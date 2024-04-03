Местно. Капсулы вагинальные.

Капсулы 200 мг вводят интравагинально по 1 капсуле 1 раз в сутки перед сном. Курс лечения — 3 дня.

Капсулы 600 мг вводят интравагинально (глубоко во влагалище) в положении лежа 1 раз в сутки перед сном, однократно. Если симптомы сохраняются, то через 3 дня можно ввести еще одну капсулу.

Во избежание повторного инфицирования рекомендуется, чтобы партнер в это же время применял крем фентиконазол (наносить на половой член и крайнюю плоть).

Крем вагинальный 2% вводят глубоко во влагалище (приблизительно 5 г) 1 раз в сутки вечером перед сном, при необходимости 2 раза в сутки утром и вечером.

Лечение проводят до полного клинического выздоровления.