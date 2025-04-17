Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
374,90
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
386,60
Экономия при брони: -73,72 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
383,23
Экономия при брони: -20,46 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
376,52
Экономия при брони: -63,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
386,02
Экономия при брони: -73,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
374,23
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм