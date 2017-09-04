некоторые вспомогательные вещества капсул влагалищных мягких (парагидроксибензоаты) могут вызывать аллергические реакции (возможно, отложенные).

При возникновении местной повышенной чувствительности или аллергической реакции лечение следует прекратить.

Пациенту следует проконсультироваться с врачом, если:

– проявления симптомов не уменьшились в течение одной недели;

- симптомы возникли повторно (более 2 инфекций в течение последних 6 мес);

– в прошлом перенесены заболевания, передающиеся половым путем, или в случае инфицирования партнера заболеваниями, передающимися половым путем;

– возраст пациента до 16 лет и более 60 лет;

– известная гиперчувствительность к имидазолам или другим вагинальным противогрибковым препаратам;

– имеется любое аномальное или нерегулярное вагинальное кровотечение;

– имеются любые влагалищные выделения с кровяными включениями;

– имеются любые вульвовагинальные боли, язвы или пузырьки;

- имеется любая боль в нижней части живота, которая может быть ассоциирована с лечащимся заболеванием, или боль при мочеиспускании;

– наблюдаются любые побочные эффекты, такие как эритема, зуд или сыпь, которые могут быть ассоциированы с лечением.

Капсулы влагалищные мягкие не следует применять в сочетании с барьерными контрацептивами. Если половой партнер также инфицирован, показано соответствующее лечение.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности или кормления грудью, поскольку отсутствуют данные исследований по применению препарата этим группам пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.