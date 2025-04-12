Бензоил пероксид

Угресол (Ugresol)

Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
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Характеристики
Производитель
Pharmascience
Форма выпуска
Лосьон
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10 %
Объем
30 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8219/01/01 от 20.02.2018
Международное название

Угресол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: бензоила пероксид;

1 мл лосьона содержит 0,1 г бензоила пероксида;

вспомогательные вещества: натрия эдетат, карбомер 940, брий 30, диизопропаноламин, вода очищенная.

Лекарственная форма

Лосьон.

Основные физико-химические свойства: белый кремообразный лосьон без комочков или крупинок с характерным слабым запахом бензоила пероксида.

Фармакотерапевтическая группа

Местные средства для лечения акне.

Код АТС D10A E01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Бензоила пероксид обладает антисептическими и кератолитическими свойства, тормозит (в результате высвобождения кислорода) развитие анаэробных микроорганизмов Propionibacterium в угрях, способствует очищению пор.

Фармакокинетика.

Препарат проникает в кожу, где превращается в бензойную кислоту.

Показания

Местное лечение и профилактика угревой сыпи (Acne vulgaris) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензоилу пероксиду и другим компонентам препарата.

Возраст младше 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение Угресола с другими препаратами для лечения угрей, которые содержат резорцин, салициловую кислоту, серу, третиноин, алкоголь, а также с кремами и лосьонами для и после бритья, медицинской косметикой, абразивными и медицинскими мылами, очистителями для лица может повлечь совокупное раздражение и повышение сухости кожи.

Особенности применения

Препарат предназначен только для накожного применения.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Возможно обесцвечивания волос, бровей и окрашенных тканей.

Для предотвращения аллергической реакции рекомендуется нанести Угресол на небольшой участок кожи на запястье и наблюдать 48 часов: при появлении отека или зуда с выраженной гиперемией применения отменить. В первые недели лечения возможно появление незначительного шелушения и покраснения кожи, исчезает со временем.

Препарат не следует применять лицам пожилого возраста.

Способ применения и дозы

Перед применением флакон встряхнуть несколько раз.

Препарат нанести тонким слоем на вымытую и высушенную кожу, пораженную угрями, осторожно втереть кончиками пальцев до полного впитывания. Применение начинать с 1 раза в день, затем постепенно повышать до 2 — 3 раз в день. В случае чрезмерной сухости или шелушения необходимо сократить применение до 1 раза в день или через день. Оптимальный терапевтический эффект обычно развивается в течение 8 — 12 недель от начала применения. С целью профилактики можно продолжать лечение 1 раз в день до получения устойчивой ремиссии. Курс применения не должен превышать трех месяцев.

В тяжелых случаях Угресол комбинируют с другими средствами для лечения акне.

Дети

Противопоказано детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

В отдельных случаях через несколько дней после начала лечения препарат может вызвать раздражение, что сопровождается покраснением, шелушением или сухостью кожи, ощущением тепла, покалывания, жжения и зуда.

Очень редко: кожная сыпь, аллергический контактный дерматит (жжение, образование пузырей и корок, зуд, покраснение или отек).

Небольшое раздражение можно снять, сократив частоту применения препарата (1 раз в день или через день). При сильном раздражении следует прекратить применение лосьона.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.