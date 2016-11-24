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Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas) (45550) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas)
Цена в городе Киев
от 177,50 грн
По рецепту
10 шт, 25 мг/мл от 177,50 грн
В наличии в 46 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
25 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
H02A B09 Гидрокортизон
Регистрационное удостоверение
UA/5626/01/01 от 24.11.2016
Международное название
Hydrocortisonum (Гидрокортизон)

Гидрокортизона ацетат инструкция по применению

Фармакологические свойства

гидрокортизона ацетат, как и все ГКС, обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим и противоаллергическим действием, которое начинается через 6–25 ч после введения препарата и длится несколько дней или недель.
Подвергается интенсивному метаболизму в печени. Метаболиты и неизмененный гидрокортизон (около 1%) выводятся с мочой.

Показания Гидрокортизона ацетат

применяют в качестве противовоспалительного и антиаллергического средства при остеоартритах, моноартрозах, артритах ревматического и другого происхождения, бурситах.

Применение Гидрокортизона ацетат

перед применением ампулу взбалтывают до получения гомогенной суспензии. Препарат вводят в полость суставов по 0,2–0,4 мл (в зависимости от размеров сустава) 1 раз в неделю (3–5 инъекций на курс). Окончание лечения должно сопровождаться постепенным снижением дозы.

Противопоказания

период беременности, сахарный диабет, АГ, выраженный атеросклероз, тромбоэмболические состояния, пиело- или гломерулонефриты с почечной недостаточностью, негенерализованный остеопороз, алкоголизм, эпилепсиия, психические заболевания, синдром Иценко — Кушинга, язвенные поражения ЖКТ, трофические язвы.

Побочные эффекты

может наблюдаться снижение иммунологической реактивности, ведущее к обострению хронических очагов инфекции. Во избежание этих побочных явлений суспензию гидрокортизона ацетата желательно применять в комплексе с антимикробными средствами. На фоне лечения возможны обострение язвенных поражений кожи и ЖКТ, повышение артериального и внутриглазного давления, замедление заживления ран, появление гипергликемии, задержка в организме натрия и усиленное выведение калия и кальция с возможностью развития отеков и остеопороза, повышение свертываемости крови, нарушение менструального цикла.

Особые указания

при длительном лечении гидрокортизоном для предупреждения гипокалиемии следует применять препараты калия.

Взаимодействия

с  осторожностью назначают гидрокортизона ацетат совместно с пероральными противодиабетическими средствами, антикоагулянтами, салицилатами, барбитуратами и диуретиками.

Передозировка

длительное применение гидрокортизона может привести к угнетению и атрофии коры надпочечников, угнетению образования гонадотропных и тиреотропных гормонов гипофиза.

Условия хранения

в  прохладном, защищенном от света месте. Не замораживать!

Гидрокортизона ацетат
Гидрокортизона ацетат суспензия для инъекций 25 мг/мл ампулы в блистере 2 мл пачка, №10
от 177,50 грн
В наличии в 46 аптеках
Цены в аптеках
Гидрокортизона ацетат
Гидрокортизона ацетат суспензия для инъекций 25 мг/мл ампулы в блистере 2 мл пачка, №10
от 177,50 грн
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