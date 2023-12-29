Все аптеки Украины
Активные вещества — “Н”НИКЕТАМИД (NICETHAMIDUM)

НИКЕТАМИД (NICETHAMIDUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Кордиамин-Здоровье раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10; Здоровье
Кордиамин-Здоровье Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10 Здоровье
В 352 аптеках
от 51,02 грн
Цены в аптеках
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Кордиамин®-Дарница Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 2 аптеках
от 67,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций.
НИКЕТАМИД (NICETHAMIDUM)
CAS №: 59-26-7 C10H14N2O
USPDDN: N,N-диэтилникотинамид.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

никетамид относится к группе аналептических средств. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и особенно на дыхательный и сосудодвигательный центры (при их сниженном тонусе). Возбуждение дыхательного центра частично обусловлено рефлекторным стимулирующим влиянием на хеморецепторы каротидных клубочков.
В токсических дозах может вызывать клонические судороги. Никетамид не оказывает прямого стимулирующего действия на сердце и прямого сосудосуживающего действия, но при его применении отмечается стимуляция сердечной деятельности, повышаются уровень АД и тонус сосудов брюшной полости.
Никетамид действует непродолжительно (15–60 мин). В организме метаболизируется до никотиновой кислоты. Быстро выводится с мочой.

коллапс, асфиксия, шок при оперативных вмешательствах и в послеоперационный период, острое и хроническое нарушение кровообращения, снижение тонуса сосудов, угнетение дыхания при инфекционных болезнях и в период реконвалесценции, асфиксия новорожденных, отравление наркотическими, снотворными и анальгетическими средствами.

п/к, в/м и в/в медленно взрослым вводят в дозе 1–2 мл 25% р-ра 1–3 раза в сутки; детям в зависимости от возраста п/к вводят в дозе 0,1–0,75 мл 25% р-ра. При интоксикации наркотиками, анальгетиками, снотворными средствами взрослым в/в медленно вводят 3–5 мл никетамида (можно вводить также п/к и в/м).
Поскольку п/к и в/м инъекции никетамида болезненны, в место инъекции предварительно вводят прокаин (взрослым — 1 мл 0,5% р-ра, детям — соответственно возрасту).
Для взрослых высшие дозы п/к: разовая — 2 мл, суточная — 6 мл. Высшая разовая доза для п/к и в/в введения при отравлении наркотиками составляет 5 мл.

предрасположенность к судорожным реакциям.

при передозировке возможны судороги.

при приеме внутрь несовместим с аскорбиновой кислотой, средствами со щелочной реакцией. Судорожное действие никетамида усиливает резерпин, возбуждающий эффект на дыхательный центр устраняется средствами для наркоза, действие никетамида ослабляют ПАСК и опиниазид, ослабление аналептического эффекта и судорожного влияния вызывают аминазин и другие производные фенотиазина.

см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.