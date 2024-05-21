Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАдетрисан (Adetrisan) Адетрисан (Adetrisan) (437853) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 238,40 грн Без рецепта 30 шт от 238,40 грн В наличии в 273 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Бовиос Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов