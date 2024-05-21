препарат вводят исключительно в/в (необходимо избегать внесосудистого попадания препарата!).

Интратекальное введение запрещено!

Дозирование требует индивидуального подхода в зависимости от клинического состояния больного.

Взрослые

Начальная доза: 0,1 мг/кг массы тела (3,7 мг/м2) в разовой дозе, после этого через неделю и в дальнейшем также раз в неделю, повышая дозу на 0,05 мг/кг/нед (1,8–1,9 мг/м2), до уменьшения количества лейкоцитов ниже 3000/мм3 или до максимальной недельной дозы 0,5 мг/кг массы тела (18,5 мг/м2);

поддерживающая доза: на 0,05 мг/кг массы тела меньше последней начальной дозы, поддерживающая доза может применяться каждые 7–14 дней или 10 мг однократно, или дважды в месяц до полного исчезновения симптомов.

Дети

Начальная доза: 2,5 мг/м2 раз в неделю, постепенно повышая дозу на 1,25 мг/м2 в неделю до уменьшения количества лейкоцитов до 3000/мм3 или до максимальной недельной дозы — 7,5 мг/м2;

поддерживающая доза: на 1,25 мг/м2 меньше последней начальной дозы, поддерживающая доза может применяться каждые 7–14 дней.

Соответствующую дозу препарата разводят в 5 мл растворителя, который прилагается, затем в случае необходимости разводят 0,9% р-ром натрия хлорида и вводят в/в в виде инъекции или одновременно с в/в инфузией 0,9% р-ра натрия хлорида в течение 1 мин через трубку инфузионного аппарата.