НИКЕТАМИД (NICETHAMIDUM) Действующее вещество
никетамид относится к группе аналептических средств. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и особенно на дыхательный и сосудодвигательный центры (при их сниженном тонусе). Возбуждение дыхательного центра частично обусловлено рефлекторным стимулирующим влиянием на хеморецепторы каротидных клубочков.
В токсических дозах может вызывать клонические судороги. Никетамид не оказывает прямого стимулирующего действия на сердце и прямого сосудосуживающего действия, но при его применении отмечается стимуляция сердечной деятельности, повышаются уровень АД и тонус сосудов брюшной полости.
Никетамид действует непродолжительно (15–60 мин). В организме метаболизируется до никотиновой кислоты. Быстро выводится с мочой.
коллапс, асфиксия, шок при оперативных вмешательствах и в послеоперационный период, острое и хроническое нарушение кровообращения, снижение тонуса сосудов, угнетение дыхания при инфекционных болезнях и в период реконвалесценции, асфиксия новорожденных, отравление наркотическими, снотворными и анальгетическими средствами.
п/к, в/м и в/в медленно взрослым вводят в дозе 1–2 мл 25% р-ра 1–3 раза в сутки; детям в зависимости от возраста п/к вводят в дозе 0,1–0,75 мл 25% р-ра. При интоксикации наркотиками, анальгетиками, снотворными средствами взрослым в/в медленно вводят 3–5 мл никетамида (можно вводить также п/к и в/м).
Поскольку п/к и в/м инъекции никетамида болезненны, в место инъекции предварительно вводят прокаин (взрослым — 1 мл 0,5% р-ра, детям — соответственно возрасту).
Для взрослых высшие дозы п/к: разовая — 2 мл, суточная — 6 мл. Высшая разовая доза для п/к и в/в введения при отравлении наркотиками составляет 5 мл.
предрасположенность к судорожным реакциям.
при передозировке возможны судороги.
при приеме внутрь несовместим с аскорбиновой кислотой, средствами со щелочной реакцией. Судорожное действие никетамида усиливает резерпин, возбуждающий эффект на дыхательный центр устраняется средствами для наркоза, действие никетамида ослабляют ПАСК и опиниазид, ослабление аналептического эффекта и судорожного влияния вызывают аминазин и другие производные фенотиазина.
см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.