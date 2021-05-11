Биотин-КВ (Biotin-KV) (492018) - инструкция по применению ATC-классификация
Биотин-КВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Биотин является жизненно важным веществом для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенез, биотрансформации пропионат, синтезе жирных кислот и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; кроме этого, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз потребность в биотине через генетический дефект является повышенной. Недостаточность проявляется реакцией на коже и ее придатках, а последствиями могут стать специфические психические симптомы и кишечные нарушения при парентеральном питании, при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, у больных, находящихся на гемодиализе. Биотин (витамин Н, витамин В7) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков и является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), в связи с чем способствует стабилизации содержания сахара в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Существуют данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, участвует в синтезе белка — коллагена и, таким образом, положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей). Фармакокинетика. Всасывания свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%. Концентрация свободного или только слабо связанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг в сутки) и калом. Биотин выводится в неизмененном виде (около 50%) и в виде неактивных метаболитов. Т½ зависит от величины введенной дозы и составляет почти 26 ч после приема внутрь 100 мкг на килограмм массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы Т½ после применения той же дозы сокращается до 10–14 ч. Биотин поступает в организм человека из продуктов питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Распространен в рационе питания биотин основном связан с протеином и встречается в виде биоцитина (продукты питания животного происхождения), который после гидролиза в тонком кишечнике быстро реабсорбируется. В растениях биотин частично представлен в свободной форме.
Показания Биотин-КВ
для лечения заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания кожи, ногтей, волос. Для лечения генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз).
Применение Биотин-КВ
таблетки принимать до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. При лечении дефицита биотина (заболевания ногтей, волос, кожи): рекомендуемая доза для взрослых — 1 таблетка по 5 мг в сутки Для лечения генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз): назначают 1–2 таблетки (суточная доза — до 20 мг биотина). Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания. Дети. Данные о применении детям отсутствуют.
Противопоказания
гиперчувствительность к биотину или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы возможны аллергические реакции, включая крапивницу, боль в грудине, одышку, кожные высыпания. В случае возникновения любых нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
белок сырого яйца содержит протеин авидин, который взаимодействует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного приема. Употребление большого количества сырых яиц в течение 2–3 недель может вызвать дефицит биотина. Влияние на клинические лабораторные тесты. В зависимости от исследования, результаты могут быть неправильно высокими или неправильно низкими вследствие приема лекарственного средства, содержащего биотин. Вероятность влияния выше у детей и пациентов с нарушением функции почек и увеличивается при более высоких дозах. При интерпретации результатов лабораторных исследований необходимо учитывать возможное влияние биотина, особенно если наблюдается отсутствие согласованности с клинической картиной (напр, результаты тестирования щитовидной железы, имитирующие болезнь Грейвса у бессимптомных пациентов, принимающих биотин, или ложноотрицательные результаты исследования тропонина у пациентов с инфарктом миокарда, которые принимают биотин). Когда есть подозрение на влияние, нужно использовать альтернативные тесты, невосприимчивы к воздействию биотина. При заказе лабораторных тестов пациентам, принимающим биотин, следует проконсультироваться с персоналом лаборатории. Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем его принимать. Применение в период беременности и кормления грудью. Опыт применения лекарственного средства при беременности и кормлении грудью отсутствует. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при применении биотина с противосудорожными препаратами возможно снижение концентрации биотина в плазме крови за счет увеличенного вывода его с мочой. Вальпроевая кислота снижает активность биотинидазы, снижая функции митохондрий в печени. Пантотеновая кислота в больших дозах конкурирует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения.
Передозировка
в настоящее время нет сообщений о передозировке биотина.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.