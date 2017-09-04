Гиноксин (Gynoxin) (470410) - инструкция по применению ATC-классификация
Гиноксин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гиноксин — противогрибковое средство широкого спектра действия.
Препарат проявляет высокую фунгистатическую и фунгицидную активность в отношении дерматофитов (все виды Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), Candida albicans и других грибковых инфекций кожных покровов и слизистых оболочек. Препарат ингибирует кислую протеиназу Candida albicans.
Препарат оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных микроорганизмов.
Предполагают, что механизм действия нитрата фентиконазола заключается в ингибировании окисления энзимов накопленным пероксидом и в некрозе грибковых клеток, что проявляется в непосредственном воздействии на мембраны.
Гиноксин также проявляет активность в отношении Trichomonas vaginalis in vivo и in vitro.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования выявили незначительную абсорбцию через кожные покровы у животных и людей.
Незначительное количество фентиконазола нитрата абсорбировалось через слизистую оболочку вагины у женщин.
В ходе доклинических исследований Гиноксин не выявил мутагенный потенциал, не способствовал повышению чувствительности, фототоксичности и фотоаллергии.
Опыты на животных не выявили влияния нитрата фентиконазола на функции мужских или женских половых желез и на первые фазы репродукции.
Показания Гиноксин
– генитальный кандидоз (молочница), вульвовагиниты, кольпиты, смешанные инфекции слизистых оболочек половых путей;
– вагинальный трихомониаз и смешанные вагинальные инфекции, вызванные Trichomonas vaginalis и Candida albicans.
Применение Гиноксин
применять интравагинально.
1 капсулу вводить глубоко в вагину в положении лежа вечером перед сном.
Лечение инфекций, вызванных Trichomonas vaginalis, и смешанных инфекций (Trichomonas + Candida): применять 1 капсулу 1000 мг. При необходимости провести повторное применение через 24 ч.
Лечение инфекций, вызванных Candida albicans: 1 капсулу 1000 мг применять однократно вечером. Если симптомы сохраняются, повторное применение капсулы 1000 мг следует проводить через 3 дня.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Гиноксин, капсулы влагалищные мягкие по 1000 мг, содержит соевый лецитин. Если у Вас есть аллергия на арахис или сою — не применяйте это лекарственное средство.
Побочные эффекты
при применении в соответствии с рекомендациями Гиноксин практически не всасывается, поэтому системные нежелательные реакции не ожидаются. После применения может возникнуть умеренное временное ощущение жжения. Длительное местное применение препарата может вызвать повышенную чувствительность.
В таблице ниже указаны побочные реакции, о которых сообщалось в ходе клинических исследований или в период послерегистрационного применения препарата в соответствии с классификацией органов и систем MedDRA и частотой возникновения: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000) и частота неизвестна (в случаях, когда частоту реакции нельзя рассчитать по имеющимся данным).
|Орган или система
|Частота возникновения
|Побочные реакции
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Очень редко
|Жжение слизистой оболочки влагалища
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень редко
|Покраснение, зуд, сыпь
Особые указания
некоторые вспомогательные вещества капсул влагалищных мягких (парагидроксибензоаты) могут вызывать аллергические реакции (возможно, отложенные).
При возникновении местной повышенной чувствительности или аллергической реакции лечение следует прекратить.
Пациенту следует проконсультироваться с врачом, если:
– проявления симптомов не уменьшились в течение одной недели;
- симптомы возникли повторно (более 2 инфекций в течение последних 6 мес);
– в прошлом перенесены заболевания, передающиеся половым путем, или в случае инфицирования партнера заболеваниями, передающимися половым путем;
– возраст пациента до 16 лет и более 60 лет;
– известная гиперчувствительность к имидазолам или другим вагинальным противогрибковым препаратам;
– имеется любое аномальное или нерегулярное вагинальное кровотечение;
– имеются любые влагалищные выделения с кровяными включениями;
– имеются любые вульвовагинальные боли, язвы или пузырьки;
- имеется любая боль в нижней части живота, которая может быть ассоциирована с лечащимся заболеванием, или боль при мочеиспускании;
– наблюдаются любые побочные эффекты, такие как эритема, зуд или сыпь, которые могут быть ассоциированы с лечением.
Капсулы влагалищные мягкие не следует применять в сочетании с барьерными контрацептивами. Если половой партнер также инфицирован, показано соответствующее лечение.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности или кормления грудью, поскольку отсутствуют данные исследований по применению препарата этим группам пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
жиросодержащие вещества, входящие в состав капсул влагалищных мягких, могут повредить контрацептивы из латекса.
Пациентам рекомендуется использовать альтернативные методы контрацепции/принимать меры предосторожности при применении этого лекарственного средства.
Передозировка
сообщений о передозировке препарата не поступало. Гиноксин предназначен для местного применения, а не перорального применения. При случайном пероральном применении препарата может возникнуть боль в животе и рвота.
Условия хранения
при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.