости и обеспечивает высокую продолжительность жизни клеток. Кроме того, доцетаксел проявляет активность в отношении некоторых (хотя и не всех) клеточных линий, в которых происходит экспрессия р-гликопротеина, кодируемого геном медикаментозной полирезистентности. В ходе исследований in vivo оказалось, что действие доцетаксела не зависит от режима применения и проявляется широким спектром противоопухолевой активности относительно распространенных опухолей — как экспериментальных опухолей мышей, так и привитых человеческих опухолей.

Фармакокинетика. Фармакокинетика доцетаксела изучалась в исследованиях I фазы у больных раком после назначения 20–115 мг/м2 препарата. Фармакокинетический профиль доцетаксела не зависит от дозы и соответствует трехкамерной фармакокинетической модели с Т ½ для α-, β- и γ-фаз 4 мин, 36 мин и 11,1 ч соответственно. Такая продолжительность этого показателя для последней фазы частично обусловлена относительно медленным оттоком из периферической камеры. После применения дозы 100 мг/м2, которая вводилась инфузионно в течение 1 ч, средняя пиковая концентрация в плазме крови — 3,7 мкг/мл — достигнута с соответствующей AUC 4,6 мкг/мл/ч. Средние показатели общего клиренса и равновесного объема распределения препарата составляли соответственно 21 л/м2/ч и 113 л. Межиндивидуальные различия общего клиренса достигали около 50%. Доцетаксел связывается с белками плазмы крови более чем на 95%.

У трех больных раком проведено исследование с применением радиоизотопа 14С-доцетаксела. После окислительного метаболизма трет-бутиловой эфирной группы под действием цитохрома Р450 доцетаксел выводился как с мочой, так и с калом в течение 7 дней; экскреция с мочой составляла 6%, с калом — 75% количества введенного радиоизотопа.

Около 80% изотопа, который находился в кале, выводилось в течение первых 48 ч в виде одного основного неактивного метаболита трех второстепенных метаболитов и очень малого количества препарата в неизмененном виде.

Популяционный анализ фармакокинетики доцетаксела проводился с участием 577 пациентов. Фармакокинетические показатели, которые оценивались с помощью этой модели, были очень схожи с полученными в ходе исследований I фазы. На фармакокинетику препарата не влияли ни возраст, ни пол пациентов. У небольшого числа пациентов (N=23), у которых по данным биохимического анализа крови выявлены легкие и умеренные нарушения функции печени (уровни АлАТ, АсАТ в ≥1,5 раза выше верхней границы нормы (ВГН) вместе с повышением уровня ЩФ ≥2,5 раза выше ВГН), общий клиренс снижался в среднем на 27%. Клиренс доцетаксела не менялся у больных с легкой или умеренной задержкой жидкости в организме; данных о клиренсе доцетаксела у больных с тяжелой задержкой жидкости в организме нет.

При применении в комбинации с другими препаратами доцетаксел не влияет на клиренс доксорубицина и уровень доксорубицина (и его метаболитов) в плазме крови. Фармакокинетика доцетаксела, доксорубицина и циклофосфамида не менялась при их одновременном применении.

Клиническое исследование I фазы, в котором оценивалось влияние капецитабина на фармакокинетику доцетаксела и наоборот, не выявило ни влияния капецитабина на фармакокинетику доцетаксела (C max и AUC), ни влияния доцетаксела на фармакокинетику соответствующего метаболита капецитабина — 5’-DFUR (5’-дезокси-5-фторуридина).

Клиренс доцетаксела, который применялся в комбинации с цисплатином, подобен отмечаемому при монотерапии доцетакселом. Фармакокинетический профиль цисплатина, введенного сразу после инфузии доцетаксела, подобен выявленному при монотерапии цисплатином.

Комбинированное применение доцетаксела, цисплатина и 5-флуороурацила у 12 пациентов с солидными опухолями не меняло фармакокинетику ни одного из этих лекарственных препаратов.

Влияние преднизона на фармакокинетику доцетаксела после стандартной премедикации дексаметазоном изучалось у 42 пациентов. Не выявлено какого-либо влияния преднизона на фармакокинетику доцетаксела.