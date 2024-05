фармакодинамика. Диклофенак — активное вещество препарата Диклоберл Ретард, является нестероидным соединением с выраженными противоревматическими, жаропонижающими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами. Основным механизмом действия диклофенака, установленным в условиях эксперимента, считается торможение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки.

In vitro диклофенак натрия в концентрациях, эквивалентных тем, которые достигаются при лечении пациентов, не подавляет биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.

При ревматических заболеваниях противовоспалительное и анальгезирующее действие препарата Диклоберл Ретард способствует значительному уменьшению выраженности боли (как в покое, так и при движении), утренней скованности, припухлости суставов и тем самым — улучшению функционального состояния пациента.

При наличии воспаления, вызванного травмой или хирургическим вмешательством, Диклоберл Ретард быстро уменьшает выраженность как спонтанной боли, так и боли при движении, а также уменьшает воспалительную отечность тканей и отек в области хирургической раны. При сочетанном применении с опиоидами для устранения послеоперационной боли Диклоберл Ретард существенно снижает потребность в опиоидах.

В клинических исследованиях установлено, что диклофенак проявляет также выраженное анальгезирующее действие при умеренных и выраженных болевых ощущениях неревматического происхождения.

Фармакокинетика. Анализ выводимого с мочой неизмененного диклофенака и его гидроксилированных метаболитов показал, что количество высвобожденного и абсорбированного диклофенака такое же, как и в случае применения эквивалентной дозы диклофенака натрия в форме таблеток с кишечно-растворимым покрытием. Однако системная биодоступность диклофенака (высвобожденного из препарата Диклоберл Ретард) составляет в среднем 82% соответствующего показателя после приема внутрь кишечно-растворимой таблетки Диклоберл в той же дозе. В результате медленного высвобождения активного вещества из препарата Диклоберл Ретард C max , которые достигаются в плазме крови, ниже, чем после применения таблеток, покрытых кишечно-растворимым покрытием. Средний пик концентрации 0,4 или 0,5 мкг/мл (1,25 или 1,6 мкмоль/л) достигается в среднем в течение 5–6 ч после применения таблетки 75 или 100 мг. Прием пищи клинически не влияет на всасывание и системную биодоступность препарата Диклоберл Ретард. С другой стороны, средняя концентрация в плазме крови 13 нг/мл (40 нмоль/л) может отмечаться через 24 ч (16 ч) после применения диклофенака натрия в пролонгированной форме 75 мг. Количество абсорбированного активного вещества находится в линейной зависимости от дозы препарата. Поскольку около половины диклофенака метаболизируется в ходе первого прохождения через печень (эффект первого прохождения), AUC после применения капсулы Диклоберл Ретард почти вдвое меньше, чем в случае парентерального введения эквивалентной дозы препарата. После повторного применения препарата Диклоберл Ретард показатели фармакокинетики не изменяются. При соблюдении рекомендуемых интервалов между приемами отдельных доз препарата кумуляции не отмечается. Соответствующие концентрации составляют 22 или 25 нг/мл (70 или 80 нмоль/л) при применении диклофенака в пролонгированной форме 75 мг 2 раза в сутки.

Распределение. 99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, главным образом с альбумином (99,4%). Объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг. Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его C max отмечается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Кажущийся T ½ из синовиальной жидкости — 3–6 ч. Через 2 ч после достижения C max в плазме крови концентрация активного вещества в синовиальной жидкости выше, чем в плазме крови, и остается более высокой в течение 12 ч.

Биотрансформация диклофенака осуществляется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом путем одно- и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3՛-гидрокси-, 4՛-гидрокси-, 5՛-гидрокси-, 4՛,5-дигидрокси- и 3՛-гидрокси-4՛-метокси-диклофенака), большая часть которых конъюгируется с глюкуроновой кислотой. Два из этих фенольных метаболитов фармакологически активные, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.

Выведение. Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин. Конечный период полужизни в плазме крови — 1–2 ч. Период полужизни 4 метаболитов, включая 2 фармакологически активных, также непродолжителен и составляет 1–3 ч. Один из метаболитов, 3՛-гидрокси-4՛-метоксидиклофенак, имеет более длительный период полужизни в плазме крови. Однако этот метаболит полностью неактивен в фармакологическом отношении.

Около 60% принятой дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов интактной молекулы активного вещества и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальные дозы препарата выводятся в виде метаболитов через желчь, с калом.

Фармакокинетика у отдельных групп больных. Влияние возраста пациента на всасывание, метаболизм и выведение препарата не определено.

У пациентов с нарушением функции почек, получавших терапевтические дозы, не выявлено накопления неизмененного активного вещества. У больных с клиренсом креатинина <10 мл/мин расчетные равновесные концентрации гидроксилированных метаболитов в плазме крови были примерно в 4 раза выше, чем у здоровых лиц. Однако в конечном итоге все метаболиты выводились с желчью.

У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики, метаболизма диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.