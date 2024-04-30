цитостатическое полусинтетическое средство группы таксоидов, которое получают из биомассы игл тиса. Способствует накоплению тубулина в микротрубочках и препятствует их распаду, что вызывает нарушение фазы митоза и межфазных процессов в опухолевых клетках.

После однократного в/в введения в дозе 100 мг/м2 поверхности тела C max в плазме крови составляет 3,7 мкг/мл. Средние величины системного клиренса и равновесного объема распределения равны соответственно 21 л/ч на 1 м2 и 113 л. Связывание с белками плазмы крови — более 90%. Около 6% введенной дозы выводится с мочой, 75% — с калом, главным образом в виде метаболитов, незначительная часть — в неизмененном виде.