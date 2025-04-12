М-спрей (M-spray)
М-спрей инструкция по применению
Состав
мометазона фуроат;
1 доза назального спрея, суспензии содержит мометазона фуроата моногидрат в количестве, эквивалентном 50 мкг мометазона фуроата безводного;
вспомогательные вещества: раствор бензалкония хлорида (соответствует бензалконию хлориду); глицерин; полисорбат-80 (Е 433); целлюлоза микрокристаллическая (Е 460) и натрия кармелоза; кислота лимонная моногидрат (Е 330); натрия цитрат (Е 331); вода очищена.
Лекарственная форма
Спрей назальный, дозированный.
Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, вязкая суспензия.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Кортикостероиды. Код ATС R01A D09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мометазона фуроат — синтетический кортикостероид для местного применения, оказывающий выраженное противовоспалительное действие. Локальное противовоспалительное действие мометазона фуроата проявляется в дозах, при которых не возникает системных эффектов.
В основном механизм противовоспалительного и противоаллергического действия мометазона фуроата связан с его способностью ингибировать выделение медиаторов аллергических реакций. Мометазона фуроат значительно уменьшает синтез/высвобождение лейкотриенов из лейкоцитов пациентов, с диагностированными аллергическими заболеваниями. Мометазона фуроат продемонстрировал на культуре клеток в 10 раз большую активность, чем другие стероиды, включая дипропионат беклометазона, бетаметазон, гидрокортизон и дексаметазон по подавлению синтеза/высвобождения IL-1, IL-5, IL-6 и TNFα. Он также является мощным ингибитором продуцирования цитокинов Th2, IL-4 и IL-5 из человеческих CD4+ Т-клеток. Мометазона фуроат также в 6 раз активнее беклометазона дипропионат и бетаметазон относительно угнетения продуцирования IL-5.
В исследованиях с провокационными тестами с нанесением антигенов на слизистую оболочку носа была выявлена высокая противовоспалительная активность водного назального спрея М-СПРЕЙ как в ранней, так и в поздней стадии аллергической реакции. Это было подтверждено понижением (по сравнению с плацебо) уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшением (по сравнению с начальным уровнем) количества эозинофилов, нейтрофилов и белков адгезии эпителиальных клеток.
Выраженный клинический эффект в первые 12 часов применения водного назального спрея М-СПРЕЙ был достигнут у 28% пациентов с сезонным аллергическим ринитом. В среднем (50%) уменьшение выраженности симптомов наступало в течение 35,9 часов. Кроме того, М-СПРЕЙ выявил значительную эффективность в уменьшении симптомов нарушений зрения (покраснение, слезотечение, зуд) у пациентов с сезонным аллергическим ринитом.
В исследованиях с участием пациентов с назальными полипами М-СПРЕЙ продемонстрировал значительную клиническую эффективность по снятию заложенности носа, уменьшению размеров полипов, восстановлению обоняния по сравнению с плацебо.
В исследованиях с участием пациентов в возрасте старше 12 лет М-СПРЕЙ по 200 мкг 2 раза в сутки показал высокую эффективность относительно ослабления симптомов риносинусита по сравнению с плацебо. В течение 15 дней лечения симптомы риносинусита оценивались по шкале выраженности симптомов (MSS — Major Symptom Score) (боль в области лица, ощущение давления в пазухах носа, боль при надавливании, боль в области пазух носа, ринорея, стекание слизи по задней стенке глотки и заложенность носа). Эффективность применения амоксициллина по 500 мг 3 раза в сутки значительно не отличалась от плацебо относительно уменьшения выраженности симптомов риносинусита по шкале MSS. В течение периода последующего наблюдения после завершения лечения количество рецидивов в группе препарата М-СПРЕЙ было низким и сравнимым с группой амоксициллина и плацебо. Продолжительность лечения острых риносинуситов более 15 дней не оценивали.
Фармакокинетика.
Биодоступность мометазона фуроата при применении в форме назального спрея составляет <1% в плазме крови (в соответствии с данными, полученными при использовании чувствительного метода нижней границы количественного определения составляет 0,25 пг/мл). Суспензия мометазона фуроата очень слабо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, а небольшое количество, которое может проглотиться и абсорбироваться, подвергается активному первичному метаболизму еще до экскреции преимущественно в виде метаболитов с желчью и в некоторой степени с мочой.
Показания
Лечение сезонного или круглогодичного аллергического ринита у взрослых и детей в возрасте старше 2 лет. Профилактическое лечение аллергического ринита среднего и тяжелого течения рекомендуется начать за 4 недели до предполагаемого начала сезона пыльцы.
Как вспомогательное терапевтическое средство при лечении антибиотиками острых эпизодов синуситов у взрослых (в том числе пожилого возраста) и детей в возрасте старше 12 лет.
Лечение симптомов острого риносинусита без признаков тяжелой бактериальной инфекции у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Лечение назальных полипов и связанных с ними симптомов, включая заложенность носа и потерю обоняния, у пациентов в возрасте старше 18 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому неактивному компоненту препарата.
Особенности применения
Препарат не следует применять при нелеченной местной инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носа.
Из-за того, что кортикостероиды обладают эффектом угнетения заживления ран, пациентам, которым недавно делали операцию в носовой полости или у которых были травмы, не применять назальный кортикостероид, пока не произойдет заживление.
Препарат М-СПРЕЙ следует применять с осторожностью или не применять совсем пациентам с активной или латентной туберкулезной инфекцией респираторного тракта, а также при нелеченной грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или при инфекции herpes simplex с поражением глаз.
Как и в течение любого длительного лечения, пациентам, применяющим препарат в течение нескольких месяцев и дольше, необходимо периодически проходить осмотр выявления возможных изменений слизистой оболочки носа. В клинических исследованиях после 12-месячного лечения препаратом М-СПРЕЙ не возникало признаков атрофии слизистой оболочки носа; кроме того, мометазона фуроат способствовал нормализации гистологической картины слизистой оболочки носа.
В случае развития локальной грибковой инфекции носа или глотки может потребоваться прекращение терапии препаратом или проведение соответствующего лечения. Раздражение слизистой оболочки носа и глотки, сохраняющееся в течение длительного времени, также может являться показанием к прекращению лечения препаратом.
Нет доказательств угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при длительном лечении препаратом М-СПРЕЙ. Однако возможно, что длительное применение назальных кортикостероидов (включая М-СПРЕЙ) может повлиять на функцию коры надпочечников и в определенных случаях вызвать гиперкортицизм у чувствительных к кортикостероидам пациентов. За пациентами, которые переходят на лечение препаратом М-СПРЕЙ после длительной терапии кортикостероидами системного действия, нужно внимательно наблюдать, поскольку у них может возникнуть недостаточность функции коры надпочечников.
Безопасность и эффективность применения препарата М-СПРЕЙ при лечении односторонних полипов, полипов, связанных с кистозным фиброзом, или полипов, перекрывающих носовую полость, не изучали.
Односторонние полипы, необычные и редко возникающие, особенно в случае возникновения язв или кровотечений, должны быть исследованы подробнее.
Пациенты, применяющие кортикостероиды, потенциально могут иметь пониженную иммунную реактивность и их необходимо предупреждать о повышенном риске заражения при контакте с больными инфекционными заболеваниями (например ветряная оспа, корь), а также о необходимости консультации врача, если такой контакт состоялся.
Безопасность и эффективность применения препарата М-СПРЕЙ при лечении назальных полипов у детей и подростков в возрасте младше 18 лет не исследовали.
При переходе от лечения кортикостероидами системного действия на лечение М-СПРЕЙ у некоторых пациентов наряду с уменьшением выраженности носовых симптомов могут возникнуть симптомы отмены кортикостероидов. Таких пациентов необходимо специально убеждать в целесообразности продолжения лечения М-СПРЕЙ.
Изменение терапии может также выявить развившиеся ранее аллергические заболевания и маскировавшиеся терапией кортикостероидами системного действия.
Применение больших доз или длительное применение глюкокортикостероидов может привести к системным эффектам, таким как угнетение роста у детей. Длительные эффекты интраназальных/ингаляционных стероидов у детей не вполне понятны. Как правило, врач должен внимательно следить за ростом ребенка, который в течение длительного периода получает лечение глюкокортикостероидами. В исследовании среди 49 детей, получавших препарат М-СПРЭЙ в течение года в дозе 100 мкг в сутки, задержка роста не наблюдалась.
После применения интраназальных кортикостероидов сообщали о случаях повышенного внутриглазного давления.
При применении кортикостероидов системного и местного действия (включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное введение) могут возникнуть нарушения зрения. Если возникают такие симптомы, как нечеткость зрения или другие нарушения со стороны зрения, пациенту следует пройти обследование у офтальмолога для оценки возможных причин нарушения зрения, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после применения кортикостероидов системного и местного действия.
Острый риносинусит: следует предупредить пациентов о необходимости немедленного обращения к врачу в случае возникновения признаков или симптомов тяжелой бактериальной инфекции, таких как повышение температуры тела, сильная односторонняя боль в области лица или зубная боль, орбитальная или периорбитальная припухлость/отек, или ухудшение состояния после начального улучшения.
Безопасность и эффективность применения препарата М-СПРЕЙ при лечении симптомов риносинусита у детей в возрасте младше 12 лет не изучали.
Способ применения и дозы
Перед началом использования нового флакона следует провести его калибровку. Калибровка осуществляется путем приблизительно 10 нажатий дозирующего устройства, при этом устанавливается стереотипная подача лекарственного вещества, при которой с каждым нажатием происходит выброс около 100 мг суспензии, содержащей 50 мкг мометазона (1 доза). Если назальный спрей не применялся в течение 14 дней или дольше, перед последующим применением необходимо повторное «выпрыскивание» путем 2 нажатий, пока не будет наблюдаться полная подача. Не прокалывайте насадку перед началом применения.
Перед каждым применением следует энергично встряхивать флакон.
Если насадка забилась, нужно снять пластиковый колпачок, осторожно нажимая на белое кольцо, легко снять насадку и промыть теплой проточной водой, высушить и установить на прежнее место. Не пытайтесь прочистить насадку иглой или другим острым предметом, так как это повредит дозатор.
Регулярная очистка насадки очень важна.
Перед каждым применением следует тщательно очистить нос от слизи.
Лечение сезонного или круглогодичного аллергического ринита: взрослым (в том числе пожилого возраста) и детям в возрасте старше 12 лет рекомендованная профилактическая и терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг каждое) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 200 мкг). После достижения лечебного эффекта для поддерживающей терапии целесообразно уменьшение дозы до 1 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 100 мкг).
Если уменьшения выраженности симптомов заболевания не удается достичь применением препарата в рекомендуемой терапевтической дозе, суточную дозу можно увеличить до максимальной: по 4 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 400 мкг). После уменьшения выраженности симптомов заболевания рекомендуется понижение дозы.
Препарат продемонстрировал клинически значимое начало действия в течение 12 ч после первого применения у части пациентов с сезонным аллергическим ринитом. Однако полную пользу от лечения нельзя извлечь в первые 48 часов, поэтому пациенту необходимо продолжать регулярное применение для достижения полного терапевтического эффекта.
Для детей в возрасте 2–11 лет рекомендуемая терапевтическая доза составляет 1 впрыскивание (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 100 мкг).
Вспомогательное лечение острых эпизодов синуситов. Взрослым (в том числе пожилого возраста) и детям в возрасте старше 12 лет рекомендованная терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки (общая суточная доза — 400 мкг).
Если уменьшения выраженности симптомов заболевания не удается достичь применением препарата в рекомендуемой терапевтической дозе, суточную дозу можно увеличить до 4 впрыскиваний в каждый носовой ход 2 раза в сутки (общая суточная доза — 800 мкг). После ослабления симптомов заболевания рекомендуется понижение дозы.
Острый риносинусит. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендованная терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки (общая суточная доза — 400 мкг).
Назальные полипы. Для пациентов в возрасте старше 18 лет (в том числе пожилого возраста) рекомендованная доза составляет 2 впрыскивания (по 50 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки (общая суточная доза — 400 мкг). После достижения клинического эффекта рекомендуется уменьшить дозу до 2 впрыскиваний в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 200 мкг).
Дети
При проведении плацебо-контролируемых клинических исследований у детей, которым М-СПРЕЙ применяли в суточной дозе 100 мкг в течение года, задержки роста не отмечалось.
Не исследовали безопасность и эффективность препарата М-СПРЕЙ при лечении назальных полипов у детей и подростков в возрасте младше 18 лет, симптомов риносинусита — у детей в возрасте младше 12 лет, сезонного или круглогодичного аллергического ринита — у детей в возрасте младше 2 лет.
Побочные реакции
Связанные с лечением препаратом М-СПРЕЙ побочные реакции, которые наблюдались в исследованиях у пациентов с аллергическим ринитом, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Связанные с лечением препаратом М-СПРЕЙ побочные реакции у пациентов с аллергическим ринитом
очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:
|Часто:
|Носовое кровотечение, фарингит, ощущение жжения в носу, ощущение раздражения в носу, язвы в носу
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Часто:
|Головная боль
Носовые кровотечения прекращались самостоятельно и были умеренными, возникали несколько чаще, чем при применении плацебо (5%), но реже, чем при применении других интраназальных кортикостероидов, которые исследовались и применялись как активный контроль (у некоторых из них частота носовых кровотечений составляла до 15%). Частота возникновения других нежелательных явлений была сравнима с частотой возникновения при применении плацебо.
У детей частота развития нежелательных явлений была сравнима с таковой при применении плацебо, например носовые кровотечения (6%), головная боль (3%), ощущение раздражения в носу (2%) и чихание (2%),
У пациентов с назальными полипами общее количество нежелательных явлений сравнивалось с таковым при применении плацебо и похоже на количество, которое наблюдалось у пациентов с аллергическим ринитом.
Связанные с лечением препаратом М-СПРЕЙ побочные реакции, которые наблюдались в клинических исследованиях у более чем 1% пациентов, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Связанные с лечением препаратом М-СПРЕЙ побочные реакции у пациентов с назальными полипами
очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000)
|200 мкг 1 раз в сутки
|200 мкг 2 раза в сутки
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:
|Верхние дыхательные пути
|Инфекции
|часто
|нечасто
|Носовые кровотечения
|часто
|очень часто
|Со стороны ЖКТ
|Раздражение горла
|часто
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Головная боль
|часто
|часто
После интраназального применения мометазона фуроата иногда могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая бронхоспазм и диспноэ. Очень редко сообщали об анафилактической реакции, ангионевротическом отеке или нарушениях обоняния и вкуса.
У пациентов с острым риносинуситом общее количество нежелательных явлений сравнивалось с таковым при применении плацебо и похоже на количество, которое наблюдалось у пациентов с другими показаниями. Связанные с лечением побочные реакции, которые наблюдались в клинических исследованиях более чем у 2% пациентов, приведены в таблице 3.
Таблица 3. Связанные с лечением препаратом М-СПРЕЙ побочные реакции у пациентов с острым риносинуситом
очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000)
|200 мкг 1 раз в сутки
|200 мкг 2 раза в сутки
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:
|Верхние дыхательные пути
|Носовые кровотечения
|часто
|часто
|Со стороны ЖКТ
|Боль в животе
|часто
|часто
|Диарея
|часто
|часто
|Тошнота
|часто
|часто
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Головная боль
|часто
|часто
Частая побочная реакция, носовое кровотечение возникала примерно с одинаковой частотой в группе плацебо (2,6%) и группе препарата М-СПРЕЙ (2,9% и 3,7% соответственно).
Возможно возникновение системных эффектов назальных кортикостероидов, особенно при больших дозах в течение длительного периода.
Сообщалось о случаях глаукомы/повышения внутриглазного давления при применении интраназальных кортикостероидов.
Сообщалось о нечеткости зрения.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Важно сообщать о возможных побочных реакциях после разрешения на применение лекарственное средство.
Это позволяет проводить постоянный контроль баланса пользы и риска лекарственного средства.
В случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или при отсутствии терапевтического действия необходимо сообщить по адресу ООО «Зентива Украина», 02660, г. Киев, Броварской проспект, 5 «И», тел./факс: +38 044 517–75- 00; e-mail адрес [email protected].
Срок годности
2 года.
После первого открытия препарат пригоден в течение 2 месяцев.
Условия хранения
Не требует специальных требований хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 16 г (120 доз) или 18 г (140 доз) суспензии в полиэтиленовой бутылке высокой плотности объемом 20 мл с дозирующим насосом-распылителем, закрытым назальным аппликатором с колпачком. По 1 бутылке в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ФАРМЕА.