Арифон® Ретард (Arifon® Retard) (48184) - инструкция по применению ATC-классификация
Арифон Ретард инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Индапамид — сульфонамидный диуретик с индоловым кольцом, который фармакологически родственный тиазидным диуретикам и назначается для лечения артериальной гипертензии.
Индапамид действует на уровне почек и сосудов.
Индапамид ингибирует реабсорбцию натрия в кортикальном сегменте почек. Это повышает экскрецию натрия и хлоридов с мочой и, в меньшей степени, — калия и магния, повышая таким образом диурез.
Фармакодинамические эффекты
Клинические исследования II–III фазы с применением индапамида в качестве монотерапии продемонстрировали, что антигипертензивный эффект индапамида длится в течение 24 часов. Диуретический эффект был умеренным. Антигипертензивное действие индапамида связано с улучшением эластичности артерий и уменьшением резистентности артериол и общего периферического сопротивления сосудов.
Индапамид уменьшает гипертрофию левого желудочка.
При превышении рекомендуемой дозы терапевтический эффект тиазидов и тиазидоподобных диуретиков не увеличивается, тогда как количество нежелательных явлений возрастает. Если лечение является недостаточно эффективным, повышать дозу не рекомендуется.
Как было показано в исследованиях разной продолжительности (короткой, средней и длинной) с участием пациентов с артериальной гипертензией, индапамид:
• не влияет на метаболизм липидов (триглицериды, холестерин липопротеидов низкой плотности и холестерин липопротеидов высокой плотности),
• не влияет на метаболизм углеводов, даже у больных сахарным диабетом и c артериальной гипертензией.
Индапамид действует на уровне сосудов путем:
• уменьшения сократительной способности гладких мышц сосудов, что связано с изменениями трансмембранного обмена ионов (главным образом кальция);
• стимуляции синтеза простагландина PGE2 и простациклина PGI2 (вазодилататор и ингибитор агрегации тромбоцитов).
Фармакокинетика.
1,5 мг индапамида содержится в таблетке пролонгированного действия, созданной на основе матрикса. Распределение индапамида в системе матрикса обеспечивает его равномерное высвобождение из таблетки.
Абсорбция
Высвобожденная фракция индапамида быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Прием пищи несколько повышает скорость абсорбции, но не влияет на количество препарата, которое всосалось.
Максимальная концентрация в плазме крови после приема однократной дозы достигается приблизительно через 12 часов, дальнейшее применение препарата уменьшает колебания уровня индапамида в плазме крови в междозовом интервале. Существуют интраиндивидуальные колебания.
Распределение
Связывание с протеинами плазмы крови – 79 %.
Период полувыведения составляет от 14 до 24 часов (в среднем 18 часов).
Уровень стабильной концентрации достигается через 7 дней. Регулярное применение не вызывает кумуляции.
Выведение
Индапамид выводится с мочой (70 % дозы) и фекалиями (22 %) в виде неактивных метаболитов.
Пациенты высокого риска
У пациентов с почечной недостаточностью фармакокинетические параметры не изменяются.
Показания Арифон Ретард
АРИФОН® РЕТАРД показан при эссенциальной гипертензии у взрослых.
Применение Арифон Ретард
Способ применения
Для перорального применения.
Дозировка
1 таблетка в сутки, желательно утром. Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая, запивая водой.
Применение более высоких доз препарата не приводит к увеличению антигипертензивного эффекта, но диуретический эффект возрастает.
Особые группы пациентов.
Почечная недостаточность (см. разделы «Особенности применения» и «Противопоказания»).
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин) применение препарата противопоказано. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики наиболее эффективны, если функция почек не нарушена или если нарушения незначительны.
Пожилой возраст (см. разделы «Особенности применения»)
У пациентов пожилого возраста креатинин в плазме крови должен быть на уровне, соответствующем возрасту, массе тела и полу. Пациентам пожилого возраста АРИФОН® РЕТАРД можно назначать, если функция почек не нарушена или если нарушения незначительны.
Печёночная недостаточность (см. разделы «Особенности применения» и «Противопоказания»)
В случае тяжелого нарушения функции печени лечение препаратом противопоказано.
ДЕТИ.
Безопасность и эффективность применения препарата АРИФОН® РЕТАРД у детей не установлены. Данные отсутствуют.
Противопоказания
– Повышенная чувствительность к действующему веществу, другим сульфонамидам или любым вспомогательным веществам;
– тяжелая почечная недостаточность;
– печеночная энцефалопатия или тяжелое нарушение функции печени;
– гипокалиемия.
Побочные эффекты
Наиболее часто сообщалось о таких побочных реакциях: гипокалиемии, реакциях гиперчувствительности, преимущественно дерматологических, у лиц со склонностью к аллергическим и астматическим реакциям и макулопапулезным высыпаниям.
Во время лечения индапамидом наблюдались нижеуказанные побочные явления, с такой частотой возникновения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100 ), редко (≥ 1/10000, < 1/1000), очень редко (≥ 1/100000, < 1/10000), частота неизвестна (не может быть определена согласно имеющейся информации).
|Системы
органов по классификации
MedDRA
|Побочные реакции
|Частота
|Со стороны системы крови и
лимфатической системы
|Агранулоцитоз
|Очень редко
|Апластическая анемия
|Очень редко
|Гемолитическая анемия
|Очень редко
|Лейкопения
|Очень редко
|Тромбоцитопения
|Очень редко
|Со стороны метаболизма и обмена
веществ
|Гиперкальциемия
|Очень редко
|Гипокалиемия (см. раздел
«Особенности применения»)
|Часто
|Гипонатриемия (см. раздел
«Особенности применения»)
|Нечасто
|Гипохлоремия
|Редко
|Гипомагниемия
|Редко
|Со стороны нервной системы
|Головокружение (вертиго)
|Редко
|Утомляемость
|Редко
|Головная боль
|Редко
|Парестезия
|Редко
|Обморок
|Частота неизвестна
|Со стороны органов зрения
|Миопия
|Частота неизвестна
|Хориоидальный выпот
|Частота неизвестна
|Размытость зрения
|Частота неизвестна
|Нарушение зрения
|Частота неизвестна
|Острая закрытоугольная глаукома
|Частота неизвестна
|Со стороны сердца
|Аритмия
|Очень редко
|Пароксизмальная желудочковая
тахикардия типа «пируэт»
(torsades de pointes), что может
привести к летальному
исходу (см. разделы
«Особенности применения»,
«Взаимодействие с другими
лекарственными средствами и другие
виды взаимодействий»)
|Частота неизвестна
|Со стороны сосудистой системы
|Артериальная гипотензия
|Очень редко
|Со стороны пищеварительной системы
|Рвота
|Нечасто
|Тошнота
|Редко
|Запор
|Редко
|Сухость во рту
|Редко
|Панкреатит
|Очень редко
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нарушение функции печени
|Очень редко
|При печеночной недостаточности
возможно возникновение
печеночной энцефалопатии (см.
разделы «Особенности
применения»,
«Противопоказания»)
|Частота неизвестна
|Гепатит
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и ее
производных
|Реакции гиперчувствительности
|Часто
|Макулопапулезные высыпания
|Часто
|Пурпура
|Нечасто
|Ангионевротический отек
|Очень редко
|Крапивница
|Очень редко
|Токсический эпидермальный
некролиз
|Очень редко
|Синдром Стивенса — Джонсона
|Очень редко
|Возможно обострение
существующей острой системной
красной волчанки
|Частота неизвестна
|Реакции фоточувствительности (см.
раздел «Особенности
применения»)
|Частота неизвестна
|Со стороны почек и мочевыделительной
системы
|Почечная недостаточность
|Очень редко
|Со стороны опорно-двигательной системы
и соединительной ткани
|Спазмы мышц
Мышечная слабость
Миалгия
Рабдомиолиз
|Частота неизвестна
Частота неизвестна
Частота неизвестна
Частота неизвестна
|Нарушения репродуктивной
системы и молочной железы
|Эректильная дисфункция
|Нечасто
|Исследования
|Удлинение интервала QT на
электрокардиограмме (см.
разделы «Особенности
применения», «Взаимодействие с
другими лекарственными средствами
и другие виды взаимодействий»)
|Частота неизвестна
|Повышение уровня глюкозы
крови (см. раздел «Особенности
применения»)
|Частота неизвестна
|Повышение уровня мочевой
кислоты в крови (см. раздел
«Особенности применения»)
|Частота неизвестна
|Повышение уровня печеночных
ферментов
|Частота неизвестна
Описание отдельных побочных реакций
Во время исследований II и III фаз сравнения 1,5 и 2,5 мг индапамида анализ уровня калия в плазме показал дозозависимое влияние индапамида:
• Индапамид 1,5 мг: калий в плазме крови < 3,4 ммоль/л наблюдался у 10 % пациентов и < 3,2 ммоль/л у 4 % пациентов после 4–6 недель лечения. Через 12 недель лечения среднее снижение уровня калия в плазме крови составляло 0,23 ммоль/л.
• Индапамид 2,5 мг: калий в плазме крови < 3,4 ммоль/л наблюдался у 25 % пациентов и < 3,2 ммоль/л у 10 % пациентов после 4–6 недель лечения. Через 12 недель лечения среднее снижение уровня калия в плазме крови составляло 0,41 ммоль/л.
Особые указания
Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с нарушением функции печени применение тиазидоподобных диуретиков, особенно при дисбалансе электролитов, может вызвать появление печеночной энцефалопатии, которая может прогрессировать до печеночной комы. В таком случае применение диуретиков следует немедленно прекратить.
Светочувствительность
Сообщалось о случаях реакций светочувствительности у пациентов, которые принимали тиазидные и тиазидоподобные диуретики (см. раздел «Побочные реакции»). При возникновении таких реакций лечение диуретиками рекомендуют прекратить. При необходимости повторного назначения диуретиков следует защитить уязвимые участки тела от солнца или источников искусственного ультрафиолета.
Вспомогательные вещества
Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, общим дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Баланс воды и электролитов
Натрий в плазме крови
Необходимо контролировать уровень натрия в плазме крови перед началом терапии и регулярно во время лечения. Снижение уровня натрия в плазме крови может быть сначала бессимптомным, поэтому регулярный мониторинг является необходимым. Мониторинг уровня натрия следует проводить чаще у пациентов пожилого возраста и у пациентов с циррозом печени. Любой диуретик может вызвать гипонатриемию, что иногда имеет серьезные последствия. Гипонатриемия с гиповолемией может привести к возникновению дегидратации и ортостатической гипотензии; сопутствующая потеря ионов хлора может вызвать вторичный компенсаторный метаболический алкалоз (частота и выраженность этого явления низкие).
Калий в плазме крови
Снижение уровня калия плазмы крови с возникновением гипокалиемии является основным риском при применении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков. Гипокалиемия может быть причиной мышечных расстройсв. Поступала информация о возникновении рабдомиолиза, преимущественно с сопутствующей тяжелой гипокалиемией. Вероятность развития гипокалиемии (< 3,4 ммоль/л) должна быть предупреждена у определенных категорий пациентов высокого риска, таких как лица пожилого возраста, пациенты, которые недостаточно питаются и/или пациенты, которые принимают много медикаментов, пациенты с циррозом печени, сопровождающимся отеками и асцитом, пациенты с ишемической болезнью сердца и пациенты с сердечной недостаточностью. В таких случаях гипокалиемия повышает кардиотоксичность сердечных гликозидов и риск возникновения аритмий.
Пациенты с удлиненным интервалом QT врожденного или ятрогенного генеза также относятся к группе риска. Гипокалиемия, как и брадикардия, могут способствовать развитию тяжелых нарушений сердечного ритма, в частности пароксизмальной желудочковой тахикардии по типу пируэт, что может привести к летальному исходу.
Во всех вышеуказанных случаях необходим частый контроль уровня калия в крови. Первый анализ должен быть осуществлен в течение 1-й недели лечения.
В случае выявления гипокалиемии следует провести ее коррекцию. Гипокалиемия, возникшая в связи с низкой концентрацией магния в сыворотке крови, может быть рефрактерной к лечению, если не проводится коррекция уровня магния в сыворотке крови.
Магний в плазме крови
Было показано, что тиазиды и связанные с ними диуретики, включая индапамид, увеличивают экскрецию магния с мочой, что может вызвать гипомагниемию (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»).
Кальций в плазме крови
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики могут уменьшать экскрецию кальция с мочой и приводить к незначительному и временному повышению уровня кальция в плазме крови. Выраженная гиперкальциемия может быть следствием предыдущего недиагностированного гиперпаратиреоидизма. В таком случае лечение следует прекратить и обследовать функцию паратиреоидных желез.
Глюкоза в крови
У больных сахарным диабетом важно контролировать глюкозу в крови, особенно при наличии гипокалиемии.
Мочевая кислота
У пациентов с повышенным уровнем мочевой кислоты возможна тенденция к повышению количества приступов подагры.
Функция почек и диуретики
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики наиболее эффективны, если функция почек не нарушена или если нарушения являются незначительными (креатинин плазмы крови < 25 мг/л, то есть 220 ммоль/л у взрослых). У пациентов пожилого возраста креатинин в плазме крови должен быть на уровне, соответствующем возрасту, массе тела и полу. Гиповолемия, связанная с потерей воды и натрия вследствие применения диуретиков, в начале лечения вызывает снижение гломерулярной фильтрации. Это может привести к повышению уровня мочевины и креатинина в крови. Такая транзиторная функциональная почечная недостаточность не имеет последствий у лиц с нормальной функцией почек, но может ухудшить существующую почечную недостаточность.
У спортсменов индапамид может вызвать положительную реакцию при проведении допинг-контроля.
Хориоидальный выпот, острая миопия (близорукость) и вторичная закрытоугольная глаукома. Препараты, которые содержат сульфонамид или производные сульфонамида, могут вызвать идиосинкразическую реакцию, вызывающую хориоидальный выпот с дефектом поля зрения, транзиторной миопией и острую закрытоугольную глаукому. Симптомы включают острое начало снижения остроты зрения или боль в глазу и, как правило, возникают в течение нескольких часов или недель от начала применения препарата. Нелеченная острая закрытоугольная глаукома может привести к постоянной потере зрения. Основное лечение – это как можно быстрее прекратить применение лекарственных средств. Если внутриглазное давление остается неконтролируемым, возможно, необходимо применить экстранные медикаментозные или хирургические методы лечения. Факторами риска развития острой закрытоугольной глаукомы может быть аллергия на сульфонамид или пенициллин в анамнезе.
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ.
Беременность
Данные по применению индапамида у беременных женщин отсутствуют или ограничены (менее 300 случаев). Следствием длительного применения тиазидного диуретика в III триместре беременности может быть снижение объема циркулирующей крови у беременной женщины и маточно-плацентарного кровенаполнения, что может вызвать фетоплацентарную ишемию и задержку развития плода. Исследования на животных не выявили прямого или опосредованного токсического воздействия на репродуктивность. В качестве предупредительной меры желательно избегать применения индапамида при беременности.
Кормление грудью
Данные о проникновении индапамида/метаболитов в грудное молоко недостаточны. Могут развиться гиперчувствительность к производным сульфонамидов и гипокалиемия. Риск для новорожденных/младенцев исключать нельзя. Индапамид относится к тиазидоподобным диуретикам, применение которых во время кормления грудью связывают с уменьшением или даже унетением лактации. Принимать индапамид не рекомендуют в период кормления грудью.
Фертильность
Исследования репродуктивной токсичности показали отсутствие влияния на фертильность самцов и самок крыс. Влияния на фертильность человека не ожидается.
СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ.
АРИФОН® РЕТАРД не влияет на бдительность. Но в случае возникновения нежелательных реакций (см. раздел «Побочные реакции»), в том числе симптомов, связанных со снижением артриального давления, особенно в начале лечения или в случае применения в комбинации с другим антигипертензивным средством, способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами может быть нарушена.
Взаимодействия
Нерекомендуемые комбинации
Литий. Возможно повышение уровня лития в плазме крови и появление симптомов передозировки, как и при бессолевой диете (снижение экскреции лития с мочой). Если требуется применение диуретика, необходимо провести тщательный мониторинг уровня лития в плазме крови и адаптировать дозу лития.
Комбинации, требующие осторожности
Препараты, которые могут вызвать возникновение пароксизмальной желудочковой тахикардии по типу «пируэт», такие как (перечень не является неполным):
• антиаритмические препараты класса Iа (например: квинидин, гидроквинидин, дизопирамид);
• антиаритмические препараты класса III (например: амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид, бретилий);
• некоторые антипсихотические препараты:
○ фенотиазины (например: хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин);
○ бензамиды (например: амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд);
○ бутирофеноны (например: дроперидол, галоперидол);
• другие антипсихотики (например: пимозид);
• другие лекарственные средства (например: бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин внутривенный, галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин внутривенный, метадон, астемизол, терфенадин).
При применении индапамида с вышеуказанными лекарственными средствами возрастает риск возникновения желудочковых аритмий, в частности torsades de pointes — пароксизмальной желудочковой тахикардии типа «пируэт» (гипокалиемия является фактором риска).
Перед назначением такой комбинации следует проверить уровень калия и в случае необходимости – откорректировать его. Следует контролировать клиническое состояние пациентов, электролиты плазмы и ЭКГ. При наличии гипокалиемии рекомендуется назначать препараты, которые не вызывают возникновения torsades de pointes.
Нестероидные противовоспалительные препараты (для системного применения), включая селективные ингибиторы циклооксигеназы 2, большие дозы ацетилсалициловой кислоты (≥ 3 г/сутки):
• могут снижать антигипертензивный эффект индапамида;
• у обезвоженных пациентов повышается риск возникновения острой почечной недостаточности (из-за снижения гломерулярной фильтрации). Перед началом лечения необходимо восстановить водный баланс и проверить функцию почек.
Ингибиторы АПФ. Возможно возникновение внезапной артериальной гипотензии и/или острой почечной недостаточности у пациентов со сниженным уровнем натрия (особенно у пациентов со стенозом почечной артерии).
Артериальная гипертензия. Если предыдущее применение диуретика вызвало снижение уровня натрия, необходимо за 3 суток до начала лечения ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) прекратить прием диуретика и затем при необходимости возобновить терапию диуретиком или начать прием ингибитора АПФ с низкой начальной дозы с последующим постепенным ее повышением.
При застойной сердечной недостаточности применение ингибитора АПФ следует начинать с минимальной дозы, и, возможно, после снижения дозы предварительно назначенного диуретика, выводящего калий.
В любом случае необходимо проводить контроль функции почек (креатинина плазмы) в течение первых недель лечения ингибитором АПФ.
Препараты, которые могут вызвать возникновение гипокалиемии: глюко- и минералокортикоиды (для системного применения), амфотерицин В (внутривенный), тетракозактид, слабительные препараты, стимулирующие перистальтику кишечника, повышают риск возникновения гипокалиемии (аддитивный эффект). Следует контролировать и при необходимости проводить коррекцию калия в плазме крови, особое внимание следует уделять одновременной терапии с сердечными гликозидами. Рекомендуется назначать слабительные препараты, не стимулирующие перистальтику.
Препараты наперстянки.
Гипокалиемия и/или гипомагниемия способствует токсическому действию наперстянки. Рекомендуется проводить мониторинг уровня калия, магния в плазме крови и ЭКГ-контроль, а в случае необходимости – коррекцию лечения.
Баклофен усиливает антигипертензивное действие препарата. В начале терапии необходимо восстановить водно-электролитный баланс пациента и контролировать функцию почек у пациента.
Комбинации, требующие особого внимания
Аллопуринол. Одновременное применение с индапамидом может привести к повышению частоты возникновения реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Комбинации, требующие внимания
Калийсберегающие диуретики (амилорид, спиронолактон, триамтерен). Если существует целесообразность назначения такой комбинации некоторым пациентам, не исключается возможность возникновения гипокалиемии или гиперкалиемии (особенно у больных сахарным диабетом или с почечной недостаточностью). Следует проводить мониторинг калия в плазме крови, ЭКГ-контроль и при необходимости корректировать терапию.
Метформин. Повышается риск возникновения молочнокислого ацидоза в случае развития функциональной почечной недостаточности вследствие приема диуретиков, особенно петлевых. Не следует назначать метформин, если уровень креатинина в плазме крови превышает 15 мг/л (135 мкмоль/л) у мужчин и 12 мг/л (110 мкмоль/л) у женщин.
Йодоконтрастные средства. В случае дегидратации, вызванной приемом диуретиков, повышается риск развития острой почечной недостаточности, особенно при применении больших доз йодоконтрастных средств. Необходимо восстановить водный баланс до применения йодоконтрастных средств.
Имипраминоподобные антидепрессанты, нейролептики. Усиление антигипертензивного эффекта и риска развития ортостатической гипотензии за счет аддитивного эффекта.
Соли кальция. Возможно возникновение гиперкальциемии вследствие снижения элиминации кальция почками.
Циклоспорин, такролимус. Риск повышения креатинина в плазме крови без влияния на уровень циркулирующего циклоспорина, даже при отсутствии снижения уровня воды/натрия.
Кортикостероиды, тетракозактид (системного действия). Уменьшение антигипертензивного действия индапамида вследствие задержки воды и ионов натрия под влиянием кортикостероидов.
Передозировка
Симптомы
Симптомы передозировки прежде всего включают проявления водно-электролитных нарушений (гипонатриемия, гипокалиемия). Клинически возможно возникновение тошноты, рвоты, артериальной гипотензии, судорог, сонливости, головокружения (вертиго), спутанности сознания, полиурии или олигурии вплоть до анурии (которая является следствием гиповолемии).
Лечение
Меры первой помощи включают быстрое выведение препарата путем промывания желудка и/или назначения активированного угля с последующим восстановлением водно-электролитного баланса в условиях стационара.
СРОК ГОДНОСТИ.
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.