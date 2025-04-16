Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
473,38
Экономия при брони: -84,67 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
420,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
466,18
Экономия при брони: -77,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
464,78
Экономия при брони: -76,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
465,08
Экономия при брони: -58,09 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
466,86
Экономия при брони: -78,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
474,45
Экономия при брони: -86,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
464,33
Экономия при брони: -76,34 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
470,59
Экономия при брони: -31,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
463,27
Экономия при брони: -75,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
469,43
Экономия при брони: -80,65 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
420,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
464,42
Экономия при брони: -62,83 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
420,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
460,60
Экономия при брони: -103,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
459,30
Экономия при брони: -55,81 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
420,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
460,49
Экономия при брони: -53,49 грн