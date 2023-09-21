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Активные вещества — “В”ВИНБЛАСТИН (VINBLASTINUM)

ВИНБЛАСТИН (VINBLASTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 5 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 5 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 6 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 6 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 7 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 7 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 8 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 8 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Винбластин-Хемотека раствор для инфузий, 10 мг, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 10 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии