Киев
Активные вещества на букву “192”

MENTHOL SOLITION IN ISOVALERAT (МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛИЗОВАЛЕРАТЕ)0

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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №80
Киевский витаминный завод
от 102,36 грн
в 993 аптеках
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №30
Киевский витаминный завод
от 42,50 грн
в 887 аптеках
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Валидол-Дарница
Валидол-Дарница
Таблетки 60 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
от 15,30 грн
в 607 аптеках
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Валидол®
Валидол®
Таблетки сублингвальные 0,06 г блистер №10
Фармак
от 13,78 грн
в 494 аптеках
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Валидол®
Валидол®
Таблетки сублингвальные 0,06 г блистер в пачке №50
Фармак
от 98,11 грн
в 446 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер №10
Лубныфарм
от 16,00 грн
в 293 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер в пачке №100
Лубныфарм
от 118,00 грн
в 159 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер №6
Лубныфарм
от 11,00 грн
в 23 аптеках
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Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер в пачке тм solution pharm №10
Лубныфарм
от 16,40 грн
в 9 аптеках других городов
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсулы мягкие 0,1 г блистер №10
Киевский витаминный завод
Нет в наличии
Валидол-Лубныфарм
Валидол-Лубныфарм
Таблетки 60 мг блистер тм ронфарм №100
Лубныфарм
Нет в наличии
Валидол-Дарница
Валидол-Дарница
Таблетки 60 мг контурная ячейковая упаковка тм 911 №10
Дарница
Нет в наличии
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