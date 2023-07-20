БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД* (BENZOYLI PEROXIDUM*) Действующее вещество
USPDDN, RTECS: дибензоил пероксид.
HSDB, MESH, RTECS: бензоил супероксид.
HSDB, RTECS: дифенилглиоксал пероксид; или бензопероксид.
HSDB: бензойной кислоты пероксид.
NLM: бензол пероксид.
средство для лечения угревой сыпи (acne vulgaris). Оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных бактерий, вызывающих развитие акне. За счет высвобождения кислорода угнетает развитие анаэробной микрофлоры (Propionibacterium acnes) в угрях, за счет чего уменьшается выделение провоцирующих заболевание жирных кислот в инфицированных фолликулах. Бензоил пероксид оказывает также кератолитическое действие, способствуя отшелушиванию кожи и удалению рогового слоя вокруг комедонов.
Незначительное количество после резорбции с поверхности кожи метаболизируется в бензойную кислоту и в виде бензоата экскретируется с мочой.
угри обыкновенные (acne vulgaris).
перед нанесением 5% и 10% лосьона бензоила пероксида пораженные участки кожи тщательно моют и просушивают мягким чистым полотенцем. Наносят на пораженный участок кожи и втирают до полного впитывания. После использования средства следует тщательно вымыть руки. В начале лечения может возникнуть мнимое ухудшение, связанное с усилением отшелушивания кожи на пораженных участках. На чувствительную кожу лосьон наносят с осторожностью во избежание гиперемии и шелушения. В первую неделю лечения наносят 1 раз в сутки; если местные реакции не возникают, бензоил пероксид применяют 2 раза в сутки. Не следует применять у лиц пожилого возраста. Средняя продолжительность курса лечения бензоила пероксидом составляет 8–10 нед; не следует применять его более 3 мес. В тяжелых случаях заболевания наружное применение бензоила пероксида комбинируют с другими средствами для лечения акне (антибиотики для перорального применения или ретиноиды).
повышенная чувствительность к бензоила пероксиду.
ощущение жжения и покалывания, чрезмерное раздражение кожи в месте нанесения лосьона.
избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Для предупреждения реакций гиперчувствительности рекомендуется пробное нанесение лосьона на небольшую поверхность кожи в области запястья. Если в течение 48 ч в этом месте появится отек или зуд с выраженной гиперемией, применять бензоил пероксид не следует. При длительном применении может появиться покраснение или шелушение кожи. При выраженной реакции следует уменьшить количество наносимого средства и частоту его применения.
С осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Бензоил пероксид стимулирует митоз клеток эпидермиса, что приводит к акантозу и гиперкератозу; появление шелушения и покраснения кожи обусловливает период мнимого ухудшения в течение первых недель лечения.
Лицам со светлой кожей и светлыми волосами, а также с чувствительной кожей рекомендуется начинать лечение с применения 5% р-ра 1 раз в сутки.
не установлены.
при передозировке отмечается чрезмерная гиперемия, сухость и шелушение кожи. Симптомы исчезают при прекращении применения средства. Рекомендуется протереть кожу марлевым или ватным тампоном, смоченным растительным маслом. Редко возникает необходимость применять крем или мази, содержащие ГКС.