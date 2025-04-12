Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Кордиамин -Дарница инструкция по применению
Состав
Никетамид - 250 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аналептик смешанного типа действия. Механизм действия состоит из 2 компонентов: центрального и периферического. Первый связан с непосредственным влиянием на сосудодвигательный центр продолговатого мозга, приводящий к его возбуждению и опосредованному повышению системного АД (особенно при первичном угнетении этого центра). Периферический компонент ассоциирован с возбуждением хеморецепторов каротидного синуса, приводящего к повышению частоты дыхательных движений и глубины дыхания. При в/в введении препарата ускоряется ритм, возрастает частота и глубина дыхания, незначительно и кратковременно повышается АД. Лекарственное средство не совершает прямого стимулирующего влияния на сердце и не выявляет прямого стимулирующего сосудосуживающего эффекта.
Фармакокинетика. Кордиамин хорошо абсорбируется в кровь при всех способах введения, относительно быстро разрушается, действует недолго (15–60 мин). В организме метаболизируется в печени до никотинамида, моноэтиламида никотиновой кислоты, никетамид-N-оксида. Быстро выводится с мочой в виде неактивных метаболитов.
Показания Кордиамин -Дарница
коллапс и асфиксия (в том числе асфиксия новорожденных), шоковое состояние при оперативных вмешательствах и в послеоперационный период, острое и хроническое нарушение кровообращения, снижение тонуса сосудов и угнетение дыхания при инфекционных болезнях и в период реконвалесценции, отравление снотворными и анальгетическими средствами (в составе комплексной терапии).
Применение Кордиамин -Дарница
разовую и суточную дозы, частоту введения устанавливает индивидуально врач в зависимости от показаний и возраста пациента. Препарат вводят п/к, в/м, в/в. Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1–2 мл 1–3 раза в сутки. Для в/в введения разовую дозу препарата разводят в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида; вводят за 1–3 мин. Высшие дозы для взрослых п/к: разовая — 2 мл, суточная — 6 мл. Высшая разовая доза п/к и в/в при отравлениях для взрослых — 5 мл. Детям назначают п/к, в зависимости от возраста, такие разовые дозы:
- до 1 года — 0,1 мл;
- 1–4 года — 0,15–0,25 мл;
- 5–6 лет — 0,3 мл;
- 7–9 лет — 0,5 мл;
- 10–14 лет — 0,75 мл.
Вводят 1–3 раза в сутки.
Противопоказания
гиперчувствительность к никетамиду или любому из компонентов препарата; склонность к судорогам, эпилепсия, эпилептические приступы (в анамнезе); порфирия; гипертермия у детей.
Побочные эффекты
со стороны центральной и периферической нервной системы: беспокойство, повышенная раздражительность, тревожность.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии, АГ, тахикардия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечные подергивания, начинающиеся с круговых мышц рта, тремор, ригидность мышц.
Дерматологические нарушения: покраснение, пастозность лица, зуд и шелушение кожи.
Нарушение со стороны организма в целом: гипертермия, повышенное потоотделение.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, в том числе крапивница, ангионевротический отек, генерализованная папулезная сыпь.
Реакции в месте введения: инфильтрация, болезненность, гиперемия, зуд, ощущение жжения в месте введения.
Особые указания
препарат применяют только под наблюдением врача в условиях стационара. При в/в введении действует кратковременно. Поскольку п/к и в/м инъекции кордиамина болезненны, для уменьшения выраженности боли в месте инъекции заранее вводят прокаин (взрослым — 1 мл 0,5% р-ра, детям — в соответствии с возрастными дозировками). Перед введением прокаина необходимо провести пробу. При применении прокаина следует учитывать информацию о безопасности прокаина.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат разрешен к применению в педиатрической практике в рекомендованных возрастных дозах. Противопоказано применение при гипертермии.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения следует избегать управления транспортными средствами и выполнения потенциально опасных видов деятельности, связанных с необходимостью концентрации внимания и повышенной скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
аналептическое действие кордиамина уменьшается под влиянием ПАСК, салюзида, производных фенотиазина (хлорпромазин и др.). Хлорпромазин и резерпин могут усилить судорожное действие. Прессорный эффект препарата повышается под влиянием ингибиторов МАО. Кордиамин способствует развитию непереносимости фтивазида. Усиливает эффекты психостимуляторов, антидепрессантов. Снижает действие наркотических анальгетиков, снотворных, антипсихотических средств, анксиолитиков, противосудорожных средств.
На фоне глубокого наркоза Кордиамин не действует.
Передозировка
симптомы: усиление выраженности побочного действия препарата; в высоких дозах препарат может вызвать генерализованные тонико-клонические судороги, развитие нарушений сознания и дыхания, апноэ во время судорог, не исключается летальный случай. Лечение: применение противосудорожных средств, форсированный диурез. При необходимости — ИВЛ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.