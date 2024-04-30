ДОЦЕТАКСЕЛ (DOCETAXELUM) Действующее вещество
цитостатическое полусинтетическое средство группы таксоидов, которое получают из биомассы игл тиса. Способствует накоплению тубулина в микротрубочках и препятствует их распаду, что вызывает нарушение фазы митоза и межфазных процессов в опухолевых клетках.
После однократного в/в введения в дозе 100 мг/м2 поверхности тела Cmax в плазме крови составляет 3,7 мкг/мл. Средние величины системного клиренса и равновесного объема распределения равны соответственно 21 л/ч на 1 м2 и 113 л. Связывание с белками плазмы крови — более 90%. Около 6% введенной дозы выводится с мочой, 75% — с калом, главным образом в виде метаболитов, незначительная часть — в неизмененном виде.
местно-прогрессирующий или метастазирующий рак молочной железы; местно-прогрессирующий или метастазирующий рак легкого — в качестве монотерапии или в комбинации с производными платины, в том числе при неэффективности других химиотерапевтических средств; метастазирующая карцинома яичника при неэффективности лечения препаратами первого ряда или иной химиотерапии.
вводят в дозе 100 мг/м2 путем одночасовой в/в инфузии каждые 3 нед. В случае развития на фоне терапии доцетакселом выраженной нейтропении (нейтрофильных гранулоцитов менее 500 в 1 мм3), сочетающейся с лихорадкой, а также при кожных реакциях или выраженной периферической полинейропатии дозу необходимо снизить до 75 мг/м2. За 24 ч до введения доцетаксела всем больным назначают внутрь дексаметазон в дозе 8 мг 2 раза в сутки; прием продолжают в течение 3 дней. Эта мера позволяет уменьшить задержку жидкости в организме при лечении доцетакселом.
повышенная чувствительность к доцетакселу, выраженная нейтропения (<1500 клеток в 1 мм3), период беременности и кормления грудью, выраженные нарушения функции печени (повышение активности АлАТ в 3,5 раза и ЩФ в 6 раз выше максимального нормального уровня).
возможны обратимая нейтропения, тромбоцитопения, анемия, тошнота, рвота, диарея, стоматит, артериальная гипотензия, парестезии, кожная сыпь, бронхоспазм, задержка жидкости в организме, отеки (появляются через 4–5 курсов лечения и обусловлены, по-видимому, повышением проницаемости капилляров), алопеция, артралгия, миалгия, астения, повышение уровня трансаминаз и билирубина в плазме крови.
безопасность применения доцетаксела в период беременности и кормления грудью не установлена. Наблюдавшиеся при проведении токсикологических исследований негативные явления со стороны яичек дают основания полагать, что препарат может ухудшать фертильность у мужчин. Для своевременного выявления миелотоксического действия доцетаксела необходим систематический контроль состава периферической крови. Медицинский персонал при работе с доцетакселом должен пользоваться перчатками.
кетоконазол in vitro значительно угнетает метаболизм доцетаксела.
в случае передозировки больной должен быть переведен в отделение интенсивной терапии. Специфический антидот доцетаксела неизвестен. Первыми признаками передозировки являются миелосупрессия, периферическая нейропатия, поражение слизистой оболочки пищеварительного такта (мукозит).