применение клиндамицина может привести к усиленному росту резистентных микроорганизмов, в частности дрожжей.

Прием практически всех антибиотиков ассоциирован с возникновением диареи, а в некоторых случаях и псевдомембранозного колита. Таким образом, несмотря на то что всасывается лишь минимальное количество лекарственного средства, при возникновении выраженной диареи следует отменить препарат и при необходимости применить надлежащие диагностические и лечебные меры.

Крем Далацин содержит компоненты на углеводной основе. Показано, что некоторые из этих компонентов могут ослаблять резиновый материал презервативов и противозачаточных диафрагм и снижать их эффективность как барьерных методов контрацепции или средств защиты от заболеваний, передающихся половым путем, включая СПИД. Во время лечения кремом Далацин не следует применять презервативы и противозачаточные диафрагмы как средства контрацепции или защиты от заболеваний.

Применение в период беременности и кормления грудью

Период беременности. Адекватные и надлежащим образом контролируемые исследования при участии женщин в I триместр беременности не проводились, поэтому лекарственное средство можно применять в I триместр беременности лишь при существенной необходимости. В клинических исследованиях при участии беременных во II триместр беременности крем Далацин оказался эффективным при лечении бактериального вагиноза и его использование не было связано с возникновением любых отрицательных эффектов у новорожденных. Однако, как и перед применением любого другого препарата в период беременности, перед назначением крема Далацин необходимо тщательно взвесить соотношение пользы и риска.

Период кормления грудью. Неизвестно, экскретируется ли клиндамицин в грудное молоко после интравагинального введения клиндамицина фосфата. Однако сообщалось о проникновении клиндамицина в грудное молоко после перорального и парентерального введения, поэтому рекомендуется прекратить кормление грудью в случае применения препарата.

Дети. Крем Далацин не рекомендовано применять у детей в возрасте <12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Данные отсутствуют.