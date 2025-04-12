фармакодинамика. Аналептик смешанного типа действия. Механизм действия состоит из 2 компонентов: центрального и периферического. Первый связан с непосредственным влиянием на сосудодвигательный центр продолговатого мозга, приводящий к его возбуждению и опосредованному повышению системного АД (особенно при первичном угнетении этого центра). Периферический компонент ассоциирован с возбуждением хеморецепторов каротидного синуса, приводящего к повышению частоты дыхательных движений и глубины дыхания. При в/в введении препарата ускоряется ритм, возрастает частота и глубина дыхания, незначительно и кратковременно повышается АД. Лекарственное средство не совершает прямого стимулирующего влияния на сердце и не выявляет прямого стимулирующего сосудосуживающего эффекта.

Фармакокинетика. Кордиамин хорошо абсорбируется в кровь при всех способах введения, относительно быстро разрушается, действует недолго (15–60 мин). В организме метаболизируется в печени до никотинамида, моноэтиламида никотиновой кислоты, никетамид-N-оксида. Быстро выводится с мочой в виде неактивных метаболитов.