Валидол-Дарница (Validolum-Darnitsa) (4515) - инструкция по применению ATC-классификация
Валидол-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Валидол — сложное вещество, образующееся при растворении ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. При сублингвальном применении действие препарата обусловлено эффектами ментола и эфира изовалериановой кислоты. Первый — раздражая чувствительные нервные окончания на слизистой оболочке ротовой полости, оказывает рефлекторное сосудорасширяющее (в том числе коронарорасширяющее) действие. Второй — стимулирует в ЦНС образование и высвобождение энкефалинов, эндорфинов, динорфинов и пептидов, регулирующих ощущение боли. В результате применения препарата улучшается региональное кровообращение, уменьшается выраженность болевых ощущений. Препарат действует успокаивающе.
Фармакокинетика. Препарат быстро всасывается в ротовой полости и уже через несколько минут достигает Cmax в системном кровотоке. Действие препарата при сублингвальном применении развивается через 5 мин.
Частично трансформируется в печени. Продукты трансформации выделяются из организма через кишечник с желчью. Препарат в неизмененном виде выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.
Показания Валидол-Дарница
приступы стенокардии легкой степени тяжести. Морская и воздушная болезни. Истерия. Невроз. Головная боль, связанная с применением нитратов.
Применение Валидол-Дарница
таблетки держать во рту (под языком) до полного растворения.
Разовая доза для взрослых составляет 1–2 таблетки; суточная доза — 2–4 таблетки.
При необходимости суточную дозу можно повысить. Максимальная суточная доза — 600 мг. Продолжительность лечения — до 7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
при длительном применении в единичных случаях могут наблюдаться тошнота, дискомфорт в животе, слезотечение, головокружение, сонливость, кратковременная артериальная гипотензия, которые быстро проходят самостоятельно.
Возможно развитие реакций гиперчувствительности, в том числе ангионевротического отека, крапивницы, зуда, высыпаний, гиперемии.
Особые указания
в случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо исключить острый коронарный синдром. При применении препарата в составе комбинированной терапии приступов стенокардии в случае отсутствия эффекта в первые 5 мин следует назначать нитраты.
Препарат содержит сахар, поэтому его с осторожностью следует назначать пациентам с сахарным диабетом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Дети. Опыта применения препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходима осторожность в первые часы после применения препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, так как возможно головокружение, сонливость и снижение скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
нитраты — одновременное применение с нитратами уменьшает головную боль, возникающую при применении последних.
Валидол-Дарница усиливает эффект седативных препаратов, психотропных средств, опиоидных анальгетиков, алкоголя и средств для наркоза при их одновременном применении.
Антигипертензивные препараты — возможно потенцирование действия антигипертензивных препаратов при одновременном применении с Валидолом-Дарница.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, нарушение деятельности сердца, снижение АД, угнетение ЦНС, реакции гиперчувствительности к компонентам препарата (ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь).
Лечение: в случае передозировки следует отменить препарат и провести симптоматическую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 8–15 °С.