в случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо исключить острый коронарный синдром. При применении препарата в составе комбинированной терапии приступов стенокардии в случае отсутствия эффекта в первые 5 мин следует назначать нитраты.

Препарат содержит сахар, поэтому его с осторожностью следует назначать пациентам с сахарным диабетом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Дети. Опыта применения препарата у детей нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходима осторожность в первые часы после применения препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, так как возможно головокружение, сонливость и снижение скорости психомоторных реакций.