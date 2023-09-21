Активные вещества — “В”ВИНБЛАСТИН (VINBLASTINUM) ВИНБЛАСТИН (VINBLASTINUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 5 препаратов Плитка Список Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 5 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К. Нет в наличии Цены в аптеках Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 6 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К. Нет в наличии Цены в аптеках Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 7 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К. Нет в наличии Цены в аптеках Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 8 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К. Нет в наличии Цены в аптеках Винбластин-Хемотека Раствор для инфузий, 10 мг, № 1 Медицинский центр М.Т.К. Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ВИНБЛАСТИН