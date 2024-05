Дуфалак, сироп и раствор, содержит в качестве действующего вещества синтетический дисахарид лактулозу. По классификации АТС он относится к осмотическим слабительным средствам и применяется в терапии запоров, состояний, требующих облегчения дефекации (например послеоперационный период после проведения вмешательств на толстой кишке и проктологических операций, геморрой). Также Дуфалак применяется в терапии и профилактике печеночной энцефалопатии, в том числе печеночной прекомы и комы.

Лактулоза применяется в клинической практике с 1957 г., когда она была описана как «бифидофактор», способный увеличивать количество бифидобактерий в кале (Guarino M.P.L. et al., 2020).

Дуфалак: когда необходимы пребиотики?

Человек сосуществует с триллионами микроорганизмов, которые составляют нормальную микрофлору его тела. Одной из ключевых функций нормальной микрофлоры является предупреждение колонизации патогенными микроорганизмами. Предполагается, что патогенные микроорганизмы должны конкурировать с резидентной флорой за питательные вещества, но полностью механизмы защитного действия нормальной микрофлоры все еще не изучены. Также нормальная микрофлора кишечника принимает участие в процессе пищеварения и синтеза некоторых витаминов (витамины группы В). Лечение антибиотиками может нарушить микрофлору кишечника и таким образом повысить риск инфицирования кишечными патогенами, включая Salmonella Typhimurium и Clostridium difficile (Wotzka S.Y. еt al., 2018).

К пребиотикам относятся лекарственные средства, которые избирательно метаболизируются представителями нормальной микрофлоры кишечника. Лактулоза изначально нашла применение в качестве добавки к детскому питанию и другим продуктам с целью стимуляции роста бифидобактерий. Впервые лактулозу в качестве препарата, способного увеличивать количество бифидобактерий в кале младенцев, описал Ф. Петуэли (F. Petuely) (Petuely F., 1957). Затем установлено, что лактулоза способствует не только коррекции дисбиоза кишечника, но и повышает частоту дефекации, причем ее пребиотический эффект проявляется даже при приеме в низких дозах (1–3 г/сут) (Sakai Y. et al., 2019)

В настоящее время дисахарид лактулоза (галактоза, фруктоза) применяется в качестве ингредиента в диетических добавках, а также в смесях для детского питания и как безрецептурное лекарственное средство. Наиболее распространенными показаниями к его применению являются запор, профилактика и лечение печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени (Sharma P., Sharma B.C., 2013).

Лактулоза также применяется при проведении дыхательных тестов при заболеваниях ЖКТ для определения избыточного роста патогенных и условно-патогенных бактерий в тонкой кишке (Rezaie A. et al., 2017).

Механизм действия лактулозы остается не до конца изученным (Ferreira M.D.F. et al., 2019).

Лактулоза не всасывается при прохождении через тонкую кишку, достигает толстой кишки, где ферментируется представителями нормальной микрофлоры кишечника, что приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, молекулярного водорода и метана.

Это приводит к увеличению объема каловых масс за счет осмотического эффекта (увеличивает содержание воды в каловых массах), стимуляции перистальтики кишечника, что приводит к слабительному действию лактулозы. Кроме того, короткоцепочечные жирные кислоты, продуцируемые кишечными бактериями, ингибируют рост патологических микроорганизмов (Wotzka S.Y. еt al., 2018).

Лактулоза снижает рН кишечного содержимого, что приводит к снижению образования и абсорбции аммиака в кишечнике. Также она способствует повышению ассимиляции аммиака микрофлорой кишечника, а также уменьшению образования в кишечнике токсичных жирных кислот. Лактулоза способствует активации роста бактерий — представителей нормальной кишечной микрофлоры, включая лакто- и бифидобактерии. Соответственно, это приводит к угнетению роста патогенной микрофлоры и предупреждению колонизации кишечника клостридиями и кишечной палочкой (Ferreira M.D.F. et al., 2019).

Дуфалак: оптимизация кишечной микрофлоры

В результате исследования in vitro была установлена зависимость доза-ответ при введении 2–5 г/сут лактулозы на компьютерной модели кишечника человека. При низкой дозе лактулозы (2–3 г) наблюдалось увеличение количества бифидобактерий, но не лактобацилл, и низкая продукция короткоцепочечных жирных кислот, в то время как введение максимальной экспериментальной дозы (5 г/сут) способствовало оптимизации бактериальной микрофлоры кишечника (стимуляции роста Bifidobacteria, Lactobacilli и Anaerostipes) и увеличению образования короткоцепочечных жирных кислот. При дальнейшем повышении дозы лактулозы (10 г/сут) наблюдали значительное снижение продукции масляной кислоты и увеличение уксусной кислоты, вероятно, из-за роста популяции бифидобактерий, выделяющих в процессе своей жизнедеятельности уксусную кислоту (Bothe M.K. еt al., 2017).

В другом исследовании оценивался пребиотический эффект различных доз лактулозы (1 г/сут, 2 г/сут и 3 г/сут в течение 2 нед). Количество бифидобактерий оценивалось методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), кроме того, оценивалась частота дефекаций и характеристика стула по Бристольской шкале (7 типов стула в зависимости от времени пассажа содержимого по кишечнику). Фиксировалось значительное повышение частоты дефекаций, количества бифидобактерий и ускорение пассажа каловых масс при приеме исследуемого препарата в дозе 3г/сут. При этом пришли к выводам, что уже в дозе 1г/сут лактулоза оказывает пребиотический эффект (Sakai Y. et al., 2019).

В результате рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого перекрестного исследования с участием 60 здоровых женщин было установлено, что прием дозы лактулозы 2 г/сут в течение 2 недель значительно повышал частоту дефекаций, улучшал консистенцию кала и увеличивал содержание бифидобактерий в стуле (определялось с помощью количественной ПЦР). Однако, вероятнее всего, состав кишечной микрофлоры возвращается к исходному уже через 7 дней после прекращения приема лактулозы. Поэтому необходимы длительные курсы приема данного препарата для поддержания устойчивого терапевтического эффекта (Guarino M.P.L. et al., 2020).

Дуфалак: возможности терапии печеночной энцефалопатии

Печеночная энцефалопатия (ПЭ) ― это дисфункция головного мозга, вызванная печеночной недостаточностью и/или портосистемным шунтированием, которая проявляется широким спектром неврологических или психических отклонений, от субклинических изменений до комы. Считается, что первичный патофизиологический механизм, лежащий в основе развития ПЭ, включает повышение уровня нейротоксинов кишечного происхождения в плазме крови, в частности аммиака, и их поступления в головной мозг из-за нарушения детоксикационной функции печени. При ПЭ повышается риск летального исхода, это одно из тяжелейших осложнений заболеваний печени (Hudson М., Schuchmann М., 2019).

На момент установления диагноза цирроза печени ПЭ выявляется у 10–14% больных. У больных с декомпенсированным циррозом ПЭ отмечают в 16–21% случаев и у 10–50% пациентов с трансюгулярным внутрипеченочным портосистемным шунтом. Субклиническая энцефалопатия выявляется у 20–80% больных с циррозом печени (American Association for the Study of Liver Diseases; European Association for the Study of the Live, 2014).

ПЭ приводит к снижению производительности труда, повышает риск дорожно-транспортных происшествий и снижает качество жизни как самих больных, так и лиц, осуществляющих уход за ними (Hudson М., Schuchmann М., 2019).

В настоящее время для лечения ПЭ применяются неабсорбируемые дисахариды (например лактулоза), антибиотики (например рифаксимин-α 550 мг) и L-орнитин-L-аспартат. Другие потенциальные методы лечения включают аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолейцин), пробиотики, препараты, связывающие аммиак в плазме крови (натрия бензоат и натрия фенилацетат), L-орнитин-L-аспартат (LOLA) и ингибиторы глутаминазы 1 (неомицин) (Hudson М., Schuchmann М., 2019; Ларионов В.Б., Коломейцев О.А., 2003; Рекомендации EASL/AASLD).

Известно, что при ПЭ у пациентов выявляется дисбактериоз кишечника. У них в образцах стула определяется большое количество продуцирующих уреазу Streptococcus salivarius, что приводит к повышению содержания аммиака в сыворотке крови. Кроме того, зафиксировано, что выраженность дисбактериоза коррелирует с тяжестью ПЭ. Более того, выявление определенных видов бактерий (Alcaligenaceae, Porphyromonadaceae, Enterobacteriaceae) в кале коррелирует с нарушениями когнитивной функции у больных с ПЭ (они выявляются у лиц с нарушенной вследствие ПЭ когнитивной функцией и не определяются в норме). Принимая во внимание эти факты, сегодня пришли к выводам, что пребиотические препараты способствуют улучшению состояния больных с ПЭ, их когнитивных функций, а также профилактике развития печеночной комы и прекомы (Ferreira M.D.F. et al., 2019). Действие Дуфалака при ПЭ обусловлено благоприятным влиянием препарата на состав кишечной микрофлоры, а именно угнетением роста протеолитических бактерий и стимуляции роста ацидофильных лактобактерий. Это приводит к сдвигу рН кишечного содержимого в кислую сторону, связыванию ионных форм аммиака и повышению его утилизации кишечными бактериями. Кроме того, за счет ускорения пассажа каловых масс также уменьшается всасывание аммиака в кишечнике.

В исследованиях было продемонстрировано, что лактулоза способствует увеличению количества колоний Bifidobacterium, Lactobacillus и Bacteroidaceae и уменьшению количества колоний Enterobacteriaceae, Enterococcus и дрожжей (определялось бактериологическим методом) у пациентов с ПЭ, наряду со снижением содержания аммиака в плазме крови, улучшением показателей психометрических тестов и снижением риска развития печеночной комы. Кроме того, отмечалось снижение рН кала (Ferreira M.D.F. et al., 2019).

Так, в исследовании, включившем 140 пациентов с ПЭ и эпизодами печеночной комы в анамнезе, была проведена оценка эффективности терапии лактулозой по сравнению с плацебо. Для оценки когнитивных функций был применен ряд психометрических тестов. Кроме того, больные проходили «Тест критической частоты слияния световых мельканий» (оценивает способность воспринимать свет как мерцание или слияние мерцания в поток света при изменении частоты мерцания, позволяет оценить способности визуальной дифференциации и общий уровень возбудимости нервной системы). У всех пациентов оценивался уровень аммиака в плазме крови. У пациентов, принимавших лактулозу, через 14 мес лечения были зафиксированы лучшие результаты психометрических тестов, теста критической частоты слияния световых мельканий, чем в группе плацебо. Также у пациентов, принимавших лактулозу, было зафиксировано меньше повторных эпизодов печеночной комы и прекомы, чем в группе плацебо (Sharma B. C. et al., 2009).

Дуфалак может применяться как в монотерапии ПЭ, так и в составе комбинированных схем лечения. Наиболее часто применяемый в странах ЕС и Великобритании при ПЭ антибиотик рифаксимин-α 550 мг представляет собой пероральный антибиотик, который минимально всасывается в кишечнике. Лактулоза рекомендуется в качестве препарата первого ряда для лечения печеночной комы и прекомы, а также профилактики их повторного развития после первого эпизода. Рифаксимин рекомендуется в качестве дополнения к лактулозе для предотвращения рецидивов печеночной комы и прекомы после второго эпизода.

Аминокислоты с разветвленной цепью и другие препараты могут применяться в качестве альтернативных или дополнительных средств для лечения пациентов, которые резистентны к терапии первой линии. В одном из обзоров 27 исследований пришли к выводам, что лактулоза эффективна для профилактики повторных эпизодов печеночной комы и прекомы. Кроме того, установлено, что добавление рифаксимина к лактулозе значительно снижает риск печеночной комы и госпитализации, связанной с ПЭ, по сравнению с монотерапией лактулозой при хорошей переносимости такого лечения. При этом следует помнить, что прием лактулозы должен быть длительным (Hudson М., Schuchmann М., 2019).

Дуфалак: заключение

Дуфалак ― осмотическое слабительное лекарственное средство, содержащее лактулозу. Он широко применяется в терапии запоров, для облегчения дефекации после проктологических операций и оперативных вмешательств на кишечнике. Препараты лактулозы не вызывают нарушений электролитного баланса. Они могут применяться однократно для подготовки к оперативным вмешательствам на кишечнике, эндоскопическим и рентгенологическим обследованиям кишечника (Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю., 2005). Поскольку лактулоза практически не всасывается и не оказывает системного действия, Дуфалак может применяться в терапии запоров в педиатрической практике (Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю., 2005), в том числе у детей в возрасте до 1 года (инструкция МЗ Украины). Однако необходимо учитывать, что во время лечения может нарушаться рефлекс опорожнения. Поэтому назначение слабительных препаратов детям должно происходить в исключительных случаях и требует медицинского наблюдения (инструкция МЗ Украины). Кроме того, Дуфалак показан в качестве препарата первой линии в терапии и профилактике печеночной комы и прекомы.