НИКЕТАМИД (NICETHAMIDUM)

никетамид относится к группе аналептических средств. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и особенно на дыхательный и сосудодвигательный центры (при их сниженном тонусе). Возбуждение дыхательного центра частично обусловлено рефлекторным стимулирующим влиянием на хеморецепторы каротидных клубочков.

В токсических дозах может вызывать клонические судороги. Никетамид не оказывает прямого стимулирующего действия на сердце и прямого сосудосуживающего действия, но при его применении отмечается стимуляция сердечной деятельности, повышаются уровень АД и тонус сосудов брюшной полости.

Никетамид действует непродолжительно (15–60 мин). В организме метаболизируется до никотиновой кислоты. Быстро выводится с мочой.