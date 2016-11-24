Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas) (45550) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидрокортизона ацетат инструкция по применению
Фармакологические свойства
гидрокортизона ацетат, как и все ГКС, обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим и противоаллергическим действием, которое начинается через 6–25 ч после введения препарата и длится несколько дней или недель.
Подвергается интенсивному метаболизму в печени. Метаболиты и неизмененный гидрокортизон (около 1%) выводятся с мочой.
Показания Гидрокортизона ацетат
применяют в качестве противовоспалительного и антиаллергического средства при остеоартритах, моноартрозах, артритах ревматического и другого происхождения, бурситах.
Применение Гидрокортизона ацетат
перед применением ампулу взбалтывают до получения гомогенной суспензии. Препарат вводят в полость суставов по 0,2–0,4 мл (в зависимости от размеров сустава) 1 раз в неделю (3–5 инъекций на курс). Окончание лечения должно сопровождаться постепенным снижением дозы.
Противопоказания
период беременности, сахарный диабет, АГ, выраженный атеросклероз, тромбоэмболические состояния, пиело- или гломерулонефриты с почечной недостаточностью, негенерализованный остеопороз, алкоголизм, эпилепсиия, психические заболевания, синдром Иценко — Кушинга, язвенные поражения ЖКТ, трофические язвы.
Побочные эффекты
может наблюдаться снижение иммунологической реактивности, ведущее к обострению хронических очагов инфекции. Во избежание этих побочных явлений суспензию гидрокортизона ацетата желательно применять в комплексе с антимикробными средствами. На фоне лечения возможны обострение язвенных поражений кожи и ЖКТ, повышение артериального и внутриглазного давления, замедление заживления ран, появление гипергликемии, задержка в организме натрия и усиленное выведение калия и кальция с возможностью развития отеков и остеопороза, повышение свертываемости крови, нарушение менструального цикла.
Особые указания
при длительном лечении гидрокортизоном для предупреждения гипокалиемии следует применять препараты калия.
Взаимодействия
с осторожностью назначают гидрокортизона ацетат совместно с пероральными противодиабетическими средствами, антикоагулянтами, салицилатами, барбитуратами и диуретиками.
Передозировка
длительное применение гидрокортизона может привести к угнетению и атрофии коры надпочечников, угнетению образования гонадотропных и тиреотропных гормонов гипофиза.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте. Не замораживать!