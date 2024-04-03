ФЕНТИКОНАЗОЛ (FENTICONAZOLUM) Действующее вещество
Форма выпуска: капсулы вагинальные, крем.
противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения. Фентиконазол является синтетическим производным имидазола (его рацемическая смесь в форме азотнокислой соли фентиконазола). Оказывает местное фунгицидное и фунгистатическое действие. Обладает также антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной мембраны грибов.
Активен в отношении дрожжевых грибов Candida spp. (включая Candida albicans) и грамположительных бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.), а также в отношении Trichomonas vaginalis.
В отличие от других известных азольных соединений (в частности, эконазола, миконазола и кетоконазола) фентиконазол ингибирует биосинтез протеаз Candida spp. при концентрациях ниже МПК — 0,25–16 мкг/мл. Это действие не зависит от величины антимикотической активности и обусловлено ингибированием одной из стадий образования протеолитических ферментов дрожжеподобными грибами.
Фентиконазол практически не подвергается системной абсорбции, при длительном местном применении концентрация его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками крайне незначительна.
вагинальные инфекции грибкового, бактериального и смешанного происхождения; вагинальный трихомониаз. Подготовка к хирургическим вмешательствам, интравагинальным исследованиям. Профилактика вагинальных инфекций.
Местно. Капсулы вагинальные.
Капсулы 200 мг вводят интравагинально по 1 капсуле 1 раз в сутки перед сном. Курс лечения — 3 дня.
Капсулы 600 мг вводят интравагинально (глубоко во влагалище) в положении лежа 1 раз в сутки перед сном, однократно. Если симптомы сохраняются, то через 3 дня можно ввести еще одну капсулу.
Во избежание повторного инфицирования рекомендуется, чтобы партнер в это же время применял крем фентиконазол (наносить на половой член и крайнюю плоть).
Крем вагинальный 2% вводят глубоко во влагалище (приблизительно 5 г) 1 раз в сутки вечером перед сном, при необходимости 2 раза в сутки утром и вечером.
Лечение проводят до полного клинического выздоровления.
I триместр беременности; повышенная чувствительность к действующему веществу или любым компонентам препарата.
фентиконазол, как правило, хорошо переносится, побочные эффекты носят транзиторный характер и не требуют отмены. При индивидуальной повышенной чувствительности возможны аллергические реакции: редко — крапивница, сыпь, эритема. Местные реакции: жжение, зуд, местное раздражение. После интравагинального применения отмечались единичные случаи непереносимости вещества — быстро проходящее ощущение жжения.
при продолжительном применении возможно развитие сенсибилизации, в этом случае лечение необходимо прекратить.
При отсутствии эффекта в течение 3 нед терапии лечение следует прекратить и уточнить диагноз.
Фентиконазол нельзя назначать во время менструации. Курс лечения целесообразно начинать после менструации.
Применение в период беременности и кормления грудью. В настоящее время данные об эффективности и безопасности применения фентиконазола в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Применение препарата в I триместр беременности противопоказано.
При использовании презервативов или женского контрацептивного колпачка из латекса на шейку матки возникает риск разрыва презерватива или контрацептивного колпачка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
лекарственное взаимодействие или несовместимость фентиконазола с другими лекарственными средствами не описаны.
в настоящее время о случаях передозировки фентиконазолом не сообщалось.
хранить при температуре 15–25 °С.