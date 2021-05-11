фармакодинамика. Биотин является жизненно важным веществом для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенез, биотрансформации пропионат, синтезе жирных кислот и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; кроме этого, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз потребность в биотине через генетический дефект является повышенной. Недостаточность проявляется реакцией на коже и ее придатках, а последствиями могут стать специфические психические симптомы и кишечные нарушения при парентеральном питании, при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, у больных, находящихся на гемодиализе. Биотин (витамин Н, витамин В 7 ) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков и является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), в связи с чем способствует стабилизации содержания сахара в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Существуют данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, участвует в синтезе белка — коллагена и, таким образом, положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей). Фармакокинетика. Всасывания свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%. Концентрация свободного или только слабо связанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг в сутки) и калом. Биотин выводится в неизмененном виде (около 50%) и в виде неактивных метаболитов. Т ½ зависит от величины введенной дозы и составляет почти 26 ч после приема внутрь 100 мкг на килограмм массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы Т ½ после применения той же дозы сокращается до 10–14 ч. Биотин поступает в организм человека из продуктов питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Распространен в рационе питания биотин основном связан с протеином и встречается в виде биоцитина (продукты питания животного происхождения), который после гидролиза в тонком кишечнике быстро реабсорбируется. В растениях биотин частично представлен в свободной форме.