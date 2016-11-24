может наблюдаться снижение иммунологической реактивности, ведущее к обострению хронических очагов инфекции. Во избежание этих побочных явлений суспензию гидрокортизона ацетата желательно применять в комплексе с антимикробными средствами. На фоне лечения возможны обострение язвенных поражений кожи и ЖКТ, повышение артериального и внутриглазного давления, замедление заживления ран, появление гипергликемии, задержка в организме натрия и усиленное выведение калия и кальция с возможностью развития отеков и остеопороза, повышение свертываемости крови, нарушение менструального цикла.