Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
472,94
Экономия при брони: -85,08 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
468,72
Экономия при брони: -80,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
460,60
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
228,90
Экономия при брони: -34,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
462,42
Экономия при брони: -73,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
469,36
Экономия при брони: -50,85 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
455,38
Экономия при брони: -62,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
455,02
Экономия при брони: -48,02 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
457,50
Экономия при брони: -69,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
459,94
Экономия при брони: -17,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
454,36
Экономия при брони: -54,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
460,60
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
470,94
Экономия при брони: -82,33 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
473,43
Экономия при брони: -80,46 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
461,99
Экономия при брони: -22,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Гепаскин капсулы №30
Farmlyga
470,19
Экономия при брони: -82,21 грн