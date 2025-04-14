Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
301,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
284,40
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
295,48
Экономия при брони: -19,86 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
328,54
Экономия при брони: -28,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блистер №2
SUN
278,52
Экономия при брони: -13,86 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блистер №1
SUN
314,51
Экономия при брони: -14,15 грн