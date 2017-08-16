Дуфалак® (Duphalac®) (466) - инструкция по применению ATC-классификация
Дуфалак инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В толстой кишке лактулоза расщепляется кишечными бактериями до низкомолекулярных органических кислот. Эти кислоты снижают рН в просвете толстой кишки и вследствие осмотического эффекта увеличивают объем содержимого кишечника. Это стимулирует перистальтику толстой кишки и нормализует консистенцию каловых масс. Запор устраняется, и восстанавливается физиологический ритм кишечника.
При печеночной энцефалопатии (или печеночной коме и прекоме) действие препарата обусловлено угнетением роста протеолитических бактерий за счет увеличения количества ацидофильных бактерий (например лактобактерий), связыванием аммиака в ионной форме благодаря подкислению содержимого кишечника, очищением толстой кишки за счет низкого рН, а также осмотического эффекта, изменением бактериального метаболизма азота путем стимуляции утилизации бактериями аммиака для синтеза бактериальных белков. В контексте вышеизложенного необходимо, однако, отметить, что нейропсихические проявления печеночной энцефалопатии нельзя объяснить только гипераммониемией. Однако аммиак можно рассматривать как образец для других азотных соединений.
Лактулоза как пребиотик усиливает рост полезных для организма бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии, тогда как рост потенциально патогенных бактерий, таких как клостридии и кишечная палочка, может угнетаться. Это может привести к благоприятному балансу кишечной флоры и устранению запоров, что положительно влияет на качество жизни и здоровья.
Фармакокинетика. Лактулоза почти не абсорбируется после перорального приема и достигает толстой кишки в неизмененном виде, где метаболизируется бактериальной флорой. При применении в дозе 25–50 г, или 40–75 мл, лактулоза метаболизируется полностью. При применении в высоких дозах часть может экскретироваться в неизмененном виде.
Показания Дуфалак
запор: регуляция физиологического ритма опорожнения кишечника. Состояния, требующие облегчения дефекации (например геморрой, состояния после операций на толстой кишке и аноректальной зоне).
Печеночная энцефалопатия: лечение и профилактика печеночной комы или прекомы.
Применение Дуфалак
Дуфалак® можно принимать как в разведенном, так и неразведенном виде.
Дозу необходимо корректировать согласно индивидуальным потребностям пациента.
Разовую дозу лактулозы следует немедленно проглотить, не удерживая ее во рту длительное время.
Если пациенту препарат назначен 1 раз в сутки, дозу следует принимать в одно и то же время суток, например во время завтрака. Во время терапии слабительными средствами рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости (1,5–2 л, что соответствует 6–8 стаканам) в течение суток.
При применении препарата во флаконах можно пользоваться мерной крышкой.
При применении препарата в однодозовых пакетиках по 15 мл необходимо оторвать уголок пакетика и сразу принять его содержимое.
Дозирование при запорах или для размягчения стула в медицинских целях
Лактулозу можно принимать в виде разовой суточной дозы или распределив ее на 2 приема, при применении препарата Дуфалак® во флаконах можно пользоваться мерной крышкой.
Через несколько дней начальная доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы на основании ответа на лечение. Может потребоваться несколько (2–3) дней терапии до проявления лечебного эффекта.
|Возраст
|Начальная доза, мл/сут
|Поддерживающая доза, мл/сут
|Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет
|15–45 (10-30 г лактулозы или 1–3 пакетика)
|15–30 мл
(=10–20 г лактулозы или 1–2 пакетика)
|Дети в возрасте 7–14 лет
|15 (10 г лактулозы или 1 пакетик)
|10–15 (7–10 г лактулозы или 1 пакетик)*
|Дети в возрасте 1 года – 6 лет*
|5–10 (3-7 г лактулозы)
|5–10 (3–7 г лактулозы)*
|Дети в возрасте до 1 года*
|До 5 (до 3 г лактулозы)
|До 5 (до 3 г лактулозы)
*Если поддерживающая доза составляет менее 15 мл, а также для точного дозирования младенцам и детям до 7 лет необходимо применять Дуфалак® во флаконах.
Дозирование при печеночной энцефалопатии (только для взрослых)
Начальная доза — 3–4 раза в сутки по 30–45 мл (20–30 г, или 2–3 пакетика).
Эта доза может быть скорректирована до поддерживающей дозы для достижения мягкого стула 2–3 раза в сутки.
Дети. Безопасность и эффективность препарата для детей (в возрасте от рождения до 18 лет) с печеночной энцефалопатией не установлены. Данные отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с почечной или печеночной недостаточностью
Поскольку системное влияние лактулозы незначительно, особых рекомендаций относительно дозирования для этих групп пациентов нет.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата, галактоземия, желудочно-кишечная непроходимость, перфорация ЖКТ или риск перфорации ЖКТ.
Побочные эффекты
общий профиль безопасности. В течение первых нескольких дней лечения может возникать метеоризм, который обычно исчезает через несколько дней. При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, может возникнуть боль в животе и диарея. В этом случае дозу необходимо снизить. При применении в высоких терапевтических дозах в течение длительного времени (обычно только у больных с печеночной энцефалопатией) может возникать электролитный дисбаланс вследствие диареи.
Перечень побочных реакций. Нижеприведенные побочные реакции возникали с указанной частотой у пациентов, проходивших терапию лактулозой в плацебо-контролируемых клинических исследованиях: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Со стороны ЖКТ: часто — диарея; часто – метеоризм, боль в животе, тошнота, рвота.
Отклонение лабораторных показателей: нечасто — электролитный дисбаланс вследствие диареи.
Дети. Ожидается, что профиль безопасности у детей такой же, как и у взрослых.
Особые указания
консультация врача рекомендуется, если:
— перед началом лечения отмечается боль в области живота неопределенного происхождения;
— терапевтический эффект в течение нескольких дней лечения недостаточен.
Больным с непереносимостью лактозы применять Дуфалак® следует с осторожностью.
Доза препарата, которую обычно применяют для лечения запора, как правило, не вызывает проблем у больных сахарным диабетом. Однако доза для терапии печеночной энцефалопатии обычно намного выше, поэтому это следует учитывать при лечении больных сахарным диабетом.
Длительное применение препарата без подбора доз или неправильное применение может привести к возникновению диареи и электролитного дисбаланса.
Этот препарат содержит лактозу, галактозу и незначительное количество фруктозы. Поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы или фруктозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.
Пациентам с гастрокардиальным синдромом (синдромом Ремхельда) лактулозу следует применять только после консультации с врачом. Для того чтобы предотвратить появление метеоризма, рекомендуется повышать дозу постепенно. Если возникает метеоризм, следует снизить дозу или прекратить лечение.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. В период беременности не ожидается каких-либо эффектов, поскольку системное влияние лактулозы на беременную незначительно.
Дуфалак®, сироп, можно применять в период беременности.
Период кормления грудью. В период кормления грудью не ожидается каких-либо эффектов у новорожденного или грудного ребенка, поскольку системное влияние лактулозы на женщину, кормящую грудью, является незначительным.
Дуфалак®, сироп, можно применять в период кормления грудью.
Фертильность. Не ожидается каких-либо эффектов, поскольку системное влияние лактулозы незначительно.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дуфалак® не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Дети. Применение слабительных средств у детей должно происходить в исключительных случаях и требует медицинского наблюдения. Необходимо учитывать, что рефлекс опорожнения может нарушаться во время лечения.
Взаимодействия
исследований взаимодействия не проводили.
Лактулоза может повышать потерю калия, индуцированную другими лекарственными средствами (например тиазидными диуретиками, ГКС и амфотерицином В). Дефицит калия может усиливать эффект сердечных гликозидов.
Передозировка
если дозы слишком высоки, могут возникнуть такие симптомы, как боль в животе и диарея. Рекомендуемое лечение включает прекращение приема препарата или снижение дозы, коррекцию электролитного дисбаланса при чрезмерной потере жидкости, обусловленной диареей или рвотой.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
UKR2190356
Актуальная информация
Дуфалак, сироп и раствор, содержит в качестве действующего вещества синтетический дисахарид лактулозу. По классификации АТС он относится к осмотическим слабительным средствам и применяется в терапии запоров, состояний, требующих облегчения дефекации (например послеоперационный период после проведения вмешательств на толстой кишке и проктологических операций, геморрой). Также Дуфалак применяется в терапии и профилактике печеночной энцефалопатии, в том числе печеночной прекомы и комы.
Лактулоза применяется в клинической практике с 1957 г., когда она была описана как «бифидофактор», способный увеличивать количество бифидобактерий в кале (Guarino M.P.L. et al., 2020).
Дуфалак: когда необходимы пребиотики?
Человек сосуществует с триллионами микроорганизмов, которые составляют нормальную микрофлору его тела. Одной из ключевых функций нормальной микрофлоры является предупреждение колонизации патогенными микроорганизмами. Предполагается, что патогенные микроорганизмы должны конкурировать с резидентной флорой за питательные вещества, но полностью механизмы защитного действия нормальной микрофлоры все еще не изучены. Также нормальная микрофлора кишечника принимает участие в процессе пищеварения и синтеза некоторых витаминов (витамины группы В). Лечение антибиотиками может нарушить микрофлору кишечника и таким образом повысить риск инфицирования кишечными патогенами, включая Salmonella Typhimurium и Clostridium difficile (Wotzka S.Y. еt al., 2018).
К пребиотикам относятся лекарственные средства, которые избирательно метаболизируются представителями нормальной микрофлоры кишечника. Лактулоза изначально нашла применение в качестве добавки к детскому питанию и другим продуктам с целью стимуляции роста бифидобактерий. Впервые лактулозу в качестве препарата, способного увеличивать количество бифидобактерий в кале младенцев, описал Ф. Петуэли (F. Petuely) (Petuely F., 1957). Затем установлено, что лактулоза способствует не только коррекции дисбиоза кишечника, но и повышает частоту дефекации, причем ее пребиотический эффект проявляется даже при приеме в низких дозах (1–3 г/сут) (Sakai Y. et al., 2019)
В настоящее время дисахарид лактулоза (галактоза, фруктоза) применяется в качестве ингредиента в диетических добавках, а также в смесях для детского питания и как безрецептурное лекарственное средство. Наиболее распространенными показаниями к его применению являются запор, профилактика и лечение печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени (Sharma P., Sharma B.C., 2013).
Лактулоза также применяется при проведении дыхательных тестов при заболеваниях ЖКТ для определения избыточного роста патогенных и условно-патогенных бактерий в тонкой кишке (Rezaie A. et al., 2017).
Механизм действия лактулозы остается не до конца изученным (Ferreira M.D.F. et al., 2019).
Лактулоза не всасывается при прохождении через тонкую кишку, достигает толстой кишки, где ферментируется представителями нормальной микрофлоры кишечника, что приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, молекулярного водорода и метана.
Это приводит к увеличению объема каловых масс за счет осмотического эффекта (увеличивает содержание воды в каловых массах), стимуляции перистальтики кишечника, что приводит к слабительному действию лактулозы. Кроме того, короткоцепочечные жирные кислоты, продуцируемые кишечными бактериями, ингибируют рост патологических микроорганизмов (Wotzka S.Y. еt al., 2018).
Лактулоза снижает рН кишечного содержимого, что приводит к снижению образования и абсорбции аммиака в кишечнике. Также она способствует повышению ассимиляции аммиака микрофлорой кишечника, а также уменьшению образования в кишечнике токсичных жирных кислот. Лактулоза способствует активации роста бактерий — представителей нормальной кишечной микрофлоры, включая лакто- и бифидобактерии. Соответственно, это приводит к угнетению роста патогенной микрофлоры и предупреждению колонизации кишечника клостридиями и кишечной палочкой (Ferreira M.D.F. et al., 2019).
Дуфалак: оптимизация кишечной микрофлоры
В результате исследования in vitro была установлена зависимость доза-ответ при введении 2–5 г/сут лактулозы на компьютерной модели кишечника человека. При низкой дозе лактулозы (2–3 г) наблюдалось увеличение количества бифидобактерий, но не лактобацилл, и низкая продукция короткоцепочечных жирных кислот, в то время как введение максимальной экспериментальной дозы (5 г/сут) способствовало оптимизации бактериальной микрофлоры кишечника (стимуляции роста Bifidobacteria, Lactobacilli и Anaerostipes) и увеличению образования короткоцепочечных жирных кислот. При дальнейшем повышении дозы лактулозы (10 г/сут) наблюдали значительное снижение продукции масляной кислоты и увеличение уксусной кислоты, вероятно, из-за роста популяции бифидобактерий, выделяющих в процессе своей жизнедеятельности уксусную кислоту (Bothe M.K. еt al., 2017).
В другом исследовании оценивался пребиотический эффект различных доз лактулозы (1 г/сут, 2 г/сут и 3 г/сут в течение 2 нед). Количество бифидобактерий оценивалось методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), кроме того, оценивалась частота дефекаций и характеристика стула по Бристольской шкале (7 типов стула в зависимости от времени пассажа содержимого по кишечнику). Фиксировалось значительное повышение частоты дефекаций, количества бифидобактерий и ускорение пассажа каловых масс при приеме исследуемого препарата в дозе 3г/сут. При этом пришли к выводам, что уже в дозе 1г/сут лактулоза оказывает пребиотический эффект (Sakai Y. et al., 2019).
В результате рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого перекрестного исследования с участием 60 здоровых женщин было установлено, что прием дозы лактулозы 2 г/сут в течение 2 недель значительно повышал частоту дефекаций, улучшал консистенцию кала и увеличивал содержание бифидобактерий в стуле (определялось с помощью количественной ПЦР). Однако, вероятнее всего, состав кишечной микрофлоры возвращается к исходному уже через 7 дней после прекращения приема лактулозы. Поэтому необходимы длительные курсы приема данного препарата для поддержания устойчивого терапевтического эффекта (Guarino M.P.L. et al., 2020).
Дуфалак: возможности терапии печеночной энцефалопатии
Печеночная энцефалопатия (ПЭ) ― это дисфункция головного мозга, вызванная печеночной недостаточностью и/или портосистемным шунтированием, которая проявляется широким спектром неврологических или психических отклонений, от субклинических изменений до комы. Считается, что первичный патофизиологический механизм, лежащий в основе развития ПЭ, включает повышение уровня нейротоксинов кишечного происхождения в плазме крови, в частности аммиака, и их поступления в головной мозг из-за нарушения детоксикационной функции печени. При ПЭ повышается риск летального исхода, это одно из тяжелейших осложнений заболеваний печени (Hudson М., Schuchmann М., 2019).
На момент установления диагноза цирроза печени ПЭ выявляется у 10–14% больных. У больных с декомпенсированным циррозом ПЭ отмечают в 16–21% случаев и у 10–50% пациентов с трансюгулярным внутрипеченочным портосистемным шунтом. Субклиническая энцефалопатия выявляется у 20–80% больных с циррозом печени (American Association for the Study of Liver Diseases; European Association for the Study of the Live, 2014).
ПЭ приводит к снижению производительности труда, повышает риск дорожно-транспортных происшествий и снижает качество жизни как самих больных, так и лиц, осуществляющих уход за ними (Hudson М., Schuchmann М., 2019).
В настоящее время для лечения ПЭ применяются неабсорбируемые дисахариды (например лактулоза), антибиотики (например рифаксимин-α 550 мг) и L-орнитин-L-аспартат. Другие потенциальные методы лечения включают аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолейцин), пробиотики, препараты, связывающие аммиак в плазме крови (натрия бензоат и натрия фенилацетат), L-орнитин-L-аспартат (LOLA) и ингибиторы глутаминазы 1 (неомицин) (Hudson М., Schuchmann М., 2019; Ларионов В.Б., Коломейцев О.А., 2003; Рекомендации EASL/AASLD).
Известно, что при ПЭ у пациентов выявляется дисбактериоз кишечника. У них в образцах стула определяется большое количество продуцирующих уреазу Streptococcus salivarius, что приводит к повышению содержания аммиака в сыворотке крови. Кроме того, зафиксировано, что выраженность дисбактериоза коррелирует с тяжестью ПЭ. Более того, выявление определенных видов бактерий (Alcaligenaceae, Porphyromonadaceae, Enterobacteriaceae) в кале коррелирует с нарушениями когнитивной функции у больных с ПЭ (они выявляются у лиц с нарушенной вследствие ПЭ когнитивной функцией и не определяются в норме). Принимая во внимание эти факты, сегодня пришли к выводам, что пребиотические препараты способствуют улучшению состояния больных с ПЭ, их когнитивных функций, а также профилактике развития печеночной комы и прекомы (Ferreira M.D.F. et al., 2019). Действие Дуфалака при ПЭ обусловлено благоприятным влиянием препарата на состав кишечной микрофлоры, а именно угнетением роста протеолитических бактерий и стимуляции роста ацидофильных лактобактерий. Это приводит к сдвигу рН кишечного содержимого в кислую сторону, связыванию ионных форм аммиака и повышению его утилизации кишечными бактериями. Кроме того, за счет ускорения пассажа каловых масс также уменьшается всасывание аммиака в кишечнике.
В исследованиях было продемонстрировано, что лактулоза способствует увеличению количества колоний Bifidobacterium, Lactobacillus и Bacteroidaceae и уменьшению количества колоний Enterobacteriaceae, Enterococcus и дрожжей (определялось бактериологическим методом) у пациентов с ПЭ, наряду со снижением содержания аммиака в плазме крови, улучшением показателей психометрических тестов и снижением риска развития печеночной комы. Кроме того, отмечалось снижение рН кала (Ferreira M.D.F. et al., 2019).
Так, в исследовании, включившем 140 пациентов с ПЭ и эпизодами печеночной комы в анамнезе, была проведена оценка эффективности терапии лактулозой по сравнению с плацебо. Для оценки когнитивных функций был применен ряд психометрических тестов. Кроме того, больные проходили «Тест критической частоты слияния световых мельканий» (оценивает способность воспринимать свет как мерцание или слияние мерцания в поток света при изменении частоты мерцания, позволяет оценить способности визуальной дифференциации и общий уровень возбудимости нервной системы). У всех пациентов оценивался уровень аммиака в плазме крови. У пациентов, принимавших лактулозу, через 14 мес лечения были зафиксированы лучшие результаты психометрических тестов, теста критической частоты слияния световых мельканий, чем в группе плацебо. Также у пациентов, принимавших лактулозу, было зафиксировано меньше повторных эпизодов печеночной комы и прекомы, чем в группе плацебо (Sharma B. C. et al., 2009).
Дуфалак может применяться как в монотерапии ПЭ, так и в составе комбинированных схем лечения. Наиболее часто применяемый в странах ЕС и Великобритании при ПЭ антибиотик рифаксимин-α 550 мг представляет собой пероральный антибиотик, который минимально всасывается в кишечнике. Лактулоза рекомендуется в качестве препарата первого ряда для лечения печеночной комы и прекомы, а также профилактики их повторного развития после первого эпизода. Рифаксимин рекомендуется в качестве дополнения к лактулозе для предотвращения рецидивов печеночной комы и прекомы после второго эпизода.
Аминокислоты с разветвленной цепью и другие препараты могут применяться в качестве альтернативных или дополнительных средств для лечения пациентов, которые резистентны к терапии первой линии. В одном из обзоров 27 исследований пришли к выводам, что лактулоза эффективна для профилактики повторных эпизодов печеночной комы и прекомы. Кроме того, установлено, что добавление рифаксимина к лактулозе значительно снижает риск печеночной комы и госпитализации, связанной с ПЭ, по сравнению с монотерапией лактулозой при хорошей переносимости такого лечения. При этом следует помнить, что прием лактулозы должен быть длительным (Hudson М., Schuchmann М., 2019).
Дуфалак: заключение
Дуфалак ― осмотическое слабительное лекарственное средство, содержащее лактулозу. Он широко применяется в терапии запоров, для облегчения дефекации после проктологических операций и оперативных вмешательств на кишечнике. Препараты лактулозы не вызывают нарушений электролитного баланса. Они могут применяться однократно для подготовки к оперативным вмешательствам на кишечнике, эндоскопическим и рентгенологическим обследованиям кишечника (Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю., 2005). Поскольку лактулоза практически не всасывается и не оказывает системного действия, Дуфалак может применяться в терапии запоров в педиатрической практике (Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю., 2005), в том числе у детей в возрасте до 1 года (инструкция МЗ Украины). Однако необходимо учитывать, что во время лечения может нарушаться рефлекс опорожнения. Поэтому назначение слабительных препаратов детям должно происходить в исключительных случаях и требует медицинского наблюдения (инструкция МЗ Украины). Кроме того, Дуфалак показан в качестве препарата первой линии в терапии и профилактике печеночной комы и прекомы.