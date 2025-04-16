Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
383,01
Экономия при брони: -62,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
383,12
Экономия при брони: -62,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
381,52
Экономия при брони: -64,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
378,73
Экономия при брони: -62,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
378,19
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
382,36
Экономия при брони: -61,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
392,58
Экономия при брони: -72,35 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Адетрисан капсулы №30
Бовиос Фарм
363,80 грн