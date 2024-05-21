Гепаскин употреблять как дополнительный источник биологически активных веществ с целью защиты и нормального функционирования печени и пищеварительной системы, а также для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.

Гепаскин содержит комплекс питательных веществ: аминокислоты L-орнитин-L-аспартата и силимарина (является источником флавонолигнанов: силибинина, изосилибинина, силиданина и силикристина), которые в условиях приема лекарственных средств, при хронических воспалительных процессах, циррозе печени и других состояниях с нарушением функции печени при неправильном питании, употреблении алкоголя, нежелательном воздействию окружающей среды, нарушениях обмена веществ (метаболическом синдроме, сахарном диабете), способствуют нормализации функционального состояния печени и пищеварительной системы.

Гепаскин содержит также биотин (витамин Н) и минерал цинк, которые при дерматологических заболеваниях способствуют улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Питательная (пищевая) ценность на 100 g (г) продукта: белки — 13,7 g (г), жиры — 0,02 g (г).

Энергетическая ценность (калорийность) в 100 g (г), продукта: 54,2 kcal (ккал) 226.87 kJ (кДж).

Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 1–2 раза в сутки во время или после еды, запивая достаточным количеством воды.

Рекомендованный срок употребления: 3 мес, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.