Фармакодинамика.

Точный механизм действия левоноргестрела неизвестен.

Предполагается, что в рекомендуемых дозах левоноргестрел предотвращает овуляцию и оплодотворение, если половой акт происходит в преовуляторной фазе, когда вероятность оплодотворения максимальна. Препарат неэффективен, если процесс имплантации уже начался.

Эффективность. Согласно результатам клинического исследования, 750 мкг левоноргестрела (применяли две дозы по 750 мкг, принятые с интервалом в 12 часов) предотвращают беременность в 85% случаев. Вероятно, эффективность препарата снижается с увеличением времени, которое прошло после полового акта (95% при применении в течение 24 часов, 85% — при применении через 24–48 часов, 58% — при применении через 48–72 часа).

Согласно результатам клинического исследования, 2 таблетки левоноргестрела 750 мкг, принятые одновременно в течение 72 часов после незащищенного полового акта, предотвращают беременность в 85% случаев. Различий в частоте наступления беременности у женщин, принимавших препарат на 3-й или 4-й день после незащищенного полового акта, нет (p>0,2).

Имеются ограниченные данные, требующие дальнейшего подтверждения влияния избыточной массы тела/высокого индекса массы тела (ИМТ) на контрацептивную эффективность. В трех исследованиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наблюдалось отсутствие тенденции к снижению эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 1), в то время как в двух других исследованиях наблюдалось снижение эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 2). Оба метаанализа проведены у женщин с исключением случаев приема препарата через 72 часа после незащищенного полового акта (применение не по назначению) и женщин, которые имели незащищенные половые акты после приема препарата.

Таблица 1

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0–18,5 Женщины с нормальной массой тела

18,5–25 Женщины с избыточной массой тела

25–30 Женщины с ожирением

≥ 30 Общее количество 600 3952 1051 256 Количество беременностей 11 3952 6 3 Частота беременностей 1,83% 0,99% 0,57% 1,17% Интервал колебаний 0,92–3,26 0,70–1,35 0,21–1,24 0,24–3,39

Таблица 2

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0–18,5 Женщины с нормальной массой тела

18,5–25 Женщины с избыточной массой тела

25–30 Женщины с ожирением

≥ 30 Общее количество 64 933 339 212 Количество беременностей 1 9 8 11 Частота беременностей 1,56% 0,96% 2,36% 5,19% Интервал колебаний 0,04–8,40 0,44–1,82 1,02–4,60 2,62–9,09

Рекомендуемые дозы левоноргестрела не влияют на факторы свертывания крови, обмен жиров и углеводов.

При рекомендованном режиме дозировки левоноргестрел не оказывает существенного влияния на факторы свертывания крови, липидный и углеводный обмен.

Фармакокинетика.

После приема внутрь левоноргестрел быстро и почти полностью всасывается.

По результатам исследования фармакокинетики у 16 здоровых женщин после приема 1,5 мг левоноргестрела максимальная концентрация в плазме крови составляет 18,5 нг/мл и достигается через 2 часа.

После достижения максимума концентрация левоноргестрела снижается, средний период полувыведения составляет около 26 часов.

Левоноргестрел выводится в виде метаболитов и не выводится в неизмененном виде. Метаболиты левоноргестрела выводятся с мочой и калом примерно в равных количествах. Биотрансформация левоноргестрела соответствует метаболизму стероидов. Левоноргестрел гидроксилируется в печени, а метаболиты выводятся в форме конъюгированных глюкуронатов. Фармакологически активные метаболиты левоноргестрела неизвестны.

Левоноргестрел связывается с альбумином плазмы крови и с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Всего около 1,5% дозы находится в свободной форме, а 65% — специфически связывается с ГСПГ. Абсолютная биодоступность левоноргестрела составляет около 100%.

Около 0,1% дозы попадает в организм ребенка с грудным молоком.