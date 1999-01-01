Киев
Активные вещества на букву “192”
MENTHOL SOLITION IN ISOVALERAT (МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛИЗОВАЛЕРАТЕ)
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Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №80
Киевский витаминный завод
от
102,36
грн
в 993 аптеках
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Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №30
Киевский витаминный завод
от
42,50
грн
в 887 аптеках
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Валидол-Дарница
Таблетки 60 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
от
15,30
грн
в 607 аптеках
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Валидол®
Таблетки сублингвальные 0,06 г блистер №10
Фармак
от
13,78
грн
в 494 аптеках
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Валидол®
Таблетки сублингвальные 0,06 г блистер в пачке №50
Фармак
от
98,11
грн
в 446 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер №10
Лубныфарм
от
16,00
грн
в 293 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер в пачке №100
Лубныфарм
от
118,00
грн
в 159 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер №6
Лубныфарм
от
11,00
грн
в 23 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер в пачке тм solution pharm №10
Лубныфарм
от
16,40
грн
в 9 аптеках других городов
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Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №10
Киевский витаминный завод
Нет в наличии
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Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер тм ронфарм №100
Лубныфарм
Нет в наличии
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Валидол-Дарница
Таблетки 60 мг контурная ячейковая упаковка тм 911 №10
Дарница
Нет в наличии
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Форма выпуска
капс. мягкие
табл.
табл. сублингвал.
Дозировка
0.1 г
0.06 г
60 мг
Упаковка
блистер
блистер в пачке
контурн. ячейк. уп.
Количество штук в упаковке
6
10
30
50
80
100
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Дарница
Киевский витаминный завод
Лубныфарм
Фармак
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