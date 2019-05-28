Аэртал® порошок для оральной суспензии (Airtal® powder for oral suspension) (467651) - инструкция по применению ATC-классификация
Аэртал порошок для оральной суспензии инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацеклофенак является НПВП, обладающим противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Считается, что механизм действия лекарственного средства обусловлен ингибированием синтеза простагландинов.
Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального применения ацеклофенак быстро всасывается, его биологическая доступность — почти 100%. Сmax в плазме крови достигается примерно через 1,25–3 ч после применения. Прием пищи замедляет всасывание, но не влияет на его степень.
Распределение. Ацеклофенак в высокой степени связывается с белками плазмы крови (>99,7%). Ацеклофенак проникает в синовиальную жидкость, где концентрация достигает около 60% концентрации в плазме крови. Объем распределения — около 30 л.
Выведение. Средний Т½ составляет 4,0–4,3 ч. Клиренс — 5 л/ч. Около ⅔ принятой дозы выводится с мочой, преимущественно в виде конъюгированного гидроксиметаболита. Только 1% однократной пероральной дозы выводится в неизмененном виде.
Ацеклофенак, вероятно, метаболизируется с помощью CYP 2С9 до основного метаболита 4-ОН-ацеклофенака, клиническое действие которого несущественно. Диклофенак и 4-ОН-диклофенак были выявлены среди многих метаболитов.
Особые категории пациентов. У пациентов пожилого возраста не отмечено изменений фармакокинетики ацеклофенака.
У пациентов с нарушением функции печени отмечали более медленное выведение ацеклофенака после однократного приема дозы. В исследованиях с многократным приемом при применении 100 мг ежедневно разницы по фармакокинетическим параметрам между пациентами с циррозом печени легкой и средней тяжести и здоровыми добровольцами не было.
У пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью клинически значимых отличий в фармакокинетических параметрах после приема однократной дозы не отмечали.
Показания Аэртал порошок для оральной суспензии
остеоартрит, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит и другие заболевания опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся болью (например плечелопаточный периартрит и другие внесуставные проявления ревматизма).
При состояниях, сопровождающихся болью (включая боль в поясничном отделе, зубную боль и первичную дисменорею).
Применение Аэртал порошок для оральной суспензии
способ применения. Аэртал, порошок для оральной суспензии, предназначен для применения внутрь. Содержание 1 пакета растворить в 40–60 мл воды и сразу принять. Одновременный прием пищи замедляет скорость абсорбции действующего вещества, однако не снижает степень абсорбции в ЖКТ.
Нежелательные явления можно свести к минимуму, используя минимальную продолжительность приема препарата, необходимую для контроля симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Режим дозирования
Взрослые. Рекомендованная доза составляет один пакет 2 раза в сутки (1 пакет утром и 1 пакет вечером).
Пациенты пожилого возраста. Обычно снижение дозы не требуется, однако следует учитывать меры, указанные в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Следует тщательно наблюдать за состоянием таких пациентов, так как у них чаще отмечают нарушение функции почек, печени, сердечно-сосудистые нарушения, а также такие больные чаще получают сопутствующую терапию других заболеваний, что повышает риск развития серьезных побочных реакций. При необходимости назначения НПВП последние должны применяться в минимальных дозах и в течение наиболее короткого промежутка времени. Как правило, не требуется снижения дозы. Следует тщательно наблюдать за состоянием пациентов для своевременного выявления желудочно-кишечного кровотечения на фоне терапии НПВП, а также придерживаться рекомендаций, описанных в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Печеночная недостаточность. Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени следует снизить дозу ацеклофенака. Рекомендованная начальная доза составляет 100 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Отсутствует информация о том, что пациентам с почечной недостаточностью легкой степени необходима коррекция дозы ацеклофенака, однако у данной категории пациентов следует соблюдать осторожность при применении препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Аэртал у детей и подростков не установлены, поэтому он не рекомендован для применения в этой возрастной группе.
Противопоказания
ацеклофенак противопоказан следующим категориям пациентов:
- с гиперчувствительностью к ацеклофенаку или любому вспомогательному компоненту препарата;
- у которых ацетилсалициловая кислота или НПВП вызывают приступы БА, бронхоспазм, острый ринит, ангионевротический отек или крапивницу, а также с гиперчувствительностью к этим препаратам;
- с желудочно-кишечным кровотечением или перфорацией язвы в анамнезе, связанными с предшествующей терапией НПВП;
- с наличием сопутствующей пептической язвы или кровотечения в настоящее время или в анамнезе (2 или более отдельных доказанных эпизодов развития язвы или кровотечения);
- с острым кровотечением или заболеваниями, которые сопровождаются кровотечением (гемофилия или нарушение свертываемости крови);
- с застойной сердечной недостаточностью (функциональный класс II–IV по NYHA), ИБС, заболеваниями периферических артерий или цереброваскулярными нарушениями;
- с цереброваскулярными заболеваниями, больным, перенесшим инсульт или у которых есть эпизоды преходящих ишемических атак;
- с ИБС, страдающих стенокардией или перенесших инфаркт миокарда;
- для лечения периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или при использовании аппарата искусственного кровообращения);
- с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью;
- в период кормления грудью;
- в III триместр беременности;
- в возрасте до 18 лет.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: наиболее часто неблагоприятные явления были связаны с пищеварительной системой. При приеме НПВП могут возникать желудочно-кишечные язвы, перфорации или желудочно-кишечные кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у лиц пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). После применения НПВП сообщалось о тошноте, рвоте, диарее, метеоризме, запоре, диспепсии, боли в животе, мелене, рвоте кровью, язвенном стоматите, обострении колита и болезни Крона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Менее часто отмечали гастрит.
Ацеклофенак обладает структурным и метаболическим сродством с диклофенаком, который, как свидетельствует большое количество клинических и эпидемиологических данных, несколько повышает риск общих артериальных тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта, особенно при приеме в высоких дозах или при длительном применении). Эпидемиологические данные также свидетельствуют о повышении риска острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, связанного с применением ацеклофенака (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гиперчувствительность и кожные реакции: при применении НПВП возможно развитие неспецифических аллергических реакций, проявляющихся в виде анафилактических реакций, реактивности дыхательных путей, включая БА, ухудшение течения БА, бронхоспазма или диспноэ, различных кожных реакций, в том числе высыпаний различных типов, зуда, крапивницы, пурпуры, ангиоэдемы, реже эксфолиативного и буллезного дерматита (в том числе эпидермальный некролиз и мультиформная эритема).
Неврологические нарушения и расстройства со стороны органов чувств: неврит зрительного нерва, случаи асептического менингита (особенно у пациентов с аутоиммунными нарушениями, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани) с такими симптомами, как онемение (ригидность) мышц шеи, лихорадка, дезориентация, спутанность сознания, галлюцинации, недомогание.
Гематологические нарушения: агранулоцитоз, апластическая анемия.
Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме в высоких дозах и длительном применении) несколько повышают риск артериальных тромботических явлений (например инфаркт миокарда или инсульт) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В таблице ниже представлены неблагоприятные явления, о которых сообщалось в клинических исследованиях, а также при применении препарата Аэртал, сгруппированные по системам органов и по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000).
|Класс систем органов по MedDRa
|Часто (>1/100, <1/10)
|Нечасто (>1/1000, <1/100)
|Редко (>1/10 000, <1/1000)
|Очень редко/ отдельные случаи (<1/10 000)
|Реакции со стороны системы крови и лимфатической системы
|Анемия
|Угнетение функции костного мозга, гранулоцитопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, нейтропения
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции (включая шок), гиперчувствительность
|Нарушения метаболизма и питания
|Гиперкалиемия
|Психические нарушения
|Депрессия, необычные сны, бессонница
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головокружение
|Парестезия, тремор, сонливость, головная боль, дисгевзия (нарушения вкусовосприятия)
|Нарушения со стороны органа зрения
|Нарушения зрения
|Нарушения со стороны органа слуха и равновесия
|Вертиго, звон в ушах
|Нарушения со стороны сердца
|Сердечная недостаточность
|Ощущение сердцебиения
|Нарушения со стороны сосудов
|АГ, ухудшение течения АГ
|Гиперемия, приливы, васкулит
|Нарушения со стороны дыхательной системы и средостения
|Одышка
|Бронхоспазм, стридор
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Диспепсия, боль в животе, тошнота, диарея
|Метеоризм, гастрит, запор, рвота, язвенный стоматит
|Мелена, желудочно-кишечные язвы, геморрагическая диарея, гастроинтестинальная геморрагия
|Стоматит, кровавая рвота, желудочно-кишечное кровотечение, перфорация кишечника, обострение болезни Крона и язвенного колита, панкреатит
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение активности печеночных ферментов
|Повреждение печени (включая гепатит), повышение активности ЩФ в крови, желтуха
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Зуд, сыпь, дерматит, крапивница
|Ангионевротический отек
|Пурпура, экзема, тяжелые реакции со стороны кожи и слизистых оболочек (включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы
|Повышение концентрации мочевины и креатинина в крови
|Нефротический синдром, почечная недостаточность
|Общие нарушения и местные реакции
|Отек, повышенная утомляемость, судороги мышц (в нижних конечностях)
|Результаты лабораторных исследований
|Увеличение массы тела
Другие побочные эффекты, которые отмечают при применении НПВП
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — интерстициальный нефрит;
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, фотосенсибилизация.
В особых случаях отмечали серьезные кожные инфекции и инфекции мягких тканей при приеме НПВП во время заболевания ветряной оспой (см. также ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это позволяет осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
следует избегать одновременного применения препарата Аэртал и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Побочные эффекты можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой).
Влияние на ЖКТ. Кровотечение, язву или перфорацию ЖКТ с летальным исходом отмечали при приеме всех НПВП в любой период лечения, как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной гастроинтестинальной патологии.
Риск кровотечения, образования язвы и перфорации ЖКТ возрастает с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Этим больным следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например мизопростол или ингибиторы протонной помпы), также подобная терапия необходима пациентам, которые применяют низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, которые негативно влияют на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты с заболеваниями ЖКТ, в том числе пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в том числе на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать больным, которые одновременно принимают препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты (например ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Аэртал, лечение должно быть прекращено.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, так как сообщалось о задержке жидкости в организме и отеках, ассоциированных с приемом НПВП.
Недостаточно данных для исключения этого риска при приеме ацеклофенака.
Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме в высоких дозах и длительном применении) несколько повышают риск возникновения артериальных тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта).
Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA) с факторами риска в отношении сердечно-сосудистой системы (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему возрастает вместе с повышением дозы и продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную дозу в течение короткого периода терапии. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии должны периодически пересматриваться.
Ацеклофенак необходимо применять с осторожностью и под тщательным медицинским наблюдением у пациентов с цереброваскулярным кровоизлиянием в анамнезе.
Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем у пациентов при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):
- симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания ЖКТ, включая его верхние и нижние отделы;
- наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации ЖКТ;
- язвенный колит;
- болезнь Крона;
- склонность к кровотечениям, системная красная волчанка, порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.
Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и ОПН. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата у пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени, лиц, которые получают диуретики, после хирургического вмешательства, а также больных пожилого возраста.
Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Аэртал у больных, которые принимают диуретики, или лиц с повышенным риском гиповолемии. Необходима минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль за функцией почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.
Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.
Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Аэртал может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные, даже если препарат принимается впервые. Тяжелые кожные реакции (некоторые из которых могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после приема НПВП выявляли очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск возникновения этих реакций у пациентов отмечали в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций наблюдается преимущественно в течение первого месяца приема препарата. При возникновении кожной сыпи, повреждений слизистой оболочки полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака.
В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Аэртал при ветряной оспе.
Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при приеме препарата у пациентов с БА, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких больных.
Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у лиц пожилого возраста (старше 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, прободение ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. К тому же у лиц пожилого возраста чаще отмечают заболевания почек, печени или сердечно-сосудистой системы.
Длительное применение. Все пациенты, получающие длительное лечение НПВП, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).
Вспомогательные вещества. Каждый пакет препарата Аэртал, порошок для оральной суспензии, содержит 2,64 г сорбита, который может вызвать дискомфорт в ЖКТ и диарею. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы нельзя назначать этот препарат.
Аэртал, порошок для оральной суспензии, содержит аспартам, который является источником фенилаланина. Пациенты с фенилкетонурией должны учитывать, что каждый пакет содержит 5,61 мг фенилаланина.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности. Ингибирование синтеза простагландинов может неблагоприятно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода.
Данные эпидемиологических исследований указывают на повышение риска выкидыша, развития порока сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до 1,5%. Риск повышается с повышением дозы и длительности лечения.
У животных прием ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели эмбриона и смерти плода. Также увеличивается количество случаев различных пороков, включая порок сердца, у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов в течение органогенеза.
В течение І и ІІ триместров беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не назначают без крайней необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, планирующая беременность, или в І или ІІ триместры беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения — максимально короткой.
В течение ІІІ триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод:
- проявляя кардиолегочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);
- вызывая дисфункцию почек, которая может развиться до почечной недостаточности с маловодием.
У женщины в конце беременности и новорожденного препарат может влиять на продолжительность кровотечения ввиду антиагрегантного эффекта, который может развиться даже после применения очень низких доз; препарат может ингибировать сокращения матки, приводя к задержке родов или затяжным родам.
Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в ІІІ триместр беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Период кормления грудью. Нет информации о проникновении ацеклофенака в грудное молоко. Однако не отмечалось заметного проникновения меченного радиоизотопом (14C) ацеклофенака в молоко крыс.
Как и другие НПВП, ацеклофенак в незначительном количестве выделяется в грудное молоко, поэтому препарат противопоказано применять у женщин в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца.
Фертильность. Аэртал, как и другие ингибиторы синтеза ЦОГ/простагландина, может снижать фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследования фертильности, следует прекратить применение препарата Аэртал.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациенты, у которых отмечают такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме НПВП не должны управлять транспортными средствами или другими опасными механизмами.
Взаимодействия
исследований взаимодействия не проводили, за исключением взаимодействия с варфарином.
Ацеклофенак метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2С9, и данные in vitro показывают, что ацеклофенак может быть ингибитором этого фермента. Таким образом, риск фармакокинетического взаимодействия существует при одновременном приеме с фенитоином, циметидином, тольбутамидом, фенилбутазоном, амиодароном, миконазолом и сульфафеназолом. Как и в случае применения других НПВП, повышается риск фармакокинетического взаимодействия с другими препаратами, которые выводятся из организма путем активной почечной секреции, такими как метотрексат и препараты лития. Ацеклофенак практически полностью связывается с альбумином плазмы крови и, следовательно, возможно взаимодействие по типу вытеснения с другими препаратами, которые связываются с белками.
Из-за недостатка исследований фармакокинетического взаимодействия ацеклофенака нижеприведенная информация основывается на данных о других НПВП.
Следует избегать одновременного применения
Метотрексат. НПВП ингибируют канальцевую секрецию метотрексата; кроме того, может отмечаться небольшое метаболическое взаимодействие, что приводит к уменьшению клиренса метотрексата. Поэтому при применении в высоких дозах метотрексата следует избегать назначения НПВП.
Сердечные гликозиды, дигоксин. НПВП могут усиливать сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и ингибировать почечный клиренс гликозидов, что приводит к повышению уровня гликозидов в плазме крови. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентрации дигоксина.
Препараты лития и дигоксин. Некоторые НПВП ингибируют почечный клиренс лития и дигоксина, что приводит к повышению концентрации в плазме крови обоих веществ. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентраций лития и дигоксина.
Антикоагулянты. НПВП ингибируют агрегацию тромбоцитов и повреждают слизистую оболочку ЖКТ, что может привести к усилению действия антикоагулянтов и повысить риск желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, принимающих антикоагулянты. Следует избегать одновременного применения ацеклофенака и пероральных антикоагулянтов кумаринового ряда, тиклопидина, тромболитиков и гепарина, если не проводится тщательный мониторинг состояния пациента.
Хинолоновые антибиотики. Исследования на животных показывают, что НПВП повышают риск судорог, связанных с применением хинолоновых антибиотиков. У пациентов, принимающих НПВП и хинолоновые антибиотики, отмечают повышенный риск развития судорог.
Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. При одновременном применении с НПВП повышают риск кровотечения из ЖКТ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинации, требующие подбора дозы и осторожность при применении
Метотрексат. Следует иметь ввиду возможное взаимодействие НПВП и метотрексата, даже при низкой дозе метотрексата, особенно у пациентов с нарушениями функции почек. При одновременном приеме необходимо контролировать показатели функции почек. Нужна осторожность, если НПВП и метотрексат принимались в течение 24 ч, поскольку концентрация метотрексата может повыситься, что увеличит токсичность данного препарата.
Циклоспорин, такролимус. При одновременном приеме НПВП с циклоспорином или такролимусом следует учитывать риск повышенной нефротоксичности из-за снижения образования почечного простациклина. Поэтому при одновременном приеме следует тщательно контролировать показатели функции почек.
Другие анальгетики, НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Следует избегать одновременного применения 2 или более НПВП (в том числе ацетилсалициловой кислоты), так как это повышает частоту возникновения побочных явлений.
Мифепристон. НПВП не следует принимать в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку НПВП могут снизить эффект мифепристона.
Кортикостероиды. Риск возникновения язвы или кровотечения из ЖКТ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Диуретики. Ацеклофенак, как и другие НПВП, может подавлять активность диуретиков, снижать диуретический эффект фуросемида, буметанида и антигипертензивный эффект тиазидов. Одновременное применение с калийсберегающими диуретиками может привести к повышению содержания калия, следовательно, необходимо регулярно контролировать содержание калия в плазме крови.
Антигипертензивные препараты. НПВП могут также снижать эффект антигипертензивных препаратов. Одновременное применение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II и НПВП может привести к нарушению функции почек. Риск возникновения ОПН, которая обычно носит обратимый характер, повышается у некоторых пациентов с нарушениями функции почек, например, пожилого возраста или обезвоженных. Поэтому при одновременном применении с НПВП следует соблюдать осторожность, особенно лицам пожилого возраста. Пациенты должны употреблять необходимое количество жидкости и находиться под соответствующим наблюдением (контроль функции почек в начале одновременного применения и периодически в ходе лечения).
Гипогликемизирующие средства. Клинические исследования показывают, что диклофенак можно применять вместе с пероральными гипогликемизирующими средствами без влияния на их клинический эффект. Однако есть отдельные сообщения о гипогликемических и гипергликемических эффектах препарата. Таким образом, при приеме ацеклофенака следует провести коррекцию доз препаратов, которые могут вызвать гипогликемию.
Зидовудин. При одновременном приеме НПВП и зидовудина риск гематологической токсичности повышается. Есть данные об повышении риска возникновения гемартрозов и гематом у ВИЧ-позитивных пациентов с гемофилией, получающих зидовудин и ибупрофен.
Передозировка
нет данных о передозировке ацеклофенака у человека. Возможные симптомы включают головную боль, тошноту, рвоту, боль в желудке, головокружение, сонливость, раздражение и кровотечение из ЖКТ, диарею, дезориентацию, возбуждение, кому, звон в ушах, артериальную гипотензию, расстройство дыхания, потерю сознания, судороги. В случае тяжелого отравления могут развиваться ОПН и поражение печени.
Лечение. Лечение острых отравлений НПВП заключается в применении антацидов (при необходимости) и другой поддерживающей симптоматической терапии таких осложнений, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, раздражение слизистой оболочки ЖКТ и угнетение дыхания.
Лечение острых отравлений при приеме ацеклофенака внутрь заключается в предотвращении всасывания препарата с помощью промывания желудка и применения активированного угля (повторные дозы) в наиболее короткие сроки после передозировки. Форсированный диурез, диализ или гемоперфузия могут быть недостаточно эффективными для выведения НПВП из-за высокой степени связывания НПВП с белками и экстенсивного метаболизма.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.