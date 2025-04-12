Перед применением флакон встряхнуть несколько раз.

Препарат нанести тонким слоем на вымытую и высушенную кожу, пораженную угрями, осторожно втереть кончиками пальцев до полного впитывания. Применение начинать с 1 раза в день, затем постепенно повышать до 2 — 3 раз в день. В случае чрезмерной сухости или шелушения необходимо сократить применение до 1 раза в день или через день. Оптимальный терапевтический эффект обычно развивается в течение 8 — 12 недель от начала применения. С целью профилактики можно продолжать лечение 1 раз в день до получения устойчивой ремиссии. Курс применения не должен превышать трех месяцев.

В тяжелых случаях Угресол комбинируют с другими средствами для лечения акне.