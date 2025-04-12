Угресол (Ugresol)
Угресол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: бензоила пероксид;
1 мл лосьона содержит 0,1 г бензоила пероксида;
вспомогательные вещества: натрия эдетат, карбомер 940, брий 30, диизопропаноламин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Лосьон.
Основные физико-химические свойства: белый кремообразный лосьон без комочков или крупинок с характерным слабым запахом бензоила пероксида.
Фармакотерапевтическая группа
Местные средства для лечения акне.
Код АТС D10A E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензоила пероксид обладает антисептическими и кератолитическими свойства, тормозит (в результате высвобождения кислорода) развитие анаэробных микроорганизмов Propionibacterium в угрях, способствует очищению пор.
Фармакокинетика.
Препарат проникает в кожу, где превращается в бензойную кислоту.
Показания
Местное лечение и профилактика угревой сыпи (Acne vulgaris) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к бензоилу пероксиду и другим компонентам препарата.
Возраст младше 12 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение Угресола с другими препаратами для лечения угрей, которые содержат резорцин, салициловую кислоту, серу, третиноин, алкоголь, а также с кремами и лосьонами для и после бритья, медицинской косметикой, абразивными и медицинскими мылами, очистителями для лица может повлечь совокупное раздражение и повышение сухости кожи.
Особенности применения
Препарат предназначен только для накожного применения.
Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
Возможно обесцвечивания волос, бровей и окрашенных тканей.
Для предотвращения аллергической реакции рекомендуется нанести Угресол на небольшой участок кожи на запястье и наблюдать 48 часов: при появлении отека или зуда с выраженной гиперемией применения отменить. В первые недели лечения возможно появление незначительного шелушения и покраснения кожи, исчезает со временем.
Препарат не следует применять лицам пожилого возраста.
Способ применения и дозы
Перед применением флакон встряхнуть несколько раз.
Препарат нанести тонким слоем на вымытую и высушенную кожу, пораженную угрями, осторожно втереть кончиками пальцев до полного впитывания. Применение начинать с 1 раза в день, затем постепенно повышать до 2 — 3 раз в день. В случае чрезмерной сухости или шелушения необходимо сократить применение до 1 раза в день или через день. Оптимальный терапевтический эффект обычно развивается в течение 8 — 12 недель от начала применения. С целью профилактики можно продолжать лечение 1 раз в день до получения устойчивой ремиссии. Курс применения не должен превышать трех месяцев.
В тяжелых случаях Угресол комбинируют с другими средствами для лечения акне.
Дети
Противопоказано детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
В отдельных случаях через несколько дней после начала лечения препарат может вызвать раздражение, что сопровождается покраснением, шелушением или сухостью кожи, ощущением тепла, покалывания, жжения и зуда.
Очень редко: кожная сыпь, аллергический контактный дерматит (жжение, образование пузырей и корок, зуд, покраснение или отек).
Небольшое раздражение можно снять, сократив частоту применения препарата (1 раз в день или через день). При сильном раздражении следует прекратить применение лосьона.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.