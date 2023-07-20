БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*)

избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Для предупреждения реакций гиперчувствительности рекомендуется пробное нанесение лосьона на небольшую поверхность кожи в области запястья. Если в течение 48 ч в этом месте появится отек или зуд с выраженной гиперемией, применять бензоил пероксид не следует. При длительном применении может появиться покраснение или шелушение кожи. При выраженной реакции следует уменьшить количество наносимого средства и частоту его применения.

С осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Бензоил пероксид стимулирует митоз клеток эпидермиса, что приводит к акантозу и гиперкератозу; появление шелушения и покраснения кожи обусловливает период мнимого ухудшения в течение первых недель лечения.

Лицам со светлой кожей и светлыми волосами, а также с чувствительной кожей рекомендуется начинать лечение с применения 5% р-ра 1 раз в сутки.