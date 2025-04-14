Харьков (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
275,43
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
280,30
Экономия при брони: -38,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
278,46
Экономия при брони: -43,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
264,93
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
277,72
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
261,30
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Угресол лосьон 10 % флакон 30 мл №1
Pharmascience