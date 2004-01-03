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Список производителейИИНФУЗИЯ ЧП

Производитель: ИНФУЗИЯ ЧП

Частное предприятие "Инфузия"
18030, г. Черкассы, ул. Кобзарская, д. 108
0800 40 20 22
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Найдено: 18 препаратов
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций, шприц, 2 мл, с ингалятором юмерокс® ингал, с ингалятором юмерокс® ингал, № 1; ИНФУЗИЯ ЧП
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal Раствор для ингаляций, шприц, 2 мл, с ингалятором юмерокс® ингал, с ингалятором юмерокс® ингал, № 1 ИНФУЗИЯ ЧП
В 2 аптеках
от 527,92 грн
Цены в аптеках
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 5 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 5 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 6 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 6 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 7 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 7 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 8 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 8 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 10 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 10 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 15 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 15 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 20 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 20 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 50 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 50 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 80 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 80 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 100 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 100 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 40 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 40 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 80 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 80 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 100 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 100 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 250 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 250 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 400 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 400 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Ифосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 1000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Ифосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 1000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Ифосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 2000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Ифосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 2000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції
18030, г. Черкассы, ул. Кобзарская, д. 108
0800 40 20 22
Найдено: 18 препаратов
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal раствор для ингаляций, шприц, 2 мл, с ингалятором юмерокс® ингал, с ингалятором юмерокс® ингал, № 1; ИНФУЗИЯ ЧП
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal Раствор для ингаляций, шприц, 2 мл, с ингалятором юмерокс® ингал, с ингалятором юмерокс® ингал, № 1 ИНФУЗИЯ ЧП
В 2 аптеках
от 527,92 грн
Цены в аптеках
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 5 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 5 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 6 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 6 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 7 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 7 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 8 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 8 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 10 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 10 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 15 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 15 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 20 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 20 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 50 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 50 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 80 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 80 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Доцетаксел-Хемотека раствор для инфузий, 100 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Раствор для инфузий, 100 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 40 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 40 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 80 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 80 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 100 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 100 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 250 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 250 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Иринотекан-Хемотека раствор для инфузий, 400 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Иринотекан-Хемотека Раствор для инфузий, 400 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Ифосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 1000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Ифосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 1000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Ифосфамид-Хемотека раствор для инфузий, 2000 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Ифосфамид-Хемотека Раствор для инфузий, 2000 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції