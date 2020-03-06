Диклоберл® Ретард (Dicloberl® Retard) (48956) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклоберл Ретард инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак — активное вещество препарата Диклоберл Ретард, является нестероидным соединением с выраженными противоревматическими, жаропонижающими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами. Основным механизмом действия диклофенака, установленным в условиях эксперимента, считается торможение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки.
In vitro диклофенак натрия в концентрациях, эквивалентных тем, которые достигаются при лечении пациентов, не подавляет биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.
При ревматических заболеваниях противовоспалительное и анальгезирующее действие препарата Диклоберл Ретард способствует значительному уменьшению выраженности боли (как в покое, так и при движении), утренней скованности, припухлости суставов и тем самым — улучшению функционального состояния пациента.
При наличии воспаления, вызванного травмой или хирургическим вмешательством, Диклоберл Ретард быстро уменьшает выраженность как спонтанной боли, так и боли при движении, а также уменьшает воспалительную отечность тканей и отек в области хирургической раны. При сочетанном применении с опиоидами для устранения послеоперационной боли Диклоберл Ретард существенно снижает потребность в опиоидах.
В клинических исследованиях установлено, что диклофенак проявляет также выраженное анальгезирующее действие при умеренных и выраженных болевых ощущениях неревматического происхождения.
Фармакокинетика. Анализ выводимого с мочой неизмененного диклофенака и его гидроксилированных метаболитов показал, что количество высвобожденного и абсорбированного диклофенака такое же, как и в случае применения эквивалентной дозы диклофенака натрия в форме таблеток с кишечно-растворимым покрытием. Однако системная биодоступность диклофенака (высвобожденного из препарата Диклоберл Ретард) составляет в среднем 82% соответствующего показателя после приема внутрь кишечно-растворимой таблетки Диклоберл в той же дозе. В результате медленного высвобождения активного вещества из препарата Диклоберл Ретард Cmax, которые достигаются в плазме крови, ниже, чем после применения таблеток, покрытых кишечно-растворимым покрытием. Средний пик концентрации 0,4 или 0,5 мкг/мл (1,25 или 1,6 мкмоль/л) достигается в среднем в течение 5–6 ч после применения таблетки 75 или 100 мг. Прием пищи клинически не влияет на всасывание и системную биодоступность препарата Диклоберл Ретард. С другой стороны, средняя концентрация в плазме крови 13 нг/мл (40 нмоль/л) может отмечаться через 24 ч (16 ч) после применения диклофенака натрия в пролонгированной форме 75 мг. Количество абсорбированного активного вещества находится в линейной зависимости от дозы препарата. Поскольку около половины диклофенака метаболизируется в ходе первого прохождения через печень (эффект первого прохождения), AUC после применения капсулы Диклоберл Ретард почти вдвое меньше, чем в случае парентерального введения эквивалентной дозы препарата. После повторного применения препарата Диклоберл Ретард показатели фармакокинетики не изменяются. При соблюдении рекомендуемых интервалов между приемами отдельных доз препарата кумуляции не отмечается. Соответствующие концентрации составляют 22 или 25 нг/мл (70 или 80 нмоль/л) при применении диклофенака в пролонгированной форме 75 мг 2 раза в сутки.
Распределение. 99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, главным образом с альбумином (99,4%). Объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг. Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его Cmax отмечается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Кажущийся T½ из синовиальной жидкости — 3–6 ч. Через 2 ч после достижения Cmax в плазме крови концентрация активного вещества в синовиальной жидкости выше, чем в плазме крови, и остается более высокой в течение 12 ч.
Биотрансформация диклофенака осуществляется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом путем одно- и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3՛-гидрокси-, 4՛-гидрокси-, 5՛-гидрокси-, 4՛,5-дигидрокси- и 3՛-гидрокси-4՛-метокси-диклофенака), большая часть которых конъюгируется с глюкуроновой кислотой. Два из этих фенольных метаболитов фармакологически активные, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Выведение. Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин. Конечный период полужизни в плазме крови — 1–2 ч. Период полужизни 4 метаболитов, включая 2 фармакологически активных, также непродолжителен и составляет 1–3 ч. Один из метаболитов, 3՛-гидрокси-4՛-метоксидиклофенак, имеет более длительный период полужизни в плазме крови. Однако этот метаболит полностью неактивен в фармакологическом отношении.
Около 60% принятой дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов интактной молекулы активного вещества и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальные дозы препарата выводятся в виде метаболитов через желчь, с калом.
Фармакокинетика у отдельных групп больных. Влияние возраста пациента на всасывание, метаболизм и выведение препарата не определено.
У пациентов с нарушением функции почек, получавших терапевтические дозы, не выявлено накопления неизмененного активного вещества. У больных с клиренсом креатинина <10 мл/мин расчетные равновесные концентрации гидроксилированных метаболитов в плазме крови были примерно в 4 раза выше, чем у здоровых лиц. Однако в конечном итоге все метаболиты выводились с желчью.
У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики, метаболизма диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.
Показания Диклоберл Ретард
облегчение боли и уменьшение воспаления различной степени при различных состояниях, включая патологию суставов: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, острые приступы подагры; острые мышечно-скелетные заболевания, такие как периартрит (например плечелопаточный периартрит), тендинит, тендовагинит, бурсит; другие патологические состояния, вызванные травмами, в том числе переломы, боль в пояснице, растяжения, вывихи, ортопедические, стоматологические и другие незначительные оперативные вмешательства.
Применение Диклоберл Ретард
дозу следует подбирать индивидуально, начиная с минимальной эффективной дозы, и следует применять в течение кратчайшего срока.
Рекомендуемая начальная доза диклофенака для взрослых составляет 75–150 мг/сут (1 капсула Диклоберл Ретард 100 мг) в зависимости от выраженности симптомов заболевания. При длительной терапии, как правило, достаточно применения 1 капсулы Диклоберл Ретард 100 мг/сут. Если симптомы заболевания наиболее выражены в течение ночи или утром, Диклоберл Ретард необходимо применять вечером. Суточная доза не должна превышать 150 мг. Капсулы следует глотать целиком, не разжевывая, запивая жидкостью, желательно во время еды.
Пациенты пожилого возраста. Не отмечалось клинически значимых изменений фармакокинетики при применении Диклоберл Ретард у пациентов пожилого возраста. Но пациентам пожилого возраста НПВП следует назначать с особой осторожностью, поскольку они более подвержены побочным реакциям. Рекомендуется применение минимальной эффективной дозы у пациентов пожилого возраста или пациентов с малой массой тела, а также у пациентов, которым требуется постоянное наблюдении для выявления возможного желудочно-кишечного кровотечения при применении НПВП.
Имеющиеся кардиоваскулярные заболевания или существенные факторы риска. Лечение препаратом Диклоберл Ретард обычно противопоказано пациентам с имеющимися кардиоваскулярными заболеваниями или неконтролируемой АГ. В случае необходимости пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями, неконтролируемой АГ или значительными факторами риска кардиоваскулярных заболеваний можно применять Диклоберл Ретард только после тщательного рассмотрения и только в суточных дозах ≤100 мг, если лечение продолжается более 4 нед.
Пациенты с нарушением функции почек. Специальных исследований с участием пациентов с нарушением функции почек не проводилось, рекомендаций по коррекции дозы нет. Необходимо с осторожностью назначать Диклоберл Ретард пациентам со средней или тяжелой степенью нарушения функции почек.
Пациенты с нарушением функции печени. Специфических исследований у пациентов с нарушением функции печени не проводилось, рекомендаций по коррекции дозы нет. Необходимо с осторожностью назначать Диклоберл Ретард пациентам со средней или тяжелой степенью нарушения функции печени.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
Острая язва желудка или кишечника; желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, гастроинтестинальное кровотечение или перфорация в анамнезе после применения НПВП, острая или рецидивирующая язва желудка или кишечника в анамнезе.
Диклоберл Ретард, как и другие НПВП, противопоказан пациентам, у которых в ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы БА, крапивница, острый ринит.
Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит).
Тяжелая печеночная недостаточность (класс С по Чайлду — Пью, цирроз или асцит).
Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Застойная сердечная недостаточность (NYHA II–IV).
Лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или применение аппарата искусственного кровообращения).
ИБС у пациентов с стенокардией, перенесших инфаркт миокарда.
Цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды транзиторных ишемических атак.
Заболевание периферических артерий.
III триместр беременности.
Побочные эффекты
категория частоты нежелательных реакций определяется следующим образом: очень часто (1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), неизвестно, включая отдельные сообщения. Следующие нежелательные эффекты включают явления, связанные с введением в условиях краткосрочного и длительного применения.
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Очень редко
|Тромбоцитопения, лейкопения, анемия (включая гемолитическую и апластическую анемию), агранулоцитоз
|Со стороны иммунной системы
|Редко
|Гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая артериальную гипотензию и шок)
|Очень редко
|Ангионевротический отек (включая отек лица)
|Психические нарушения
|Очень редко
|Дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность, психотические расстройства
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Редко
|Сонливость, повышенная утомляемость
|Очень редко
|Парестезия, ухудшение памяти, судороги, тревожность, тремор, асептический менингит, нарушение вкуса, нарушение мозгового кровообращения
|Неизвестно
|Спутанность сознания, галлюцинации, нарушение чувствительности, общее недомогание
|Со стороны органа зрения
|Очень редко
|Зрительные нарушения, нечеткость зрения, диплопия
|Неизвестно
|Неврит зрительного нерва
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Часто
|Вертиго
|Очень редко
|Звон в ушах, ухудшение слуха
|Кардиологические нарушения
|Редко
|Пальпитация, боль в грудной клетке, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда
|Неизвестно
|Синдром Коуниса
|Со стороны сосудистой системы
|Очень редко
|АГ, артериальная гипотензия, васкулит
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Редко
|БА (включая диспноэ)
|Очень редко
|Пневмонит
|Со стороны ЖКТ
|Часто
|Тошнота, рвота, диарея, диспепсия, абдоминальная боль, метеоризм, потеря аппетита
|Редко
|Гастрит, желудочно-кишечное кровотечение, гематемезис, геморрагическая диарея, мелена, язвы желудка и кишечника с/без кровотечения или перфорации (иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста)
|Очень редко
|Колит (включая геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезни Крона), запор, стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, нарушения со стороны пищевода, возникновение диафрагмоподобных стриктур в кишечнике, панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Повышение активности трансаминаз
|Редко
|Гепатит, желтуха, нарушение функций печени
|Очень редко
|Фульминантный гепатит, некроз печени, печеночная недостаточность
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Сыпь
|Редко
|Крапивница
|Очень редко
|Буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), эксфолиативный дерматит, выпадение волос, реакции фоточувствительности, пурпура, аллергическая пурпура, зуд
|Со стороны мочевыделительной системы
|Очень редко
|ОПН, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, тубулоинтерстициальный нефрит, папиллярный некроз почки
|Общие нарушения
|Редко
|Отеки
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Очень редко
|Импотенция
Инфекции и инфицирование: сообщали об обострении воспалений, связанных с инфекциями (например, развитие некротического фасциита), при системном применении НПВП. Это, возможно, обусловлено механизмом действия НПВП.
Результаты клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта), связанных с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют немаловажную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск лекарственного средства. Работники учреждений здравоохранения должны сообщать о любых возможных побочных реакциях.
Особые указания
общие. Следует избегать одновременного применения препарата Диклоберл Ретард с системными НПВП, такими как селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия каких-либо доказательств синергического эффекта и в связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.
Необходима осторожность в отношении пациентов старше 65 лет в соответствии с рекомендациями для этой группы пациентов. В частности, рекомендуется применять минимальную эффективную дозу у ослабленных пациентов пожилого возраста или лицам с недостаточной массой тела.
Как и при применении других НПВП, могут возникать аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного воздействия диклофенака.
Благодаря своим фармакодинамическим свойствам, Диклоберл Ретард, как и другие НПВП, может маскировать признаки и симптомы инфекции.
Диклоберл Ретард содержит сахарозу, поэтому не рекомендован для применения пациентам с редкой наследственной патологией непереносимости фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или сахарозомизомальтазной недостаточностью.
Влияние на пищеварительный тракт. Желудочно-кишечное кровотечение (гематемезис, мелена), язва или перфорация, которые могут быть летальными, отмечались при применении НПВП, включая диклофенак, и могут возникать в любой период на протяжении лечения, с или без симптомов-предвестников или серьезных желудочно-кишечных явлений в анамнезе. У пациентов пожилого возраста такие осложнения имеют обычно более серьезные последствия. В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих лечение диклофенаком, это лекарственное средство следует отменить.
Как и при применении всех НПВП, тщательное медицинское наблюдение и особенная осторожность нужны при назначении диклофенака пациентам с симптомами, указывающими на нарушения со стороны ЖКТ, или с подозреваемой язвой, кровотечением или перфорацией желудка или кишечника в анамнезе. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ возрастает с повышением доз НПВП, включая диклофенак, а также у пациентов с язвой в анамнезе, в частности осложненной кровотечением или перфорацией.
У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными. НПВП, включая диклофенак, могут быть связаны с повышенным риском возникновения желудочно-кишечных кровотечений. Рекомендуется тщательное наблюдение и осторожность при применении диклофенака после желудочно-кишечных операций.
Для снижения риска желудочно-кишечной токсичности пациентам с язвой в анамнезе, особенно с кровотечением или перфорацией, и лицам пожилого возраста лечение следует проводить наиболее низкой эффективной дозой.
Следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением протекторных средств (например, мизопростола или ингибиторов протонной помпы) для таких пациентов, а также для лиц, нуждающихся в сочетанном применении лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повышать риск со стороны ЖКТ.
Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, нуждаются в наблюдении касательно необычных абдоминальных симптомов (особенно желудочно-кишечного кровотечения).
Следует соблюдать осторожность пациентам, получающим сочетанное лечение препаратами, которые могут повышать риск появления язвы или кровотечения, такими как системные кортикостероиды, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота.
Тщательное медицинское наблюдение и осторожность необходимы для пациентов с язвенным колитом или болезнью Крона, поскольку такие состояния могут обостриться.
Влияние на печень. Тщательное медицинское наблюдение необходимо в случае, когда Диклоберл Ретард назначают пациентам с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться.
Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, уровень одного или нескольких ферментов печени может повышаться.
В ходе длительного лечения препаратом Диклоберл назначается регулярное наблюдение за функцией печени в качестве меры предосторожности. Если нарушение функции печени сохраняется или ухудшается и если клинические признаки либо симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени или если наблюдаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), применение препарата Диклоберл Ретард следует прекратить. Течение гепатита может характеризоваться отсутствием продромальных симптомов. Предостережения необходимы в случае, если Диклоберл Ретард применяют у пациентов с печеночной порфирией, из-за вероятности провоцирования приступа.
Влияние на почки. Поскольку при лечении НПВП, включая диклофенак, были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков, особое внимание следует уделить пациентам с нарушениями функции сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентам пожилого возраста, пациентам, получающим терапию диуретиками или препаратами, которые существенно влияют на функции почек, а также пациентам с существенным снижением внеклеточного объема жидкости по любой причине, например, до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг почечной функции. Прекращение терапии обычно приводит к возвращению к состоянию, которое предшествовало лечению.
Воздействие на кожу. В связи с применением НПВП, в том числе препарата Диклоберл Ретард, в очень редких случаях были зарегистрированы серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз). У пациентов наиболее высокий риск развития этих реакций отмечен в начале курса терапии: реакции в большинстве случаев возникают в течение первого месяца лечения. Применение препарата Диклоберл Ретард следует прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражениях слизистой оболочки или при возникновении любых других признаков повышенной чувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может отмечаться повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять в кратчайшие периоды и в наиболее низкой эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребность пациента в применении диклофенака для облегчения симптомов и ответа на терапию.
Соответствующее медицинское наблюдение и консультации необходимы пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени в анамнезе, поскольку при применении НПВП, включая диклофенак, наблюдалась задержка жидкости и отеки.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении, может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).
Пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями (застойной сердечной недостаточностью (NYHA II–IV), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий) или неконтролируемой АГ лечение препаратом Диклоберл Ретард противопоказано. В случае необходимости пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями, неконтролируемой АГ или значительными факторами риска кардиоваскулярных заболеваний (например АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом и курением) можно применять Диклоберл Ретард только после тщательного рассмотрения и только в суточных дозах ≤100 мг, если лечение продолжается 4 нед.
Пациенты, нуждающиеся в симптоматическом лечении, должны быть периодически обследованы, особенно при лечении дольше 4 нед.
Пациентов следует проинформировать о возможности возникновения серьезных тромботических эффектов (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут развиться в любое время.
Влияние на гематологические показатели. При длительном применении данного препарата, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг полного анализа крови.
Диклоберл Ретард может временно подавлять агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать пациентов с нарушением гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
Респираторные эффекты (при наличии БА). У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (то есть назальными полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно такими, которые связаны с аллергическими, подобными риниту, симптомами) чаще возникают реакции на НПВП, такие как обострение БА (так называемая аспириновая астма с непереносимостью анальгетиков), отек Квинке или крапивница. В связи с этим в отношении таких пациентов рекомендуются специальные меры (готовность к оказанию неотложной медицинской помощи). Это также касается пациентов с аллергическими реакциями на другие вещества, такими как сыпь, зуд, крапивница.
Общие. Острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок) отмечают редко. При первых признаках реакции гиперчувствительности после применения препарата Диклоберл Ретард терапия должна быть остановлена.
Реакции гиперчувствительности могут также прогрессировать до синдрома Коуниса, серьезной аллергической реакции, которая может вызвать инфаркт миокарда. Симптомы этих реакций могут включать боль в грудной клетке, возникающую в сочетании с аллергической реакцией на диклофенак.
При длительном применении обезболивающих препаратов может возникнуть головная боль, которую нельзя купировать повышением дозы лекарственного средства.
При одновременном употреблении алкоголя побочные реакции, связанные с действием активного вещества, особенно те, которые влияют на ЖКТ или на ЦНС, могут усиливаться при применении НПВП.
Применение в период беременности и кормления грудью. В I и II триместр беременности препарат Диклоберл можно назначать только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и только в минимальной эффективной дозе, а продолжительность лечения должна быть настолько короткая, насколько это возможно.
Беременность. Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на течении беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков был повышен с <1 до ≈1,5%.
Считается, что риск повышается с дозой и продолжительностью лечения. У животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если Диклоберл Ретард применяет женщина, которая стремится забеременеть, или в I триместр беременности, доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно меньше.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом: сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
Воздействие на мать и новорожденного, а также в конце беременности: возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может развиваться даже при очень низких дозах; торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.
Таким образом, Диклоберл Ретард противопоказан в III триместр беременности.
Кормление грудью. Как и другие НПВП, диклофенак в незначительном количестве проникает в грудное молоко. В связи с этим Диклоберл не следует применять женщинам в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца.
Фертильность у женщин. Как и другие НПВП, Диклоберл может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать препарат женщинам, которые планируют беременность. Для женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят исследования на предмет бесплодия, следует рассмотреть целесообразность отмены препарата Диклоберл.
Дети. Диклоберл не применяют у детей из-за высокого содержания действующего вещества.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых в ходе терапии препаратом Диклоберл Ретард возникают головокружение или другие нежелательные эффекты со стороны ЦНС, включая нарушение зрения, не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
ниже приведены взаимодействия, отмеченные при применении таблеток диклофенака, покрытых гастрорезистентной оболочкой, и/или других лекарственных форм.
Литий. При условии одновременного применения Диклоберл Ретард может повысить концентрации лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня лития в сыворотке крови.
Дигоксин. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрацию дигоксина в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина в сыворотке крови.
Диуретики и антигипертензивные средства. Как и другие НПВП, одновременное применение диклофенака с диуретиками и антигипертензивными средствами (например блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ) может привести к снижению их антигипертензивного эффекта путем ингибирования синтеза сосудорасширяющих простагландинов. Таким образом, подобную комбинацию применяют с осторожностью, а пациентам, особенно пожилого возраста, следует находиться под тщательным наблюдением относительно АД. Больным следует получать надлежащую гидратацию, рекомендуется также мониторинг почечной функции после начала сопутствующей терапии и на регулярной основе после нее, особенно в отношении диуретиков и ингибиторов АПФ, в связи с повышением риска нефротоксичности.
Препараты, которые, как известно, вызывают гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с повышением уровня калия в сыворотке крови, поэтому мониторинг состояния пациентов следует проводить чаще.
Антикоагулянты и антитромботические средства. Одновременное применение может повысить риск кровотечения, поэтому рекомендуется принять меры предосторожности. Хотя клинические исследования не свидетельствуют о влиянии диклофенака на активность антикоагулянтов, существуют отдельные данные о повышении риска кровотечения у пациентов, применяющих одновременно диклофенак и антикоагулянты. Поэтому для уверенности, что никаких изменений в дозировке антикоагулянтов не требуется, рекомендован тщательный мониторинг таких пациентов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может временно подавлять агрегацию тромбоцитов.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и кортикостероиды. Одновременное применение диклофенака и других НПВП или кортикостероидов может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения или язвы. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП. Одновременное применение диклофенака и кортикостероидов может повысить частоту побочных реакций.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Одновременное применение НПВП и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина может повышать риск желудочно-кишечных кровотечений.
Противодиабетические препараты. Клинические исследования показали, что диклофенак можно применять сочетанно с пероральными гипогликемическими средствами, что не влияет на их терапевтический эффект. Однако есть некоторые сообщения о развитии в таких случаях как гипогликемии, так и гипергликемии, что обусловливало необходимость изменения дозы противодиабетических средств в ходе применения диклофенака. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется в ходе комбинированной терапии контролировать уровень глюкозы в крови.
Метотрексат. Диклофенак может подавлять клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровней метотрексата. Следует соблюдать осторожность при назначении НПВП, включая диклофенак, менее чем за 24 ч до применения метотрексата, поскольку в таких случаях может повышаться концентрация метотрексата в крови и усиливаться его токсическое действие. Зарегистрированы случаи серьезной токсичности, когда интервал между применением метотрексата и НПВП, включая диклофенак, был в пределах 24 ч. Это взаимодействие опосредовано накоплением метотрексата в результате нарушения почечной экскреции в присутствии НПВП.
Циклоспорин. Влияние диклофенака, как и других НПВП, на синтез простагландинов в почках может усиливать нефротоксичность циклоспорина, в связи с этим диклофенак следует применять в более низких дозах, чем у пациентов, не применяющих циклоспорин.
Такролимус. При применении НПВП с такролимусом возможно повышение риска нефротоксичности, что может быть опосредовано почечными антипростагландиновыми эффектами как НПВП, так и ингибитора кальциневрина.
Антибактериальные хинолоны. Возможно развитие судорог у пациентов, одновременно принимающих производные хинолона и НПВП. Это может наблюдаться у пациентов как с эпилепсией и судорогами в анамнезе, так и без них. Таким образом, следует проявлять осторожность при решении вопроса о применении хинолонов у пациентов, которые уже получают НПВП.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком рекомендуется проводить мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови в связи с ожидаемым увеличением влияния фенитоина.
Пробенецид. Лекарственные средства, содержащие пробенецид, могут тормозить выведение диклофенака натрия из организма.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по крайней мере за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП может усилить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку НПВП могут снизить эффект мифепристона.
Мощные ингибиторы CYP 2C9. Рекомендуется соблюдать осторожность при сочетанном назначении диклофенака с мощными ингибиторами CYP 2C9 (например сульфинпиразоном и вориконазолом), что может привести к значительному повышению Cmax в плазме крови и экспозиции диклофенака вследствие угнетения метаболизма диклофенака.
Передозировка
симптомы. Типичной клинической картины, характерной для передозировки диклофенака, не существует. Передозировка может вызвать такие симптомы, как головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, головокружение, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, шум в ушах или судороги. ОПН и поражение печени возможны в случае тяжелой интоксикации.
Лечение острого отравления НПВП, включая диклофенак, заключается в проведении поддерживающей и симптоматической терапии. Это касается лечения таких проявлений, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, желудочно-кишечные расстройства, угнетение дыхания. Маловероятно, что такие специфические лечебные мероприятия, как форсированный диурез, диализ или гемоперфузия, будут эффективными для выведения НПВП, включая диклофенак, так как активные вещества этих препаратов в значительной степени связываются с белками крови и подвергаются интенсивному метаболизму. После применения потенциально токсичных доз может быть назначен активированный уголь, а после применения потенциально опасных для жизни доз — проведение эвакуации содержимого желудка (например вызвать рвоту, промыть желудок).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.