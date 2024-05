фармакодинамика. Клиндамицин — это антимикробный препарат, эффективный при лечении инфекций, вызванных чувствительными анаэробными бактериями или чувствительными штаммами грамположительных аэробных бактерий. Показано, что он проявляет антимикробную активность in vitro в отношении таких микроорганизмов, ассоциированных с развитием бактериального вагиноза: Gardnerella vaginalis; Mobiluncus spp.; Bacteroides spp .; Mycoplasmahominis; Peptostreptococcus spp.

Фармакокинетика. После применения 100 мг клиндамицина фосфата в форме влагалищного крема 2% у 6 здоровых пациенток-добровольцев в течение 7 дней с частотой 1 раз в сутки системное поглощение действующего вещества составляло в среднем 4% дозы (диапазон 0,6–11%). C max клиндамицина в плазме крови в 1-й день составляла в среднем 18 нг/мл (диапазон 4–47 нг/мл), а на 7-й день — в среднем 25 нг/мл (диапазон 6–61 нг/мл). Эти пиковые концентрации были зарегистрированы примерно через 10 ч (диапазон 4–24 ч) после применения препарата.

После применения 100 мг клиндамицина фосфата в виде влагалищного крема 2% у 5 пациенток с бактериальным вагинозом в течение 7 дней подряд с частотой 1 раз в сутки поглощение происходило медленнее, а вариативность была меньше по сравнению с аналогичными параметрами для здоровых женщин. Системное поглощение достигало около 4% (диапазон 2–8%) дозы. C max клиндамицина в плазме крови в 1-й день составляла в среднем 13 нг/мл (диапазон 6–34 нг/мл), а на 7-й день — в среднем 16 нг/мл (диапазон 7–26 нг/мл). Эти пиковые концентрации были зарегистрированы примерно через 14 ч (диапазон 4–24 ч) после применения препарата.

Многократное (в течение 7 дней) вагинальное применение клиндамицина фосфата в форме влагалищного крема 2% не сопровождалось системным накоплением клиндамицина (или такое накопление происходило в очень незначительных объемах). Системный T ½ составлял 1,5–2,6 ч.