Винбластин-Хемотека (Vinblastin-Chemoteka) (500791) - инструкция по применению ATC-классификация
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Винбластин-Хемотека инструкция по применению
Фармакологические свойства
винбластин является растительным алкалоидом барвинка розового (Cataranthus roseus), который обратимо блокирует митоз клеток на стадии метафазы. Противоопухолевое действие проявляется в том, что винбластин, связываясь с микротрубочками, тормозит образование митотических веретен. В клетках опухоли избирательно подавляет синтез ДНК и РНК путем торможения фермента РНК-полимеразы.
Фармакокинетика. После введения винбластин распределяется в тканях. Не проникает через ГЭБ. Образует прочные связи с белками плазмы и элементами крови (эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, ретикулоциты и др.). Метаболизируется в печени. Т½ — 25 ч. Выводится преимущественно с калом.
Показания Винбластин-Хемотека
лимфомы Ходжкина.
Неходжкинские лимфомы.
Хронический лимфоцитарный лейкоз.
Опухоли яичка.
Применение Винбластин-Хемотека
препарат вводят исключительно в/в (необходимо избегать внесосудистого попадания препарата!).
Интратекальное введение запрещено!
Дозирование требует индивидуального подхода в зависимости от клинического состояния больного.
Взрослые
Начальная доза: 0,1 мг/кг массы тела (3,7 мг/м2) в разовой дозе, после этого через неделю и в дальнейшем также раз в неделю, повышая дозу на 0,05 мг/кг/нед (1,8–1,9 мг/м2), до уменьшения количества лейкоцитов ниже 3000/мм3 или до максимальной недельной дозы 0,5 мг/кг массы тела (18,5 мг/м2);
поддерживающая доза: на 0,05 мг/кг массы тела меньше последней начальной дозы, поддерживающая доза может применяться каждые 7–14 дней или 10 мг однократно, или дважды в месяц до полного исчезновения симптомов.
Дети
Начальная доза: 2,5 мг/м2 раз в неделю, постепенно повышая дозу на 1,25 мг/м2 в неделю до уменьшения количества лейкоцитов до 3000/мм3 или до максимальной недельной дозы — 7,5 мг/м2;
поддерживающая доза: на 1,25 мг/м2 меньше последней начальной дозы, поддерживающая доза может применяться каждые 7–14 дней.
Соответствующую дозу препарата разводят в 5 мл растворителя, который прилагается, затем в случае необходимости разводят 0,9% р-ром натрия хлорида и вводят в/в в виде инъекции или одновременно с в/в инфузией 0,9% р-ра натрия хлорида в течение 1 мин через трубку инфузионного аппарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему или вспомогательным веществам, лейкопения.
Бактериальные и вирусные инфекции.
Побочные эффекты
чаще всего отмечают лейкопению, алопецию.
Реже выявляют гиперурикемию, мочекислую нефропатию, стоматит, тромбоцитопению, боль в мышцах, тошноту, рвоту.
Редко — геморрагический колит или кровотечение при наличии язвы, нейроинтоксикация (головокружение, головная боль, диплопия, депрессия, парестезии, слабость, нарушение выделения антидиуретического гормона).
При появлении симптомов нейроинтоксикации лечение необходимо прекратить.
Особые указания
с осторожностью следует назначать препарат после предыдущей или одновременно с миелосупрессивной химиотерапией и лучевой терапией, а также пациентам пожилого возраста в случае лейкопении, тромбоцитопении и поражения печени.
Если число лейкоцитов в периферической крови уменьшается ниже 3000/мм3, необходимо сделать перерыв в лечении и с профилактической целью назначить антибиотики.
Во время лечения необходимо тщательно контролировать количество лейкоцитов.
При беременности назначить винбластин можно только в случаях, когда ожидаемый лечебный эффект препарата может оправдать его возможное негативное влияние на плод. При проведении курса лечения необходимо прекратить кормление грудью.
Для предупреждения развития острой урикемической нефропатии следует регулярно контролировать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, обеспечить введение необходимого объема жидкости и при необходимости назначить аллопуринол.
При попадании препарата в паравенозные мягкие ткани возможно развитие воспалительных явлений, которые обычно проходят в течение нескольких дней, поэтому в таких случаях остаток инъекционного р-ра необходимо вводить в другую вену. На пораженном месте выраженность симптомов можно уменьшить с помощью введения гиалуронидазы в виде инъекции.
В процессе лечения не рекомендуется применять гормональные контрацептивные препараты.
Взаимодействия
запрещено сочетанное введение с нейротоксичными лекарственными препаратами (изониазидом, аспарагиназой).
С осторожностью может быть применен с митомицином (возможно возникновение острой одышки, бронхоспазма) и фенитоином (снижается уровень фенитоина в крови и может усиливаться склонность к судорогам).
Передозировка
симптомы: лейкопения и увеличение выраженности других побочных эффектов.
Лечение: специфического антидота нет. Необходимо проводить симптоматическое лечение.